Τι ανέφερε το περιβάλλον του στον ΣΚΑΪ.

Τη δική του απάντηση για τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για φραστικό επεισόδιο στο σπίτι του μουσικού, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των ελεγκτών της ΑΑΔΕ έστειλε το περιβάλλον του Νίκου Καρβέλα.

«Επιδόθηκε την Παρασκευή από την ΑΑΔΕ πρόσκληση για την προσκόμιση των φορολογικών βιβλίων του Νίκου Καρβέλα. Η διαδικασία έχει δρομολογηθεί και ο λογιστής του πρόκειται να προσκομίσει τα στοιχεία τις επόμενες ημέρες στις αρμόδιες αρχές.

Ο Νίκος Καρβέλας δηλώνει ότι είναι διαθέσιμος σε οποιονδήποτε οικονομικό έλεγχο, καθώς έχουν εκδοθεί όλα τα νόμιμα παραστατικά για τις συναυλίες. Κανένα επεισόδιο και καμία ένταση δεν υπήρξε στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα με τους ελεγκτές κατά την επίδοση του εγγράφου» τόνισε το περιβάλλον του Νίκου Καρβέλα μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ.