Η ξεχωριστή ανάρτηση της ηθοποιού για τα 30α γενέθλιά της.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η Κλέλια Ανδριολάτου και όπως όλα δείχνουν τα γιόρτασε στο Πήλιο έχοντας στο πλευρό της ξεχωριστούς ανθρώπους την οικογένειά της και φίλους.

Η ηθοποιός μπήκε στην τρίτη δεκαετία της ζωής της και μέσα από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media, φαίνεται πως διασκέδασε, έκανε yoga, περπάτησε στη θάλασσα και κολύμπησε στη φθινοπωρινή θάλασσα του Πηλίου.

Στη δημοσίευση που έκανε το απόγευμα της Δευτέρας, συνόδευσε τα ξεχωριστά στιγμιότυπα με ένα μακροσκελές κείμενο στο οποίο αποτυπώνει ορισμένες από τις σκέψεις της για τα όσα ακολουθούν στη ζωή της.

Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου

«30. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψω την ομορφιά αυτής της δεκαετίας. Και δεν είναι τυχαία η λέξη. Ανακαλύπτω.

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Αποφάσισα φέτος κάτι ξεχωριστό για τα γενέθλια μου. Το Πήλιο είναι η θεραπευτική φωλιά μου. Ίσως.. γιατί η Μαρία με την απέραντη αγάπη της, με φιλοξενεί σε αυτόν τον τόπο χρόνια τώρα και με φέρνει αντιμέτωπη με την πηγαία ευγνωμοσύνη που προφέρει αυτή η φύση. Το καλοκαίρι που μας πέρασε ανακάλυψα ένα κρυφό μέρος για να κάνω τις πρακτικές μου, να αναπνέω, να ησυχάζω.

Τόση πολλή ανάγκη που έχουμε από το βουνό. Το νιώθω. Κάθε μέρα στην Αθήνα. Και σκέφτομαι .. Κλέλια γίνεσαι 30 ότι και αν σημαίνει αυτό (άλλωστε εμείς βάζουμε χρυσόσκονη στις λέξεις μας και στις πεποιθήσεις μας) τι θες να κάνεις ;

Αποφάσισα να μοιραστώ την ανακάλυψη μου με τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Όπως με έμαθαν και όπως μόνο έτσι έχει αξία η ζωή.

Αυτή η μικρή φωλιά είναι εδώ για να αναπνέουμε παρέα, να χορεύουμε με όλο το χωριό , να επιπλέουμε στην θάλασσα που χειμωνιάζει.

Νιώθω την αγάπη και την δύναμη της ενέργειας μέσα από το καλό. Και το καλό είμαστε εμείς όταν μπορούμε να υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο για να μοιραζόμαστε. Αυτά τα γενέθλια είναι μια γλύκα , που είχα τόσο πολύ ανάγκη.

Σας ευχαριστώ για μοναδική αγάπη σας κάθε μέρα, κάθε στιγμή».