Αναφέρθηκε στο στεγαστικό πρόβλημα που πιέζει τους πολίτες.

Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της στα εργασιακά και το στεγαστικό άσκησε η Θεώνη Κουφονικολάκου, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας τοποθετήσεις της ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελεονώρας Μελέτη και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην ανάρτησή της, η Θεώνη Κουφονικολάκου αναφέρθηκε αρχικά σε τοποθέτηση της Ελεονώρας Μελέτη, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική προσέγγιση για τις συνθήκες εργασίας. «Μα γιατί με αδικείτε και παίρνετε μία φράση απ' όλα όσα είπα», σχολίασε σκωπτικά, αποδίδοντας τη συγκεκριμένη αντίδραση στην ευρωβουλευτή.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις ανησυχίες των εργοδοτών παρά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. «Αυτή είναι η απάντηση της ΝΔ στους εργαζόμενους», ανέφερε, κάνοντας λόγο για τις υψηλές ώρες εργασίας στην Ελλάδα, τη χαμηλή αγοραστική δύναμη και την ψυχολογική επιβάρυνση που, όπως υποστήριξε, συνδέεται με τις εργασιακές συνθήκες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο στεγαστικό πρόβλημα, στρέφοντας τα πυρά της στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως σημείωσε, μετά από επτά χρόνια έντονης στεγαστικής επιβάρυνσης, οι πολίτες σε πολλές περιοχές δυσκολεύονται είτε να βρουν κατοικία είτε να ανταποκριθούν στο κόστος του ενοικίου, διαθέτοντας σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους για τη στέγαση.

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει μια ιδέα. Αλλά απ' ό,τι μας λέει δεν είναι καν υλοποιήσιμη», σχολίασε, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών προτάσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

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Η ανάρτηση ολοκληρώθηκε με τη φράση «Και εις ανώτερα...», σε επικριτικό τόνο απέναντι στην κυβερνητική πολιτική ενώ στη λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Η ψύχραιμη ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε (με την κυριακάτικη φιλική συμμετοχή του Ερμή...)».

{https://www.facebook.com/reel/28794089233555477}