Επενδυτές, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι από το εξωτερικό επιλέγουν τις ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις.

Ταχύτατη αύξηση καταγράφει ο αριθμός των φορολογουμένων που αξιοποιούν τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα για τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα. Επενδυτές, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι από το εξωτερικό επιλέγουν τις ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις, με τους υπαγόμενους στα άρθρα 5Α, 5Β και 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος να αυξάνονται κατά 46,2% μέσα σε έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τις φορολογικές δηλώσεις του 2024, οι υπαγόμενοι στα τρία ειδικά καθεστώτα ανήλθαν συνολικά σε 4.675 πρόσωπα, έναντι 3.198 το 2023, καταγράφοντας αύξηση κατά 1.477 πρόσωπα.

Σε εργαζόμενους και επαγγελματίες η μεγαλύτερη άνοδος

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή συγκεντρώνει το άρθρο 5Γ, το οποίο παρέχει φορολογικά κίνητρα σε εργαζομένους και επαγγελματίες που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Οι υπαγόμενοι στο συγκεκριμένο καθεστώς αυξήθηκαν σε 3.679 το 2024, από 2.493 το 2023, σημειώνοντας άνοδο 47,6%.

Η ρύθμιση προβλέπει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για το 50% των επιλέξιμων αποδοχών από μισθωτή εργασία ή ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, για επτά φορολογικά έτη. Αποτελεί βασικό εργαλείο για την επιστροφή Ελλήνων που εργάστηκαν στο εξωτερικό, αλλά και την προσέλκυση ξένων επαγγελματιών.

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Η αύξηση σε συνταξιούχους και φυσικά πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας

Ανοδική πορεία παρουσιάζει και το άρθρο 5Α, που απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Οι υπαγόμενοι αυξήθηκαν από 139 το 2023 σε 199 το 2024, σημειώνοντας άνοδο 43,2%.

Το καθεστώς προβλέπει ετήσιο κατ’ αποκοπήν φόρο 100.000 ευρώ για το εισόδημα αλλοδαπής, με προϋπόθεση, κατά κανόνα, την πραγματοποίηση επένδυσης τουλάχιστον 500.000 ευρώ στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα, στο άρθρο 5Β, που αφορά συνταξιούχους οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα, οι δικαιούχοι αυξήθηκαν από 566 σε 797, καταγράφοντας άνοδο 40,8%. Το συγκεκριμένο καθεστώς προβλέπει αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 7% στο συνολικό εισόδημα αλλοδαπής, για χρονικό διάστημα έως 15 ετών.