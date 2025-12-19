Oι κάτοχοι των επηρεαζόμενων αυτοκίνητων καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αντιπροσωπείες για να προγραμματίσουν τεχνικό έλεγχο και επισκευή.

Σε σειρά ανακλήσεων ασφάλειας προχωρούν μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες και στην ελληνική αγορά, καλώντας τους ιδιοκτήτες συγκεκριμένων οχημάτων να επισκεφθούν εξουσιοδοτημένα συνεργεία για δωρεάν ελέγχους και εργασίες, με στόχο την πρόληψη πιθανών κινδύνων.

Ανακαλούνται 9.327 αυτοκίνητα FORD

H κατασκευάστρια εταιρεία Ford-Werke GmbH σε συνεργασία με την εταιρεία Ford Motor Hellas, Γενικό Εισαγωγέα των αυτοκινήτων Ford στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης ασφαλείας αυτοκινήτων Ford μοντέλων Ford Ranger/ Galaxy/ Mondeo /S-MAX με αερόσακους Takata. Η συγκεκριμένη καμπάνια ανάκλησης (ενέργεια βελτίωσης) περιλαμβάνει 9.327 οχήματα και αφορά

σε μοντέλα διαφορετικών τύπων που παρήχθησαν από 2/2/2004 μέχρι 23/2/2017. Σύμφωνα με τον Κατασκευαστή, έχει διαπιστωθεί, ότι υπάρχει περίπτωση, με την πάροδο του χρόνου και με

συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας, σε κάποια από τα επηρεαζόμενα οχήματα, να αλλοιωθεί, το υλικό του πυροκροτητή για το αεριογόνο των αερόσακων Takata που είναι

τοποθετημένοι στο όχημα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αυξήσει υπερβολικά την εσωτερική πίεση κατά την ενεργοποίηση του αερόσακου. Κατά συνέπεια, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα μπορούσε να

προκληθεί ρήξη του σώματος πυροκροτητή και εισχώρηση μεταλλικών θραυσμάτων στο χώρο επιβατών, με αποτέλεσμα πιθανούς σοβαρούς τραυματισμούς ή/και θάνατο. Ως εκ τούτου, στα επηρεαζόμενα οχήματα συνιστάται η αντικατάσταση του αερόσακου.

Η κατασκευάστρια εταιρεία Ford-Werke GmbH έχει δώσει ρητή εντολή και συστήνει Οδηγίες μη χρήσης/οδήγησης στα επηρεαζόμενα οχήματα μέχρι την διευθέτηση/ολοκλήρωση της εν λόγω διορθωτικής ενέργειας (τελική επισκευή). Δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του Ομίλου εταιρειών να απαγορεύσει στους πελάτες του να χρησιμοποιούν τα οχήματά τους. Η Ford Motor Hellas συνιστά ανεπιφύλακτα στους ιδιοκτήτες/κατόχους των επηρεαζόμενων οχημάτων όπως άμεσα επικοινωνήσουν και επισκεφτούν το επίσημο δίκτυό της. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι κάτοχοι – χρήστες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων ή/και Επισκευαστών Ford. Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Επικοινωνίας Πελατών της Ford στο 216 9008899, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Renault: Ανακαλούνται Kangoo III Van

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, και συγκεκριμένα το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, ανακοινώνει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία RENAULT s.a.s. σε συνεργασία με την εταιρεία GRAND AUTOMOTIVE HELLAS ΑΕ, Επίσημο Αντιπρόσωπο και Εισαγωγέα των οχημάτων RENAULT στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης ασφάλειας προληπτικής τοποθέτησης προστατευτικών καλυμμάτων στα αντικρίσματα των μανδάλων (τα επάνω σημεία πρόσδεσης των κλειδαριών) στις πίσω ανοιγόμενες θύρες.

