Σήκωσαν τις μπάρες για ελεύθερες διελεύσεις πολιτών. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Τα διόδια της ΠΑΘΕ στους Σοφάδες άνοιξαν σήμερα το πρωί οι αγρότες της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, όπου γίνεται ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, όπως τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας.

Παράλληλα το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί και με νέα τρακτέρ.

Επίσης, σε άνοιγμα των διοδίων προχώρησαν αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία, από το μπλόκο της Νίκαιας.

Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια του Μακρυχώρι, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων έως τις 17:00, ενώ κάλυψαν και τις κάμερες των διοδίων.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους, εντάσσεται στην προσπάθεια να περιοριστεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, η οποία αυξάνεται όσο πλησιάζουν οι γιορτές, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί υποχώρηση από τις κινητοποιήσεις τους.

Όπως έχει ανακοινωθεί, το άνοιγμα των διοδίων προγραμματίζεται να επαναληφθεί και αύριο την Κυριακή.

Κινητοποίηση στα διόδια Δροσοχωρίου, στην Εγνατία Οδό, πραγματοποιούν από τις 11:30 κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι του νομού Ιωαννίνων.

Στα διόδια έφτασαν με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, μετά από προσυγκέντρωση σε κοντινή περιοχή.

Στη συνέχεια άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται ελεύθερα.

Η κινητοποίηση θα διαρκέσει έως τις 16:00,ενώ αύριο το πρωί την ίδια ώρα δίνουν ραντεβού στα διόδια Υγείας για ανάλογη δράση.

Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας μετέβησαν στα διόδια του Ευαγγελισμού, στον άξονα Λάρισας–Θεσσαλονίκης, λίγο πριν τις σήραγγες των Τεμπών, όπου προχώρησαν στο άνοιγμα των μπαρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Για αρκετή ώρα η διέλευση των οχημάτων γινόταν χωρίς καταβολή διοδίων, στο πλαίσιο, όπως ανέφεραν, μιας συμβολικής κίνησης.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στα διόδια Μακρυχωρίου, όπου οι αγρότες υλοποίησαν απόφαση που είχε ληφθεί σε πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, κρατώντας τα διόδια ανοιχτά για τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η κινητοποίηση επρόκειτο να διαρκέσει έως το μεσημέρι, ενώ εξεταζόταν το ενδεχόμενο επανάληψής της.

Μάλιστα, στα διόδια Μακρυχωρίου μοίρασαν και μήλα.