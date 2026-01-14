Άδεια 6 ημερών προβλέπει το σχέδιο νόμου για τους δημόσιους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανηλίκων.

Σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, προβλέπεται η χορήγηση ειδικής άδειας έξι εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος.

Η άδεια αυτή δεν θα συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που τυχόν δικαιούνται οι εργαζόμενοι.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την 6ήμερη άδεια με αποδοχές

Άρθρο 20

Άδεια με αποδοχές για μονογονείς υπαλλήλους - Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κοινοτικών Υπαλλήλων

1. Στο άρθρο 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Στους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Η άδεια του πρώτου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες, εφόσον ο γονέας υπάλληλος έχει την αποκλειστική επιμέλεια τριών (3) ή περισσότερων ανήλικων τέκνων».

2. Στο άρθρο 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007, Α’ 143) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Στους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες, εφόσον ο γονέας υπάλληλος έχει την αποκλειστική επιμέλεια τριών (3) ή περισσότερων ανήλικων τέκνων».