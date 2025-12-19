Υπέρ του παγώματος των ρωσικών κεφαλαίων και υπέρ της συμφωνίας ΕΕ-Μercosur η Αθήνα!

Με τον Καγκελάριο Μερτς και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπέρ της χρησιμοποίησης των ρωσικών παγωμένων κεφαλαίων για την Ουκρανία είχε συνταχθεί ο Έλληνας πρωθυπουργός. Το Μαξίμου στήριζε επίσης τη συμφωνία ΕΕ-MERCOSUR, που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς στην ΕΕ, όπως προκύπτει και από τη στάση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες.

Προσπερνούμε την ...επιτυχία δυο στα δυο που είχε, καθώς κανένα από τα δυο δεν υιοθετήθηκαν από το ίδιο το Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ. Και σημειώνουμε απλώς την ταύτιση της Αθήνας με τις πιο ακραίες και φιλοπόλεμες δυνάμεις της ΕΕ.

Κάτι που μόνο σε βάρος των συμφερόντων της χώρας είναι. ΥΓ: Και η συμφωνία ΕΕ-MERCOSUR (χώρες της Λατινικής Αμερικής) είναι και σε βάρος των αγροτών που με εκπροσώπους τους διαδήλωσαν δυναμικά στις Βρυξέλλες!

Β. Σκ.