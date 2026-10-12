«Αντίπαλος μας είναι μόνο η ΝΔ. Στρατηγικός μας στόχος η εκλογική νίκη», τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Νέα αιχμηρή παρέμβαση για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση της καταγγελλόμενης επίθεσης σε βάρος της Άννας Παπαδοπούλου έκανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, χαρακτηρίζοντας ως «ιδιαίτερα ανησυχητική» την προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη να χρησιμοποιήσει το άρθρο του Θανάση Καρτερού, «μιας αυτόνομης πένας» όπως είπε, ως αντιπερισπασμό στη σχετική συζήτηση.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ κατηγόρησε στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγουν τη μετωπική αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία του κόμματος εμφανίζει δυσκολία στις συνεργασίες και επιδίδεται σε «αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση».

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στο OPEN, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρούν το ΠΑΣΟΚ αντίπαλο, αλλά αναγνωρίζουν έναν υγιή προγραμματικό ανταγωνισμό, με απόλυτο και στρατηγικό στόχο την εκλογική νίκη επί της ΝΔ.

Υπογράμμισε ότι οι τόνοι δεν ανεβαίνουν από την ΕΛ.Α.Σ., αλλά από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εξαπολύουν μετωπική επίθεση στα τηλεοπτικά πάνελ.

«Ιδιαίτερα ανησυχητική» χαρακτήρισε την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να επιστρατεύσει μια ανακοίνωση για άρθρο αυτόνομου αρθρογράφου ως αντιπερισπασμό στη συζήτηση για τη χυδαία επίθεση σε βάρος της Άννα Παπαδοπούλου. Σημείωσε ότι αυτός ο αγώνας αποδείχθηκε άγονος, παραπέμποντας και στη δήλωση του, παρόντος στο περιστατικό, βουλευτή της Ν.Δ., Λ. Κτιστάκη, ο οποίος αναγνώρισε πλήρως τα όσα επικαλέστηκε η κ. Παπαδοπούλου και χαρακτήρισε θλιβερή τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας για το αν το ΠΑΣΟΚ αποτελεί «όμορο χώρο», η κ. Κουφονικολάκου ανέφερε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο περίκλειστο σύστημα ηγεσίας του που παρουσιάζει δυστοκία στις συνεργασίες, καταγγέλλοντας ότι ουσιαστικά «συνεργάζεται με τη Ν.Δ.» κάνοντας συστηματικά αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Απαντώντας στον κ. Βαρδακαστάνη ως προς το έργο της πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου, υπογράμμισε ότι αυτό κατέστη εφικτό και υλοποιήσιμο χάρη στις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο αρχηγών τριών κρατών τον Ιανουάριο του 2016. Χαρακτήρισε τις αναφορές στην πρόσφατη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα για το νομικό καθεστώς των υποβρυχίων καλωδίων, ως «κοροϊδίες της τρίτης δημοτικού» και ντροπιαστική παλινδρόμηση.

Συμπερασματικά κατέληξε καλώντας το ΠΑΣΟΚ να σταματήσει να μιλά για 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ στα πάνελ, υπενθυμίζοντας τους νόμους του 2010 και του 2012 και τόνισε ότι ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός της χώρας προκλήθηκε από τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, μετά την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και της αξιοπιστίας της, η χώρα επέστρεψε στις αγορές και ενισχύθηκαν μέχρι το 2019, με βάση την ΕΛΣΤΑΤ, 8 στα 10 εισοδηματικά στρώματα με όρους αγοραστικής δύναμης.

«Η απάντηση στην ακρίβεια δεν μπορεί να είναι ‘συμφωνίες κυρίων’ και ‘ωραίες ιδέες’»

Με αιχμές την ακρίβεια και τη διαχείριση της οικονομίας, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ.

Αναφερόμενη στις προγραμματικές προτάσεις και την κοστολόγησή τους, η κ. Κουφονικολάκου σημείωσε πως αποδεικνύεται ένα από τα δύο: είτε το δημοσιονομικό επιτελείο δεν επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς της Ν.Δ., είτε η κυβέρνηση δεν γνωρίζει να υπολογίζει, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για τα δημόσια οικονομικά είτε απλά μολύνει τη συζήτηση με τοξικό θόρυβο σε σχέση με το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, αλλάζοντας διαρκώς τα ποσά, από τα 13 δισεκατομμύρια στα 18, μετά ξανά στα 13 και τελικά στα 40 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να χαθεί εντελώς ο "λογαριασμός".

Σε ό,τι αφορά την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της χώρας, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην αγοραστική δύναμη, στην ενεργειακή φτώχεια, στη στεγαστική επιβάρυνση, στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, στην υλική και κοινωνική στέρηση, καθώς και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας. Επιπλέον, στάθηκε στην κατάρρευση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, εξαιτίας των διαδοχικών περιστατικών διαφθοράς.

Χαρακτήρισε ως παντελώς ανεπαρκή την αντίδραση της κυβέρνησης στα προβλήματα αυτά, σχολιάζοντας ότι η απάντηση στην ακρίβεια περιορίζεται σε προσκλήσεις για τσάι προς τους επιχειρηματίες για «συμφωνίες κυρίων», η απάντηση στο στεγαστικό εξαντλείται σε ανεφάρμοστες ιδέες για προσθήκη ορόφων που προσκρούουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ για την ενεργειακή φτώχεια δεν αξιοποιείται κανένα από τα προτεινόμενα αποτελεσματικά εργαλεία. Παράλληλα, τόνισε ότι η θεωρία της «εισαγόμενης ακρίβειας» έχει καταρρεύσει, καθώς ο πληθωρισμός στην Ελλάδα φτάνει το 5% έναντι 3,8% στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, με τις τρομακτικές αυξήσεις στα τρόφιμα να επιβαρύνουν καθημερινά τους πολίτες. Ταυτόχρονα η Ελλάδα λείπει από την πρωτοβουλία των 6 ευρωπαϊκών χωρών για θεσμοθέτηση ενιαίου πλαισίου φορολόγησης των υπερκερδών και αναρωτήθηκε γιατί συμβαίνει αυτό;

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