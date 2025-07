Το Netflix πήρε το τσεκούρι του: Αυτές είναι οι σειρές που κόβονται το 2025

Αποχαιρέτα την, την σειρά που χάνεις...

Έχοντας ήδη «φάει» κάτι παραπάνω από το μισό του 2025 αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε τις σειρές που κόπηκαν ξαφνικά και αναπάντεχα από το Netflix εντός της χρονιάς, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων σχετικών ανακοινώσεων για τα Pulse και The Residence.



Πολλές φορές, αρκετοί δυσκολεύονται να διακρίνουν μεταξύ μιας ακύρωσης και μιας σειράς που τερματίζεται φυσιολογικά ή σκόπιμα, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά. Σε τούτο το άρθρο θα αναφερθούμε σε σειρές που λόγω χαμηλής τηλεθέασης ή άλλων αιτιών, η πλατφόρμα αποφάσισε να μην δώσει το «πράσινο φως» για την επιστροφή τους ή να ακυρώσει τα σχέδια για μια επερχόμενη συνέχεια.

Σειρές του Netflix που ακυρώθηκαν το 2025



The Residence

Στις αρχές του μήνα ανακοινώθηκε ότι το The Residence δεν θα επιστρέψει για καμία μελλοντική σεζόν στο Netflix, καθώς οι επιδόσεις της σειράς δεν ήταν τελικά οι αναμενόμενες.



{https://youtu.be/aYC2zCdcKW0?si=O2J4BDpmyI1dBshn}



Pulse



Η πρώτη απόπειρα του Netflix να δημιουργήσει το δικό του ιατρικό δράμα ήταν μια τολμηρή κίνηση. Δυστυχώς, η σειρά απέτυχε να κερδίσει το κοινό, σημειώνοντας απογοητευτική τηλεθέαση μαζί με ανάμεικτη υποδοχή από κριτικούς και θεατές. Αυτό το καταστροφικό μείγμα έφερε και ένα σχετικά γρήγορο κόψιμο.



{https://youtu.be/aPRjGdNmDCI?si=XWh32yI1PpduA-E4}



The Lady’s Companion



Το Netflix Ισπανίας είχε φιλόδοξα σχέδια για τη νέα δραματική σειρά εποχής, από τον δημιουργό του Cable Girls. Σε συνδυασμό και με το υψηλό μπάτζετ, τον Μάιο του 2025 μάθαμε ότι η σειρά δεν πρόκειται να επιστρέψει λόγω χαμηλών... πτήσεων.



{https://youtu.be/dlvhhVAuLck?si=ZTmdhY-3ym9A4onq}



Kaala Paani



Εδώ συνέβη ανατροπή της τελευταίας στιγμής. Αν και το ινδικό δράμα θρίλερ Kaala Paani, τον Νοέμβριο του 2023 ανακοινώθηκε ότι ανανεώνεται για δεύτερη σεζόν, πρόσφατα παρασκηνιακά ζητήματα οδήγησαν στην ακύρωσή της, αφήνοντας την ιστορία ημιτελή.



{https://youtu.be/6ph4WPZIrbM?si=-yiOYDVb40c4uT34}



The Recruit



Δυστυχώς, η αναμονή μεταξύ των σεζόν στοίχισε τελικά στη σειρά αρκετή τηλεθέαση και στις αρχές Μαρτίου, το καστ και ο showrunner επιβεβαίωσαν ότι δεν θα υπάρξει τρίτη σεζόν.



{https://youtu.be/czt_Mh_qdsw?si=45dhET52hTQ5zsqW}



Territory



Το Netflix θέλησε να μας παρουσιάσει το αντίπαλο δέος του Yellowstone. Αν και η αυστραλιανή σειρά που έκανε το ντεμπούτο της στα τέλη Οκτωβρίου 2024 ήταν ένα φιλόδοξο πρότζεκτ, δεν έτυχε θερμής υποδοχής. Έτσι, παρά την πρόθεση για την επιστροφή της με μια δεύτερη σεζόν, τον Φεβρουάριο του 2025 υπήρξαν πληροφορίες ότι το Netflix εγκατέλειψε κάθε σχέδιο για ένα δεύτερο κύκλο.



{https://youtu.be/jVjNE5O89PE?si=44DA9YfKqOmn8R0h}



Surviving Summer

Περιμέναμε εδώ και καιρό την επίσημη επιβεβαίωση για το Surviving Summer, αλλά αφού ψάξαμε λίγο, μάθαμε ότι μία από τις ηθοποιούς της σειράς είχε επιβεβαιώσει στους φαν της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν υπάρχουν σχέδια για επιπλέον σεζόν της σειράς. Το αυστραλιανό εφηβικό δράμα ολοκληρώνεται με τη δεύτερη και -πλέον- τελευταία σεζόν του.

{https://youtu.be/BWmyVK09CZ4?si=K5tQGPMvWx8sa67q}

Shafted



Τον Μάρτιο του 2025, ένα από τα πολλά spin-offs της επιτυχημένης ισπανικής σειράς Alpha Males ανακοινώθηκε ότι κόβεται μετά την πρώτη σεζόν. Ο Guillaume Labbé, ο οποίος έπαιξε τον Cédric μαζί με τους Manu Payet, Antoine Gouy και Vincent Héneine, εξέφρασε την απογοήτευσή του, λέγοντας ότι αγαπούσε το πρότζεκτ και τη συνεργασία με την ομάδα, αλλά δέχεται ότι το Netflix πιθανότατα είχε τους λόγους του.



{https://youtu.be/lvTBBtqwp8o?si=H1Uv8xvnMSFakq0K}