Η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, πρωταγωνιστεί διεθνώς και προχωρά με σταθερά βήματα προς το μέλλον. Μόνο που αυτή η Ελλάδα υπάρχει κυρίως στις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του πρωθυπουργού και όχι στην καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Οι πολίτες ζουν με την ακρίβεια που εξαντλεί το εισόδημά τους, με το υψηλό κόστος της ενέργειας, με τα ενοίκια που έχουν γίνει απαγορευτικά, με τις δυσκολίες πρόσβασης στη μονίμως υποχρηματοδοτημένη δημόσια υγεία και παιδεία και με την ανασφάλεια για το αύριο. Για όλα αυτά, ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, όχι να επαναλαμβάνει καταλόγους εξαγγελιών και έργων σαν να μην έχει συμπληρώσει οκτώ χρόνια στην κυβέρνηση. Να προχωρήσει στη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και την επιβολή πλαφόν στα κέρδη των διυλιστηρίων, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», σημειώνει.

Και συνεχίζει: «Στα ελληνοαμερικανικά, η Ελλάδα οφείλει να διατηρεί ισχυρές σχέσεις με τις ΗΠΑ, με γνώμονα όμως το εθνικό συμφέρον, την ειρήνη, τη σταθερότητα και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η εθιμοτυπική δραστηριότητα και οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη επιτυχίας, ιδίως εάν μας στοιχίζουν τέσσερα δισεκατομμύρια πρόσθετες εξοπλιστικές δαπάνες. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι αποκομίζει η χώρα από αυτές τις συνεργασίες, ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για την ασφάλειά της και ποια ανταλλάγματα εξασφαλίζονται για τα ελληνικά συμφέροντα. Αντίστοιχα, η αμυντική συνεργασία πρέπει να υπηρετεί ένα σαφές εθνικό σχέδιο, με διαφάνεια στις προμήθειες, ουσιαστική ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και διασφάλιση ότι οι μεγάλες δαπάνες ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της χώρας. Η ασφάλεια δεν είναι επικοινωνιακό σύνθημα ούτε λευκή επιταγή για εξοπλισμούς».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως «η δήθεν μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο αποτελεί ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα αφού προφανώς δεν μπορεί να εξαντλείται στην προώθηση εισαγωγών αμερικανικού LNG». «Χρειάζεται ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική, με ουσιαστική ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών, των δικτύων και της αποθήκευσης ενέργειας, με ενεργειακή ασφάλεια και, κυρίως, με προσιτές τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η ενεργειακή πολιτική δεν αφορά μόνο σε συμφωνίες για επενδύσεις, αλλά και στο πόσο κοστίζει το ρεύμα σε κάθε οικογένεια και κάθε μικρομεσαία επιχείρηση», τονίζει.

Τέλος, σχετικά με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για την ενίσχυση της βιομηχανίας και άλλων τομέων, σημειώνει: «Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επιδοτεί με 95 εκατ. ευρώ επιπλέον τη βιομηχανία για τις ενεργειακές ανάγκες της, ‘αξιοποιώντας τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία', αλλά για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ψευδώς ότι τέτοια εργαλεία δεν υφίστανται. Όσο για τους κατεστραμμένους κρητικούς αγρότες από την κακοκαιρία, να ενημερώσει κάποιος τον πρωθυπουργό ότι οι αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ κάνουν δύο και τρία χρόνια να καταβληθούν. Ας ρωτήσουν και τους πληγέντες από τον Ντάνιελ, που ακόμη περιμένουν. Αν ενδιαφέρεται δηλαδή η κυβέρνηση να μάθει. Τέλος, για τους αλιείς, καλύτερα να είναι μαζεμένος σε όσα λέει. Η βιωσιμότητα του κλάδου κρέμεται από μια κλωστή και η κυβέρνηση δίνει μερικά λεπτά επιδότησης στο πετρέλαιο».