Η συγκεκριμένη ανάκληση ασφαλείας περιλαμβάνει 246 επηρεαζόμενα οχήματα, με ημερομηνίες παραγωγής από 15/05/2020 ως και 16/05/2025 και ειδικότερα με αριθμό πλαισίου από VF1RFK00072435521 έως και VF1RFK00X75080792 από τα οποία ήδη 97 έχουν διατεθεί σε καταναλωτές στην ελληνική αγορά από τον Επίσημο Εισαγωγέα. Σύμφωνα με

τον Κατασκευαστή, στα επηρεαζόμενα οχήματα, τα αντικρίσματα (τα άκρα) των μανδάλων των δύο πίσω ανοιγόμενων θυρών δεν διαθέτουν προστατευτικό κάλυμμα ενώ προεξέχουν και είναι

αιχμηρά. Εξαιτίας αυτού, κατά την είσοδο ή έξοδο ενός ατόμου υπάρχει πιθανότητα επαφής του κεφαλιού με κάποιο από τα αντικρίσματα (αιχμηρά άκρα). Κάτι τέτοιο αυξάνει τον κίνδυνο

τραυματισμού του κεφαλιού ως το χειρότερο σενάριο. Γενικότερα, στην παγκόσμια αγορά, έχουν αναφερθεί τρεις καταγραφές παραπόνων οι οποίες κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία και αφορούν σε

λοιπές εταιρείες και μάρκες οχημάτων. Ως εκ τούτου κρίνονται σκόπιμες και απαραίτητες ενέργειες ήτοι η προληπτική τοποθέτηση προστατευτικών καλυμμάτων στα επίμαχα σημεία. Όλοι οι κάτοχοι των ανωτέρω οχημάτων θα ειδοποιηθούν εγγράφως με συστημένες ονομαστικές επιστολές, ώστε να προσέλθουν, ύστερα από διακανονισμένο ραντεβού, σε Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Renault, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να πραγματοποιηθεί η προληπτική τοποθέτηση προστατευτικού καλύμματος στα απαραίτητα σημεία.

Η λίστα με τα αυτοκίνητα ΤΟΥΟΤΑ και LEXUS που ανακαλούνται

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, ανακοινώνει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία Toyota Motor Europe N.V/S.A. σε συνεργασία με την εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E., Γενικό Αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων TOYOTA και LEXUS στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης ασφάλειας και προληπτικού ελέγχου σχετικά με επαναπρο γραμματισμό εγκεφάλου στο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης οχημάτων ΤΟΥΟΤΑ μοντέλα: BZ4X, CHR, LAND CRUISER,PRIUS PHEV, RAV4, RAV4 PHV και οχημάτων LEXUS μοντέλα: UX, RZ, RX, NX, LS500/500H, LBX, ES.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 650 οχήματα και αφορά σε 419 οχήματα TOYOTA μοντέλα BZ4X, CHR, LAND CRUISER, PRIUS PHEV, RAV4, RAV4 PHV παραγωγής από Απρίλιο 2022 έως Αύγουστο 2025, και 231 οχήματα LEXUS μοντέλα UX, RZ, RX, NX, LS500/500H, LBX, ES παραγωγής από Νοέμβριο 2021 έως Αύγουστο 2025. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, τα εμπλεκόμενα οχήματα είναι εξοπλισμένα με έναν εγκέφαλο (ECU) υποβοήθησης στάθμευσης, ο οποίος αποτελεί εξάρτημα του συστήματος πανοραμικής απεικόνισης (Panoramic View Monitor, PVM) που εμφανίζει την εικόνα κατά τη διάρκεια οπισθοπορείας του οχήματος.

Το υπάρχον λογισμικό του εγκεφάλου ECU ενδέχεται να προκαλέσει: (1) Προσωρινό ‘πάγωμα’ της εικόνας κατά τη διάρκεια οπισθοπορείας του οχήματος, εάν επιλεγεί η όπισθεν εντός συγκεκριμένου χρόνου μετά την ενεργοποίηση του. ή (2) Μη εμφάνιση της εικόνας, όταν το όχημα ενεργοποιηθεί εκ νέου και εφόσον η διαδικασία ενεργοποίησης – απενεργοποίησης του οχήματος γίνεται εντός συγκεκριμένου χρόνου, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πρόσκρουσης με κάποιον πεζό κατά τη διάρκεια της οπισθοπορείας. Σε ορισμένες χώρες, αυτό ενδέχεται να μην συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η διενέργεια προληπτικού ελέγχου αναφορικά με τον επαναπρογραμματισμό του εγκεφάλου του συστήματος υποβοήθησης στάθμευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς – Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808222 (ώρες λειτουργίας από 09:00πμ έως 05:00μμ) καθημερινά ή/και στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.