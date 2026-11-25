Απόψε στις 21:00 στον Alpha!

Το νέο επεισόδιο «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», έρχεται απόψε στις 21:00.

Επεισόδιο 7: «Ο Τζίτζικας κι ο Μέρμηγκας»

Ο Νίκος κάνει μια σοβαρή συζήτηση με τον Πανούλη για τη Στέλλα, στην οποία δείχνει έτοιμος να του δώσει την ευχή του (αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο με τον Νίκο).

Στα πλαίσια της ανάληψης ευθυνών του Πανούλη, ο Νίκος του αναθέτει να κάνει σκηνή στη Στέλλα όταν στην καντίνα εμφανίζεται ο Νικήτας και δείχνει να τη φλερτάρει.

Ο Δημήτρης προπονεί τον Βίκτωρα κρυφά απ’ την Ελένη για να έρθει πρώτος στις εξετάσεις ενώ δε χάνει ευκαιρία στο διάλειμμα να αξιοποιήσει το μαγνητοφωνάκι που ακούει στο όνομα «Βικ» για να μάθει ό,τι συμβαίνει στις ζωές των φίλων του.

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«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Όσα θα δούμε απόψε

Η Τζένη με την Ελένη προσπαθούν να σταματήσουν την Βιργινία από το να πάει στο σπίτι της Ερμιόνης και να τα κάνει όλα λαμπόγυαλο ενώ ο Νικήτας μοιράζεται με τον Ηρακλή και τη Στέλλα κάποιες ανησυχίες του για την επαγγελματική πορεία της Τζένης, λόγω του χρόνου που έχουν αρχίσει να της παίρνουν οι υποθέσεις των φίλων της.

Η Τζούλια, αποφασισμένη να έχει καθαρές σχέσεις με τον εγγονό της, εξομολογείται στο παιδί την εμπλοκή της στην πρώτη προσωρινή διαταγή, εκείνη που πήρε τον Στέλιο μακριά απ’ το σπίτι του πατέρα του.

Τί σκέφτονται τα τρία Μπαμπαδάκια για τις εξετάσεις που θέλει να βάλει στο νηπιαγωγείο η Ερμιόνη; Θα στρώσουν τα παιδιά στο διάβασμα ή θα εναντιωθούν;

Θα φτάσει ο Βίκτωρας τους επιθυμητούς χρόνους του Δημήτρη ή θα τον βασανίζει ο Δημήτρης μέχρι το ξημέρωμα;

{https://www.youtube.com/watch?v=Vpt-IX2wM7I}

Θα πουν ο Ηρακλής κι η Στέλλα στην Τζένη αυτά που τους είπε ο Νικήτας στην καντίνα;

Τί προτάσεις θα κάνει ο Νίκος στον Πανούλη για να κερδίσει την Στέλλα; Και θα είναι καλός μαθητής ο Πανούλης ή θα κάνει τα δικά του;

{https://www.youtube.com/watch?v=DWBwgfvHxIk}

Πώς θα αντιδράσει ο Στέλιος στην αποκάλυψη της Τζούλιας ότι στην πρώτη δικαστική διαμάχη είχε συνυπογράψει κι εκείνη μαζί με τον Ευριπίδη;

{https://www.youtube.com/watch?v=MqSbwM4zqHs}

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».

{https://www.youtube.com/watch?v=wfbsYSJEGWc}