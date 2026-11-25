Στο επίκεντρο η διεπιστημονική συνεργασία.

Με κεντρικό μήνυμα «Το μονοπάτι της φροντίδας για τον ασθενή με καρκίνο πνεύμονα», πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2026, στο Αμφιθέατρο του Metropolitan Hospital η επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στον μήνα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του πνεύμονα. Η εκδήλωση τίμησε τα έξι χρόνια συνεχούς προσφοράς του πρωτοποριακού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου «Πνευμόνων Υγεία», καθώς και τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Ογκολογικού Συμβουλίου Θώρακος του Metropolitan Hospital.

Την εκδήλωση συντόνισαν οι ιατροί του Metropolitan Hospital, κ. Επαμεινώνδας Σαμαντάς, Διευθυντής Β' Ογκολογικής Κλινικής, κ. Επαμεινώνδας Κοσμάς, Διευθυντής Πνευμονολόγος και κ. Ελένη Λινάρδου, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια Δ΄ Ογκολογικής Κλινικής. Παράλληλα, χαιρετισμούς απηύθυναν ο κ. Σταύρος Σουγιουλτζής, Γενικός Διευθυντής του θεραπευτηρίου, καθώς και ο κ. Αντώνιος Ρασιδάκης, Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας «Β. Χαραλαμπίδης» του θεραπευτηρίου και Διευθυντής Πνευμονολόγος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς επένδυσης στην πρόληψη και την ομαδική κλινική αριστεία.

«Πνευμόνων Υγεία»: Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση στο επίκεντρο

Κατά την παρουσίασή του για τα έξι χρόνια του Προγράμματος Προσυμπτωματικού - Προληπτικού Ελέγχου «Πνευμόνων Υγεία», ο κ. Νικόλαος Κουφός, Διευθυντής του Τμήματος Επεμβατικής Πνευμονολογίας του Metropolitan Hospital, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης ανίχνευσης, καθώς και την επιτυχημένη πορεία του προγράμματος από την ίδρυσή του.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Πνευμόνων Υγεία» απευθύνεται σε ασυμπτωματικούς καπνιστές ηλικίας 50-80 ετών, προσφέροντάς τους ετήσιο προληπτικό έλεγχο (πλήρης λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση και αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης ακτινοβολίας). Το πρόγραμμα βασίζεται στη στενή διεπιστημονική συνεργασία Πνευμονολόγων, Παθολόγων-Ογκολόγων, Ακτινολόγων και Θωρακοχειρουργών, διασφαλίζοντας ότι, σε περίπτωση παθολογικών ευρημάτων, το Διεπιστημονικό Συμβούλιο ενεργοποιείται άμεσα για την εξατομικευμένη διαγνωστική και θεραπευτική πορεία του ασθενούς.

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Τέσσερα χρόνια Ογκολογικού Συμβουλίου Θώρακος

Από την πλευρά της, στη δική της ομιλία, η κ. Ελένη Λινάρδου, Διευθύντρια Δ΄Ογκολογικής Κλινικής, παρουσίασε τον απολογισμό της τετραετούς πορείας του Ογκολογικού Συμβουλίου Θώρακος, τονίζοντας πως η εξατομικευμένη φροντίδα, η διεπιστημονική συνεργασία και η πρόσβαση στην κλινική έρευνα και καινοτομία, αποτελούν τους τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζεται η επιτυχία του, προσφέροντας ελπίδα και ουσιαστικά αποτελέσματα στους ασθενείς.

Τα Ογκολογικά Συμβούλια του Metropolitan Hospital πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση με αυστηρά διεπιστημονικό χαρακτήρα, συγκεντρώνοντας όλες τις απαραίτητες ειδικότητες για να εξετάζουν σε βάθος πραγματικά περιστατικά ασθενών. Μέσα από τη σύνθεση γνώσεων και εμπειρίας, στόχος είναι η χάραξη της βέλτιστης και απολύτως εξατομικευμένης θεραπευτικής στρατηγικής για κάθε ασθενή ξεχωριστά, διασφαλίζοντας την κορυφαία ποιότητα φροντίδας.

Τέλος, ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία, στην επετειακή εκδήλωση, της κ. Κορίνας Πατέλη-Bell, ιδρύτριας του οργανισμού FairLife LCC, η οποία ανέδειξε από την οπτική της τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών φορέων στη στήριξη της ψυχικής και σωματικής τους πορείας.

Με σταθερό προσανατολισμό στην αριστεία και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το Metropolitan Hospital, μέλος του Ομίλου HHG, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Η επιτυχημένη πορεία των προγραμμάτων του θεραπευτηρίου αποτελεί δέσμευση για ακόμα μεγαλύτερα βήματα προόδου και ελπίδας τα επόμενα χρόνια.