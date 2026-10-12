Η κίνηση της Άννας Βίσση στα social media μετά την κόντρα με τον Νίκο Καρβέλα.

Νέα διάσταση έχει πάρει τις τελευταίες ημέρες η κόντρα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, με τους δύο καλλιτέχνες να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν λίγες ώρες μετά την μεγαλειώδη συναυλία της ερμηνεύτριας στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης την προηγούμενη εβδομάδα προχώρησε σε μία ιδιαίτερη ανακοίνωση μέσω της οποίας εστίασε σε ορισμένες λεπτομέρειες αναφορικά τη εμφάνιση της Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Λίγο αργότερα, η ερμηνεύτρια απάντησε μέσω σχετικής ανακοίνωσης, ενώ μία από τις τελευταίες εξελίξεις συνδέεται με το γεγονός ότι ο Νίκος Καρβέλας έχει αναλάβει πλέον προσωπικά τη διαχείριση των αδειών για τη ζωντανή ερμηνεία των τραγουδιών του, αλλά και τη διαπραγμάτευση των σχετικών αμοιβών.

Η απόφασή του αναδιαμορφώνει τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι πρότινος για τη χρήση των έργων επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων.

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Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά όλους τους καλλιτέχνες, όμως, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Άννα Βίσση, καθώς μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου της φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα.

Το repost της Άννας Βίσση στο TikTok

Καθώς η κόντρα συνεχίζεται, η Άννα Βίσση το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου έκανε μία ιδιαίτερη κίνηση μέσω των social media, καθώς αναδημοσίευσε στο TikTok βίντεο που αναφέρει: «Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και αν κάνεις Καρβέλα».

Το τραγούδι που ακουγόταν ήταν το «Έχω τόσα να θυμάμαι από εσένα», ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Studio στις 3», αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δημιουργία δεν αποτελεί δημιουργία του Νίκου Καρβέλα.

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