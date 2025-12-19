Όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, οι αγρότες έχουν τον κόσμο με το μέρος τους και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν να αλλάξει αυτό.

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, κλείνουν λίγο πριν τις γιορτές κεντρικές οδούς και παραδρόμους, ανοίγουν διόδια σε μία ύστατη προσπάθεια να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων το Σαββατοκύριακο προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος να μετακινηθεί τις ημέρες των Χριστουγέννων. Όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, οι αγρότες έχουν τον κόσμο με το μέρος τους και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν να αλλάξει αυτό.

Μετά και την νέα άρνηση για συζήτηση με την κυβέρνηση επιμένουν με νέα μπλόκα, όπως αποφάσισαν την Πέμπτη στην πανελλαδική συνέλευση που έγινε στις Σέρρες. Στο περιθώριο των αποφάσών τους η κυβέρνηση κυκλοφόρησε ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει ότι 16+4 αιτήματα των αγροτών υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ενώ άλλα επτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν «είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά». Οι αγρότες δεν πείθονται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df2bs97hztlt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δείτε LIVE τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλειστή η εθνική οδός στα Μάλγαρα και από τα δύο ρεύματα

Το μεσημέρι της Παρασκευής οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό του ρεύματος κυκλοφορίας προς τη Θεσσαλονίκη στον ύψος των Μαλγάρων επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, ενώ το αντίθετο ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό για 19η ημέρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df28xgrp571t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι αγρότες έχουν αποφασίσει να επιτρέπεται η διέλευση σε δικηγόρους και μάρτυρες που συμμετέχουν στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου που μίλησε στο thestival.gr, από σήμερα και μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, καθημερινά θα πραγματοποιούνται γενικές συνελεύσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα και, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αποσυμφόρηση ή τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, θα ανοίγει προσωρινά το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Συμβολικός αποκλεισμός στο Δερβένι

Με απόφαση γενικής συνέλευσης, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν το Σαββατοκύριακο, από τις 12 το μεσημέρι και για τρεις ώρες, θα βρίσκονται στα διόδια Ωραιοκάστρου στην εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα σηκώσουν προσωρινά τις μπάρες και θα διανέμουν στους διερχόμενους τοπικά προϊόντα, όπως καρύδια και μέλι. Παράλληλα, σε αποκλεισμό δύο ωρών προχώρησαν ήδη από τις 17:00 οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, και στα δύο ρεύματα στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df29wkpmfru1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την ίδια ώρα, τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στα Πράσινα Φανάρια, ενώ λίγα μέτρα πιο μπροστά, αστυνομικά οχήματα έχουν παραταχθεί οριζόντια στο οδόστρωμα, αποκλείοντας τυχόν προσπάθεια των παραγωγών να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία». Σύμφωνα με το thestival. συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στον νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Ισχυρό μπλόκο στη Σιάτιστα

Στη Δυτική Μακεδονία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον κόμβο της Μπάρας στην Εγνατία Οδό και διατηρούν ισχυρό μπλόκο στη Σιάτιστα, με ελεγχόμενους αποκλεισμούς. Οι αγρότες θα διευκολύνουν ωστόσο τη διέλευση οχημάτων και λεωφορείων κατά την εορταστική περίοδο.

Το Σάββατο οι αγρότες έχουν αποφασίσει να ανοίξουν και τα διόδια για τους ταξιδιώτες που αναμένεται να είναι περισσότεροι λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Υλοποιώντας τις αποφάσεις της πανελλαδικής για κλιμάκωση του αγώνα τους οι αγρότες της Λάρισας προχώρησαν, όπως είχαν προαναγγείλει, στον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων.

Το απόγευμα της Παρασκευής, τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας κινήθηκαν προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και διέκοψαν την κυκλοφορία της παρακαμπτηρίου οδού, στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου. Οι αγρότες θα κλείσουν την παρακαμπτήριο τουλάχιστον μέχρι τις 19:00 το απόγευμα. Ανάλογη κίνηση έγινε και στο ύψος Αχιλλείου, όπου οι αγρότες απέκλεισαν αιφνιδιαστικά τα διόδια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df29a05on31l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αποκλεισμένη, από τους αγρότες του μπλόκου στον Μπράλλο, είναι και η παρακαμπτήριος στο 175ο χιλιόμετρο που οδηγεί από τη Λαμία προς τις Θήβα και Λιβαδειά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, στις 18:00 και για τρεις ώρες οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκίδας έκλεισαν τόσο την υψηλή γέφυρα όσο και την παλαιά γέφυρα με αποτέλεσμα να αποκοπεί η Εύβοια από την ηπειρωτική Ελλάδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df2d5th93jdd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επίσης το ρεύμα της εθνικής οδού προς Αθήνα είναι κλειστό από την 1η Δεκεμβρίου και θα παραμείνει έτσι επ’ αόριστον.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df28zw7uwox5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ισχυρή είναι η παρουσία αγροτών και στα σύνορα. Στους Ευζώνους και στο Ορμένιο, έχει αποφασιστεί επ’ αόριστον αποκλεισμός εισόδου φορτηγών από τη Βουλγαρία, με εξαίρεση τα ευπαθή προϊόντα ενώ στο τελωνείο των Κήπων, έχει διακοπεί η είσοδος φορτηγών από την Τουρκία προς την Ελλάδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df2afqghv461?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μπλόκα σε Καβάλα, Σέρρες, Δράμα

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό. Τη Δευτέρα οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν κοινή παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην Καβάλα ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι παραγωγοί του μπλόκου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων να μεταφερθούν σε άλλο κομβικό σημείο.

Σε ισχύ παραμένει ο επ' αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού, Κερδύλλια - Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ενώ οι αγρότες προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df28tehj7oy9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στα μπλόκα και οι αγρότες σε Αχαΐα - Ηλεία

Στην Ηλεία, συγκεντρώνονται καθημερινά στα μπλόκα στην είσοδο της ΝΕΟ με την Πάτρα στον Πύργο και στην παλαιά Εθνική οδό Πατρών – Πύργου στα Λεχαινά ενώ παραμένει το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Αχαΐα.

Τα μπλόκα της Κρήτης

Στα Χανιά, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων (ΕΟΑΣ) ανακοίνωσε και πραγματοποίησε συμβολικό αποκλεισμό του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στα Μεγάλα Χωράφια, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου ενώ το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων στα Μεγάλα Χωράφια περιλαμβάνει και λαϊκό γλέντι το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, αλλά και συγκρότηση επιτροπής ενάντια στους πλειστηριασμούς τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με εργατικά και κοινωνικά σωματεία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df26v1yxp3ux?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο Ρέθυμνο, οι αγροτοκτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν την Παρασκευή συγκέντρωση στο Δασαρχείο και στη συνέχεια μηχανοκίνητη πορεία προς το κέντρο της πόλης. Η κινητοποίηση κορυφώθηκε έξω από το γραφείο του υπουργού Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, καθώς και στο γραφείο του βουλευτή Χνάρη, όπου σημειώθηκαν συμβολικές ενέργειες διαμαρτυρίας με ρίψη άχυρων και χώματος στις εισόδους.

Νέες κινητοποιήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες ή την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται και στο Λασίθι ενώ το Ηράκλειο βρίσκεται εν αναμονή ανακοινώσεων για τις επόμενες κινητοποιήσεις.