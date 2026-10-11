Η ανάρτηση-σχόλιο του Κώστα Ζαχαριάδη.

Την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε ο Κώστας Ζαχαριάδης, με αφορμή την αλλαγή στη δομή της εβδομαδιαίας ανασκόπησής του.

Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στη μορφή αλλά στο περιεχόμενο του μηνύματος, επικρίνοντας τον πρωθυπουργό επειδή δεν αναφέρθηκε στις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και στα ζητήματα που απασχολούν τη σχολική κοινότητα της Γκράβας.

«Όπως και να επικοινωνήσεις μια αδιέξοδη και αποτυχημένη πολιτική, αδιέξοδη και αποτυχημένη θα παραμείνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας: «Μπορείς να κοροϊδέψεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδέψεις πάντες για πάντα».

{https://www.facebook.com/zachariadiscostas/posts/pfbid0zPbLbt3VsGG5BxmBevSMPzUtdddtxzF8jUXjCRQ3aMTn3Bzx3b4fUBw7MBnfdc24l?locale=el_GR}

Η δήλωση του Κώστα Ζαχαριάδη

«Ο κ.Μητσοτάκης άλλαξε λέει τη δομή του εβδομαδιαίου μηνύματός του για να γίνει λέει πιο σύντομο και πιο «καθαρό».

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Το βασικό πρόβλημα του μηνύματος του κ.Μητσοτάκη δεν είναι η δομή αλλά το περιεχόμενο, γράφουν πάλι χιλιάδες λέξεις και δεν αφιερώνουν μια γραμμή για της κυρώσεις των ΗΠΑ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και όχι τυχαία.

Μια γραμμή επίσης δεν βρήκε να γράψει για τα όσα απασχολούν μαθητές, καθηγητές, γονείς στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας. Ούτε αυτό είναι τυχαίο.

Όπως και να επικοινωνήσεις μια αδιέξοδη και αποτυχημένη πολιτική, αδιέξοδη και αποτυχημένη θα παραμείνει. Μπορείς να κοροϊδέψεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδέψεις πάντες για πάντα».