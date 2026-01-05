Πώς θα χορηγούνται οι άδειες στους εργαζόμενους το νέο έτος.

Αλλαγές στον τρόπο χορήγησης της άδειας των εργαζομένων έφερε ο νέος χρόνος, καθώς από το 2026 και στο εξής, θα εφαρμόζονται σημαντικές αλλαγές με στόχο μεγαλύτερη ευελιξία και απλούστευση των διαδικασιών.

Τι αλλάζει στην ετήσια άδεια

Μέχρι σήμερα, η ετήσια άδεια έπρεπε να χορηγείται ενιαία, εκτός αν ο εργαζόμενος ζητούσε διαφορετικά. Ακόμη και τότε, ο νόμος προέβλεπε ότι τουλάχιστον δύο εβδομάδες έπρεπε να χορηγούνται συνεχόμενα.

Με τις νέες διατάξεις:

Κατάτμηση της άδειας: Ο εργαζόμενος μπορεί, με γραπτή αίτηση, να λαμβάνει την άδεια σε περισσότερα τμήματα, σύμφωνα με τις προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες του.

Ελάχιστος συνεχόμενος χρόνος: Ένα τμήμα της άδειας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε ημέρες για πενθήμερη και έξι ημέρες για εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία.

Συμφωνία με τον εργοδότη: Ο χρόνος χορήγησης της άδειας εξακολουθεί να συμφωνείται μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Κανένα από τα δύο μέρη δεν μπορεί να επιβάλει μονομερώς τον χρόνο λήψης της.

Διαφωνίες: Τυχόν διαφορές επιλύονται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ηλεκτρονική τήρηση: Δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής τήρησης αρχείου αιτήσεων άδειας.

Παράλληλα, καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας της άδειας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, αντικαθιστώντας την με απολογιστική δήλωση τον επόμενο μήνα.

Υποχρεώσεις εργοδοτών

Η νέα ρύθμιση αφαιρεί την επιλογή κατάτμησης της άδειας με πρωτοβουλία του εργοδότη, κάτι που μπορεί να προκαλέσει προσαρμογές σε ορισμένες επιχειρήσεις. Ωστόσο, περιορίζει σημαντικά τη γραφειοκρατία και διευκολύνει τον εργαζόμενο να διαχειριστεί την άδειά του.

Η άδεια χορηγείται αναλογικά με βάση τον χρόνο απασχόλησης του εργαζομένου στον εργοδότη:

Πενθήμερη εργασία: 20 ημέρες ετησίως

Εξαήμερη εργασία: 24 ημέρες ετησίως

Η αναλογία υπολογίζεται ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης και χορηγείται τμηματικά μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Πότε και πόσο αυξάνονται οι ημέρες αδείας

Δεύτερο έτος: Ο εργαζόμενος λαμβάνει την ετήσια άδεια αναλογικά με το χρόνο απασχόλησης. Η άδεια αυξάνεται κατά μία ημέρα για κάθε επιπλέον έτος μέχρι 22 ημέρες (πενθήμερο) ή 26 ημέρες (εξάημερο).

Τρίτο και επόμενα έτη: Δικαιούται ολόκληρη την ετήσια άδεια οποιαδήποτε στιγμή του έτους.

Μεγαλύτερη προϋπηρεσία: Με βάση συλλογικές συμβάσεις, εργαζόμενοι με 10 ή περισσότερα έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη λαμβάνουν 25 ή 30 ημέρες, ενώ όσοι έχουν 25 ή περισσότερα έτη προϋπηρεσίας δικαιούνται μια επιπλέον ημέρα.

Παραμένει η ρύθμιση ότι το 50% των εργαζομένων πρέπει να λάβει άδεια μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, αν και θεωρείται πλέον ξεπερασμένη.

Η ετήσια άδεια εξακολουθεί να αποτελεί προϊόν συμφωνίας και δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς.