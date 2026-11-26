Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τις υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη.

Απέρριψε ο Παύλος Μαρινάκης τις αιτιάσεις της ΕΛΑΣ περί συμψηφισμού των απευθείας αναθέσεων στις επιχειρήσεις των αδελφών του Βαγγέλη Λιάκου με την υπόθεση Χατζηγιαννάκη.

«Νομίζω ότι τέθηκαν και από εμένα ως Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και αντιστοίχως και από τη Νέα Δημοκρατία κάποια ερωτήματα, τα οποία έχουν τεθεί και από άλλα κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ, τα οποία στην πραγματικότητα δεν έχουν απαντηθεί. Και από τη στιγμή που ο κύριος Χατζηγιαννάκης είπε ότι «τα γνώριζε όλα ο Πρόεδρος», το θέμα Χατζηγιαννάκη είναι στην πραγματικότητα «θέμα Τσίπρα». Εμείς, όμως, δεν θα γίνουμε σαν τον κύριο Τσίπρα, με τη λογική του κύριου Τσίπρα «περί αρχιερέων της διαφθοράς». Εμείς δεν θα έρθουμε να μιλήσουμε ούτε για «αρχιερείς», ούτε για οτιδήποτε άλλο, ούτε για «πατριάρχες» της διαφθοράς. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία του να κάνουμε δικαστήρια, ούτε στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, ούτε στα τηλεοπτικά παράθυρα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως ανέφερα και χθες, αν αυτά είχαν γραφτεί για στέλεχος, όχι για τον γραμματέα, για ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα είχε «καεί το σύμπαν». Δεν έχουμε δει ακόμα σοβαρές απαντήσεις, κυρίως για το ζήτημα όλων αυτών, που έγιναν με τον συγκεκριμένο δήμο, για τα γραφεία της ΕΛ.Α.Σ. Περιμένουμε ως Κυβέρνηση από τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει, περιμένουμε να τοποθετηθεί, και μέχρι τότε θα αναμένουμε αυτές τις απαντήσεις», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Διαφορετικές οι υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για τις αιτιάσεις της ΕΛΑΣ ότι επιχειρείται ένας συμψηφισμός της υπόθεσης Λιάκου με αυτή για τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, απάντησε: «Καταρχάς, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δηλαδή, κάθε υπόθεση έχει τη σημασία της. Δεν υποτιμώ τη συζήτηση και την υποχρέωση λογοδοσίας που έχει ο κάθε πολιτικός, είτε είναι Βουλευτής, είτε είναι Υπουργός, όταν υπάρχουν κάποιες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις. Εμείς θέσαμε κάποια ερωτήματα σε συνέχεια μιας δημοσιογραφικής έρευνας, αρχικά της εφημερίδας «Απογευματινή», στη συνέχεια της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» και οι κορυφαίες αποκαλύψεις χθες από το site των Παραπολιτικών. Τα ερωτήματα αυτά δεν γίνεται να μην απαντηθούν, γιατί αφορούν τον ίδιο τον γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ και την ίδια τη δικιά του δραστηριότητα σε σχέση με Οργανισμούς του Δημοσίου και κρατικό χρήμα και τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί.

Η υπόθεση του κύριου Λιάκου είναι μια υπόθεση που αφορά συγγενικά του πρόσωπα, εν προκειμένω τις αδερφές του και όχι τον ίδιο. Άρα αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά. Είναι άλλο πράγμα κάτι που αφορά το ίδιο το πρόσωπο και κάτι εντελώς διαφορετικό να αφορά συγγενικά του πρόσωπα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έπρεπε να δοθούν απαντήσεις και από τον ίδιο, στο επίπεδο που αφορά τον ίδιο. Για τον κύριο Λιάκο, επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει από την πρώτη στιγμή: δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Τα όσα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, τα οποία αφορούν, κατά συντριπτική πλειονότητα, αναθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο -κάθε ανάθεση, βέβαια, ελέγχεται και αξιολογείται ξεχωριστά- σε συγγενικά του πρόσωπα, αφορούσαν αυτά τα πρόσωπα και όχι τον ίδιο. Άρα η Κυβέρνηση και εγώ ως εκπρόσωπός της και όλα τα υπόλοιπα στελέχη, δεν έχει αρμοδιότητα, ούτε ευθύνη να απαντάει για τους συγγενείς των πολιτικών, εκτός εάν εκείνοι έχουν κάποια επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση μαζί τους.

Η συγγενική σχέση δεν δημιουργεί υποχρέωση στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο ή σε έναν Υπουργό ή σε έναν Βουλευτή του ίδιου κόμματος να απαντήσει για τους συγγενείς ενός, εν προκειμένω, Υφυπουργού. Έδωσε ο ίδιος τις απαντήσεις του. Δεν έχει προκύψει μέχρι τώρα καμία σχέση του ιδίου με αυτή την επαγγελματική δραστηριότητα, για τις όποιες απαντήσεις έχουν δοθεί από τους δήμους. Και το θέμα είναι σε αυτό το επίπεδο. Ούτε συμψηφισμός, λοιπόν. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική, είναι ξεχωριστή. Οφείλουμε ο καθένας να απαντάει με τον δικό του ρόλο και προχωράμε παρακάτω».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Δικαίωμα του κάθε βουλευτή να απαντάει για το τι θα έκανε στη θέση του Λιάκου», είπε για Συρίγο

«Δικαίωμα του κάθε βουλευτή ή Υπουργού είναι να απαντάει για το τι θα έκανε αν ήταν στη θέση ενός συναδέλφου σε κάτι το οποίο ούτως ή άλλως κανείς δεν αντιλέγει ότι αφορά υποθέσεις συγγενών. Ούτε ο κύριος Συρίγος είπε κάτι διαφορετικό. Το πώς θα χειριστεί ο καθένας ένα τέτοιο θέμα, με βάση και τις εξηγήσεις που δόθηκαν στη συνέχεια, είναι και δική του απόφαση, δηλαδή το τι θα πει ο κάθε βουλευτής, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κύριος Συρίγος. Ως προς το θέμα μιας άμεσης ή έμμεσης σύγκρουσης συμφερόντων, πέραν των όποιων αρμοδιοτήτων που ο Αντιπρόεδρος γνωρίζει καλύτερα και μένω σε όσα είπε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, που έχει και έναν ευρύτερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου, μόνο και μόνο η σύσταση για αποφυγή τέτοιων συνεργασιών μετά την ανάληψη των καθηκόντων, δείχνει και την κεντρική κατεύθυνση της Κυβέρνησης. Η διαφορά είναι, δεν υπάρχει κάποια διγλωσσία, είναι ότι όλα όσα έχουν, τέλος πάντων, βγει στη δημοσιότητα, έχουν γίνει πριν την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων από τον κύριο Λιάκο. Το ξαναλέω: εγώ δεν είμαι εδώ, ούτε η Κυβέρνηση έχει τέτοια δουλειά, για να δίνει εξηγήσεις, όχι γιατί… όταν οφείλουμε να δώσουμε, πρέπει να δίνουμε. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να δίνουμε εξηγήσεις για συγγενείς. Όταν ο πολιτικός που είναι συγγενής, εν προκειμένω ή που είναι οι συγγενείς, δεν έχει κάποια επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση μαζί τους, αλλά επειδή αναλαμβάνει ένα Υφυπουργείο σε ένα Υπουργείο, που ασχέτως του ΦΕΚ που θα βγει, έχει και την εποπτεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, έπρεπε αυτονοήτως να γίνει σύσταση αυτή και θα δοθούν οι αρμοδιότητες που θα κριθεί κεντρικά ότι πρέπει να δοθούν».

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Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

«Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο, με βασικό αντικείμενο των συζητήσεων το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034.

Κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Εν μέσω σημαντικών διαφορών, θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση δεχόμενοι κάποιες κοινές παραδοχές: δεν μπορούμε να συζητάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μία Ευρώπη, η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της αγοράς ενέργειας, της προστασίας των συνόρων, χωρίς να της δώσουμε τα οικονομικά μέσα ώστε να μπορεί να υλοποιεί αυτές τις πολιτικές.

Και, σίγουρα, δεν μπορούμε να δεχτούμε μία Ευρώπη η οποία θα παραμελεί τις πολιτικές Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Είναι ταυτοτικές πολιτικές, οι οποίες είναι κατοχυρωμένες σε ευρωπαϊκές συνθήκες και συνδέονται στα μάτια των πολιτών μας με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συμπληρώνοντας πώς «είμαστε διατεθειμένοι να διερευνήσουμε καινοτόμες λύσεις ως προς την εξεύρεση καινούργιων ίδιων πόρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε έναν πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει μία πρόταση για μία κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G, η οποία έχει γίνει καταρχάς θετικά αποδεκτή από πολλούς.

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πώς είναι πολιτικά επιτακτικό να βρεθεί μία οριστική λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, καθώς, αν αυτό δεν συμβεί, οι πολιτικές εξελίξεις σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστήσουν πρακτικά αδύνατη την πολιτική συμφωνία το πρώτο εξάμηνο του 2027.

*** Κατά την τελευταία επταετία, διαμορφώσαμε και υλοποιούμε ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων και πολιτικών για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, δίνοντας έμφαση στην προστασία των θυμάτων και την ενίσχυση των μηχανισμών υποστήριξής τους. Μεταξύ αυτών είναι:

η σύσταση 66 εξειδικευμένων Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας ανά την επικράτεια,

η ενεργοποίηση του Panic Button το 2023, που το 2024 επεκτάθηκε πανελλαδικά. Σχεδόν 12.000 γυναίκες έχουν εγγραφεί, ενώ άρχισαν να το χρησιμοποιούν και ενήλικες άνδρες θύματα,

τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολούθησαν περισσότεροι από 21.000 αστυνομικοί,

οι εκστρατείες ενημέρωσης σε σχολεία, κοινωνικές δομές και δημόσιους χώρους, που ενθαρρύνουν τα θύματα να ζητήσουν βοήθεια,

η λειτουργία 20 ασφαλών Ξενώνων Φιλοξενίας, που μόνο φέτος έχουν προσφέρει στέγη και ψυχολογική στήριξη σε 400 και πλέον γυναίκες και παιδιά,

η ενεργοποίηση 47 Συμβουλευτικών Κέντρων για παροχή ψυχολογικής στήριξης, νομικής βοήθειας - εκπροσώπησης και συμβουλών για θέματα εργασίας σε περισσότερες από 9.000 εξυπηρετούμενες μόνο την τελευταία διετία,

τα μέτρα φύλαξης κατοικιών σε περισσότερες από 1.800 υποθέσεις,

η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή 15900, που τους πρώτους 10 μήνες του τρέχοντος έτους έχει δεχτεί 8.340 κλήσεις.

Το πρώτο δεκάμηνο του 2026, οι κλήσεις στο «100» ξεπέρασαν τις 32.000. Καταγράφηκαν 18.256 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 11.175 συλλήψεις, με τα καταγεγραμμένα περιστατικά να παρουσιάζουν μείωση 5,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Παράλληλα, σχεδιάζονται νέα μέτρα και ψηφιακά εργαλεία, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων και την ουσιαστική υποστήριξη του αστυνομικού προσωπικού.

*** Πραγματοποιήθηκε χθες με επιτυχία νέα μεγάλη πτήση charter του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Υποβοηθούμενης Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης, με τη συμμετοχή 114 παράνομων μεταναστών προερχόμενων από 9 διαφορετικές εθνικότητες της Ασίας και Αφρικής.

Παρών κατά τη διαδικασία αναχώρησης στο αεροδρόμιο ήταν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος ανέφερε ότι με την εφαρμογή του νόμου που αυστηροποίησε το πλαίσιο για την παράνομη είσοδο και παραμονή στην Ελλάδα, έχουν αυξηθεί κατά 54% οι οικειοθελείς επιστροφές που γίνονται μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Οι επιστροφές είναι το μεγάλο μας στοίχημα και σύμφωνα με τα στοιχεία έχουμε όχι μόνο αύξηση των επιστροφών αλλά και μείωση των μεταναστευτικών ροών.

*** Η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες αποφάσεις για τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, τόσο για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής όσο και για την ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές στις 31 Οκτωβρίου και στις 11 Νοεμβρίου, ενώ για τις 30 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης. Τον Δεκέμβριο προβλέπεται η εξόφλησή της, καθώς και η καταβολή της αναδιανεμητικής και της εξισωτικής ενίσχυσης.

Επίσης, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν έκτακτες ενισχύσεις από εθνικούς πόρους, με τα μεγαλύτερα ποσά να αφορούν τη στήριξη των κτηνοτρόφων για τον υποχρεωτικό εγκλεισμό των ζώων λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού και τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τον παγετό του 2025 πριν από την ανθοφορία. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση για το γάλα που καταστράφηκε στη Λέσβο, η στήριξη για το πετρέλαιο των αλιέων και η ενίσχυση των πληγέντων παραγωγών στα Τενάγη Φιλίππων.

Η κυβερνητική δέσμευση είναι ότι κανένας πραγματικός δικαιούχος δεν θα χάσει χρήματα που δικαιούται.

*** Περίπου 180.000 πολίτες, οι οποίοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, αφορά το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ.

Μέσω της πρωτοβουλίας ευάλωτα νοικοκυριά θα μπορούν να προμηθεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης με ηλεκτρονικά κουπόνια.

Στόχος του αρμόδιου Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι η χορήγηση των πρώτων vouchers να γίνει έως τις 14 Δεκεμβρίου. Η αξία της αρχικής ενίσχυσης, λόγω της αναδρομικότητας, θα ανέρχεται έως τα 1.000 ευρώ.

*** Στο Μόναχο μεταφέρεται το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 η δράση Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο τη διασύνδεση εξειδικευμένων επαγγελματιών της ελληνικής διασποράς με κορυφαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας αφορούν, μεταξύ άλλων, τους κλάδους της ενέργειας, της βιομηχανίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, των τραπεζικών υπηρεσιών, των κατασκευών και υποδομών, της ναυτιλίας, του τουρισμού, της φαρμακοβιομηχανίας, της υγείας, της αμυντικής βιομηχανίας και της αεροδιαστημικής.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, από τους 773.296 πολίτες που έφυγαν από την Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2024, οι 473.042 έχουν ήδη επιστρέψει. Παράλληλα, ο επαναπατρισμός ενθαρρύνεται και μέσω φορολογικών κινήτρων, όπως η μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για επτά χρόνια για όσους πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις».

Οι ερωτήσεις που απάντησε:

Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα ένα σχόλιό σας για τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει για τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Ευχαριστώ.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Νομίζω ότι τέθηκαν και από εμένα ως Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και αντιστοίχως και από τη Νέα Δημοκρατία κάποια ερωτήματα, τα οποία έχουν τεθεί και από άλλα κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ, τα οποία στην πραγματικότητα δεν έχουν απαντηθεί. Και από τη στιγμή που ο κύριος Χατζηγιαννάκης είπε ότι «τα γνώριζε όλα ο Πρόεδρος», το θέμα Χατζηγιαννάκη είναι στην πραγματικότητα «θέμα Τσίπρα». Εμείς, όμως, δεν θα γίνουμε σαν τον κύριο Τσίπρα, με τη λογική του κύριου Τσίπρα «περί αρχιερέων της διαφθοράς». Εμείς δεν θα έρθουμε να μιλήσουμε ούτε για «αρχιερείς», ούτε για οτιδήποτε άλλο, ούτε για «πατριάρχες» της διαφθοράς. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία του να κάνουμε δικαστήρια, ούτε στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, ούτε στα τηλεοπτικά παράθυρα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως ανέφερα και χθες, αν αυτά είχαν γραφτεί για στέλεχος, όχι για τον γραμματέα, για ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα είχε «καεί το σύμπαν». Δεν έχουμε δει ακόμα σοβαρές απαντήσεις, κυρίως για το ζήτημα όλων αυτών, που έγιναν με τον συγκεκριμένο δήμο, για τα γραφεία της ΕΛ.Α.Σ. Περιμένουμε ως Κυβέρνηση από τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει, περιμένουμε να τοποθετηθεί, και μέχρι τότε θα αναμένουμε αυτές τις απαντήσεις.

Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, να με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι, να κάνω ένα follow-up ερώτημα γι' αυτό: σας κατηγορούν πως ο τρόπος που χειριστήκατε την υπόθεση του κύριου Χατζηγιαννάκη έγινε για να συμψηφίσετε την υπόθεση με τον κύριο Λιάκο. Τι απαντάτε σε αυτό;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Καταρχάς, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δηλαδή, κάθε υπόθεση έχει τη σημασία της. Δεν υποτιμώ τη συζήτηση και την υποχρέωση λογοδοσίας που έχει ο κάθε πολιτικός, είτε είναι Βουλευτής, είτε είναι Υπουργός, όταν υπάρχουν κάποιες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις. Εμείς θέσαμε κάποια ερωτήματα σε συνέχεια μιας δημοσιογραφικής έρευνας, αρχικά της εφημερίδας «Απογευματινή», στη συνέχεια της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» και οι κορυφαίες αποκαλύψεις χθες από το site των Παραπολιτικών. Τα ερωτήματα αυτά δεν γίνεται να μην απαντηθούν, γιατί αφορούν τον ίδιο τον γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ και την ίδια τη δικιά του δραστηριότητα σε σχέση με Οργανισμούς του Δημοσίου και κρατικό χρήμα και τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί. Η υπόθεση του κύριου Λιάκου είναι μια υπόθεση που αφορά συγγενικά του πρόσωπα, εν προκειμένω τις αδερφές του και όχι τον ίδιο. Άρα αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά. Είναι άλλο πράγμα κάτι που αφορά το ίδιο το πρόσωπο και κάτι εντελώς διαφορετικό να αφορά συγγενικά του πρόσωπα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έπρεπε να δοθούν απαντήσεις και από τον ίδιο, στο επίπεδο που αφορά τον ίδιο. Για τον κύριο Λιάκο, επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει από την πρώτη στιγμή: δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Τα όσα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, τα οποία αφορούν, κατά συντριπτική πλειονότητα, αναθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο -κάθε ανάθεση, βέβαια, ελέγχεται και αξιολογείται ξεχωριστά- σε συγγενικά του πρόσωπα, αφορούσαν αυτά τα πρόσωπα και όχι τον ίδιο. Άρα η Κυβέρνηση και εγώ ως εκπρόσωπός της και όλα τα υπόλοιπα στελέχη, δεν έχει αρμοδιότητα, ούτε ευθύνη να απαντάει για τους συγγενείς των πολιτικών, εκτός εάν εκείνοι έχουν κάποια επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση μαζί τους. Η συγγενική σχέση δεν δημιουργεί υποχρέωση στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο ή σε έναν Υπουργό ή σε έναν Βουλευτή του ίδιου κόμματος να απαντήσει για τους συγγενείς ενός, εν προκειμένω, Υφυπουργού. Έδωσε ο ίδιος τις απαντήσεις του. Δεν έχει προκύψει μέχρι τώρα καμία σχέση του ιδίου με αυτή την επαγγελματική δραστηριότητα, για τις όποιες απαντήσεις έχουν δοθεί από τους δήμους. Και το θέμα είναι σε αυτό το επίπεδο. Ούτε συμψηφισμός, λοιπόν. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική, είναι ξεχωριστή. Οφείλουμε ο καθένας να απαντάει με τον δικό του ρόλο και προχωράμε παρακάτω.

ΧΡ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Η Διεθνής Μέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών πέρασε, αλλά η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης συνεχίζει να μην εφαρμόζεται, πλήρως, στην Ελλάδα. Είναι νόμος του κράτους από το 2018 και αποτελεί πλέον μέρος και του ευρωπαϊκού δικαίου. Το 2023, τέσσερα χρόνια αφού αναλάβατε, ο ελεγκτικός μηχανισμός τον οποίο έστειλε το Συμβούλιο της Ευρώπης διατύπωσε 71 συστάσεις και προτάσεις για την Ελλάδα για πολύ σοβαρά σημεία της Σύμβασης που δεν εφαρμόζονται. Οι 18 χαρακτηρίστηκαν «κατεπείγουσες». Μια από τις συστάσεις αφορά τα εξειδικευμένα κέντρα για γυναίκες που έχουν υποστεί βιασμό, ώστε να έχουν ιατρική φροντίδα, ιατροδικαστική εξέταση και ψυχολογική υποστήριξη. Διαπίστωσε ο μηχανισμός ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούσε ούτε ένα τέτοιο κέντρο και κάλεσε την Κυβέρνηση να συμμορφωθεί. Έχουν περάσει τρία χρόνια από εκείνο τον έλεγχο. 5 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία σας να αναφέρετε τι έχετε κάνει. Έχετε δημιουργήσει κάποιο τέτοιο κέντρο ή εξακολουθείτε να μην εφαρμόζεται αυτή την πολύ σημαντική υποχρέωση της Σύμβασης;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Το συγκεκριμένο που με ρωτάτε είναι εξειδικευμένο και παρακαλώ να το απευθύνετε ως ερώτημα στο αρμόδιο Υπουργείο. Αλλά, με αφορμή τη χθεσινή πολύ σημαντική ημέρα, αν και θεωρώ ότι οι παγκόσμιες ημέρες έχουν μόνο μία μεγάλη αξία, να λέμε τι κάνουμε όλες τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου και όχι να θυμόμαστε τα σοβαρά θέματα, όπως αυτό που έχει να κάνει με τη βία κατά των γυναικών, μόνο μία μέρα. Στο θέμα αυτό, η Κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά και σημαντικά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν περισσότερα. Σας παραπέμπω στην αρχική μου εισήγηση, όπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα τα ανέφερα, κάποια εξ’ αυτών. Πέραν της αυστηροποίησης του νομοθετικού πλαισίου- θυμίζω ότι η προηγούμενη από εμάς κυβέρνηση ελάφρυνε τις ποινές για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, μέρος των οποίων είναι και κατά της γενετήσιας ελευθερίας και πολύ σοβαρά κακουργήματα που εν συνόλω πήγαν από το «μέχρι 20» στο «μέχρι 15». Εμείς δημιουργήσαμε 66 εξειδικευμένα γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας. Εμείς δημιουργήσαμε το Panic Button το 2023, που από το 2024 επεκτάθηκε πανελλαδικά. Τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολουθούν αστυνομικοί για να χειρίζονται τέτοια περιστατικά. Εκστρατείες ενημέρωσης σε σχολεία, κοινωνικές δομές, δημόσιους χώρους, 20 ασφαλείς ξενώνες φιλοξενίας, που μόνο φέτος έχουν προσφέρει στέγη και ψυχολογική στήριξη σε 400 και πλέον γυναίκες και παιδιά. Πολύ σχετικό με αυτό που με ρωτήσατε, το ξαναλέω, το εξειδικευμένο να το απευθύνετε στο Υπουργείο, 47 συμβουλευτικά κέντρα για παροχή ψυχολογικής στήριξης, νομικής βοήθειας, εκπροσώπησης και συμβουλών για θέματα εργασίας σε περισσότερες από 9.000 εξυπηρετούμενες. Μέτρα φύλαξης κατοικιών σε περισσότερες από 1.800 υποθέσεις. Η γραμμή 15900, 24ωρη, που μόνο τους 10 μήνες που λειτουργεί, τους πρώτους 10 μήνες, δέχτηκε 8.340 κλήσεις για τέτοια περιστατικά, διάφορων διαβαθμίσεων, συν δηλαδή το Panic Button. Οι κλήσεις στο 100, οι οποίες μεταφέρονται στα αρμόδια γραφεία της αστυνομίας και στα αρμόδια αστυνομικά σώματα. Όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία έχει διαχειριστεί η ελληνική αστυνομία είναι μια άλλη εικόνα στο θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει συνεχώς να κάνουμε πράγματα, συνεχώς να βελτιώνουμε την κατάσταση, ούτως ώστε να μπορούν να καταφύγουν γυναίκες οι οποίες νιώθουν απειλή ή κίνδυνο οποιασδήποτε διαβάθμισης. Περισσότερα, για να προλάβω ερώτηση, δεν ξέρω κάτι περισσότερο, στο αρμόδιο Υπουργείο.

ΧΡ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Με συγχωρείτε, μιας και τα Υπουργεία της Κυβέρνησής σας δεν απαντάνε, όπως συνέβη με το Υπουργείο Μεταφορών για την Πυρασφάλεια και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τον Μάγγο και για τα διακριτικά, θα σας παρακαλούσαμε να ρωτήσετε αν γίνεται κι εσείς στο Υπουργείο, όπως κάνετε εδώ και 2 χρόνια. Και επίσης, μιας και πρόκειται για διεθνές ζήτημα που έχει απασχολήσει και το κοινοβούλιο, το κεντρικό πολιτικό σκηνικό, θα θέλαμε, με όλο τον σεβασμό, είναι υποχρέωσή σας, στα πλαίσια της λογοδοσίας, να μας παρέχετε ενημέρωση, είτε εσείς είτε το Υπουργείο, αφού το Υπουργείο δεν μας παρέχει, αν μπορείτε να ρωτήσετε.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Μπορεί οι απαντήσεις που δίνουν τα υπουργεία να μη σας καλύπτουν. Και έχετε κάθε δικαίωμα να το θεωρείτε αυτό. Αλλά τη συντριπτική πλειονότητα των φορών που έχω ζητήσει απαντήσεις από τα Υπουργεία για διάφορες ερωτήσεις, είτε υμών είτε συναδέλφων σας, έχω διαβιβάσει τις απαντήσεις αυτές. Εν προκειμένω, κάτι πολύ εξειδικευμένο, μπορείτε να το απευθύνετε κι εσείς ως ερώτημα.

ΑΝΤ. ΚΟΤΖΑΪ: Κύριε Εκπρόσωπε, η υπόθεση Λιάκου εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα, παρά τις εξηγήσεις του Υφυπουργού. Την ίδια στιγμή, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι ο κύριος Λιάκος δεν θα αναλάβει αρμοδιότητες σχετικές με την τοπική αυτοδιοίκηση και σημείωσε ότι οι αδερφές του δεν θα συνεχίσουν να παίρνουν συμβάσεις από δήμους. Θέλω να ρωτήσω: εάν, όπως υποστηρίζει η Κυβέρνηση, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και οι εξηγήσεις είναι επαρκείς, γιατί χρειάστηκε να υπάρξει αυτός ο περιορισμός αρμοδιοτήτων; Δεν αποτελεί αυτό μια έμμεση παραδοχή ότι υπάρχει τουλάχιστον ζήτημα πολιτικής δεοντολογίας; Και τέλος, ο κύριος Συρίγος και άλλα στελέχη της Κυβέρνησης λένε ότι στη θέση του κυρίου Λιάκου θα είχαν παραιτηθεί. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δικαίωμα του κάθε βουλευτή ή Υπουργού είναι να απαντάει για το τι θα έκανε αν ήταν στη θέση ενός συναδέλφου σε κάτι το οποίο ούτως ή άλλως κανείς δεν αντιλέγει ότι αφορά υποθέσεις συγγενών. Ούτε ο κύριος Συρίγος είπε κάτι διαφορετικό. Το πώς θα χειριστεί ο καθένας ένα τέτοιο θέμα, με βάση και τις εξηγήσεις που δόθηκαν στη συνέχεια, είναι και δική του απόφαση, δηλαδή το τι θα πει ο κάθε βουλευτής, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κύριος Συρίγος. Ως προς το θέμα μιας άμεσης ή έμμεσης σύγκρουσης συμφερόντων, πέραν των όποιων αρμοδιοτήτων που ο Αντιπρόεδρος γνωρίζει καλύτερα και μένω σε όσα είπε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, που έχει και έναν ευρύτερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου, μόνο και μόνο η σύσταση για αποφυγή τέτοιων συνεργασιών μετά την ανάληψη των καθηκόντων, δείχνει και την κεντρική κατεύθυνση της Κυβέρνησης. Η διαφορά είναι, δεν υπάρχει κάποια διγλωσσία, είναι ότι όλα όσα έχουν, τέλος πάντων, βγει στη δημοσιότητα, έχουν γίνει πριν την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων από τον κύριο Λιάκο. Το ξαναλέω: εγώ δεν είμαι εδώ, ούτε η Κυβέρνηση έχει τέτοια δουλειά, για να δίνει εξηγήσεις, όχι γιατί… όταν οφείλουμε να δώσουμε, πρέπει να δίνουμε. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να δίνουμε εξηγήσεις για συγγενείς. Όταν ο πολιτικός που είναι συγγενής, εν προκειμένω ή που είναι οι συγγενείς, δεν έχει κάποια επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση μαζί τους, αλλά επειδή αναλαμβάνει ένα Υφυπουργείο σε ένα Υπουργείο, που ασχέτως του ΦΕΚ που θα βγει, έχει και την εποπτεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, έπρεπε αυτονοήτως να γίνει σύσταση αυτή και θα δοθούν οι αρμοδιότητες που θα κριθεί κεντρικά ότι πρέπει να δοθούν.

Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Στο ίδιο θέμα, ο κ. Γεωργιάδης εχθές δήλωσε πως δεν υπάρχουν συγγενείς βουλευτών, άλλοι συγγενείς βουλευτών, πλην του κ. Λιάκου. Μάλιστα, δεν ήξερε, είπε, και του κυρίου Λιάκου, ότι απασχολεί στο γραφείο του συγγενείς από την οικογένειά του. Το ξέρει αυτό η Κυβέρνηση; Έχετε ελέγξει αν ισχύει και αν υπάρχουν αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες με την υπόθεση του κ. Λιάκου; Και αν μου επιτρέπετε μια πιο προσωπική πολιτική ερώτηση, επειδή πολιτεύεστε: Εσείς, στη θέση του κ. Λιάκου, θα αποφασίζατε να παραιτηθείτε;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έχω δεχτεί σχετική ερώτηση για το αν θα προσλάμβανα συγγενή μου, όχι απλώς πρώτου βαθμού, αλλά ακόμη και δεύτερου βαθμού, ως συνεργάτη, και έχω απαντήσει όχι, σε προηγούμενη τηλεοπτική συνέντευξη. Τώρα, η ερώτηση που μου κάνετε είναι εντελώς υποθετική και καταλαβαίνετε, ότι λόγω και του θεσμικού μου ρόλου δεν μπορώ να δώσω κάποια απάντηση, γιατί είναι κάτι εντελώς υποθετικό. Ο κάθε πολιτικός παίρνει τις αποφάσεις που παίρνει με βάση τα δεδομένα που έχει. Εγώ οφείλω να πω και το λέω και το πιστεύω, ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Άρα δεν μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος για πράξεις, ενέργειες και εδώ δεν υπάρχει και κάποια διάσταση πέραν της πολιτικής ή ηθικής στη συγκεκριμένη περίπτωση, συγγενών του. Αυτή είναι η θέση της Κυβέρνησης και αυτή τη θέση σας μεταφέρω, ειδικά από το βήμα αυτό. Τώρα, ως προς τα κωλύματα, η Κυβέρνηση αυτή είναι η πρώτη Κυβέρνηση που πήρε πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σχετικά με τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και όχι μόνο αυτών, Υπουργών, Υφυπουργών δηλαδή, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, καθώς και της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Κώλυμα για συγγενείς είναι οι νόμοι 4622 για το Επιτελικό Κράτος του 2019 και 4940 του 2022, που προβλέφθηκε και πλήρες πλαίσιο κωλυμάτων για τους μετακλητούς υπαλλήλους και τους ειδικούς συμβούλους. Κώλυμα για συγγενείς, δηλαδή διορισμός σε θέση μετακλητού υπαλλήλου, καθώς και ανάθεση καθηκόντων σε ειδικό σύμβουλο, δεν μπορεί να γίνει αν στο πρόσωπο του υποψηφίου για διορισμό συντρέχει κώλυμα από εκείνα που προβλέπει ο νόμος για τον διορισμό δημοσίου πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου, καθώς και στην περίπτωση που υποψήφιος για διορισμό τυγχάνει σύζυγος ή συμβίος ή συμβία κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου 4356 του 2015 ή συγγενής πρώτου ή δεύτερου βαθμού μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού. Δηλαδή, όχι μόνο ο ίδιος στο δικό του γραφείο, αλλά και σε γραφείο άλλου. Δήλωση για επαγγελματικές δραστηριότητες: εντός ενός μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι υποβάλλουν προς τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του οικείου φορέα, εφόσον υπάρχει, ή τον προϊστάμενο διεύθυνσης που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού, δήλωση σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που διατηρούν. Αποχή σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων: Σε κάθε περίπτωση, μη αναστολής άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος, λειτουργήματος των μετακλητών υπαλλήλων, συμβούλων κ.λπ. κ.λπ. Συμβάσεις με το Δημόσιο: Μετακλητοί υπάλληλοι και ειδικοί σύμβουλοι δεν επιτρέπεται να συνάπτουν οποιαδήποτε μορφή σύμβασης με τον φορέα στον οποίο ασκούν καθήκοντα με τους εποπτευόμενους από αυτόν φορείς του Δημοσίου. Είναι το άρθρο 70 παρ. 4. Και διάφορες υποχρεώσεις και μετά τη λήξη των καθηκόντων. Κώδικας δεοντολογίας. Αυτά τα θεσπίσαμε εμείς για Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς και τα μέλη, τους συνεργάτες της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Όλη δηλαδή την Κυβέρνηση. Αυτό το οποίο με ρωτάτε έχει να κάνει με τη Βουλή, δηλαδή με το τι συμβαίνει συνολικά στη Βουλή. Εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό το οποίο με ρωτάτε για κάθε βουλευτή ξεχωριστά, είτε του δικού μας κόμματος είτε κάποιου άλλου, άρα αν σας δώσω μια απάντηση για κάτι που δεν γνωρίζω, ούτε είναι δική μου αρμοδιότητα να το απαντήσω, θα ήταν κάτι ανεύθυνο από πλευράς μου.

Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Στόχος μου ήταν η ερώτηση για την κοινοβουλευτική σας ομάδα και όχι για οποιαδήποτε.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Είμαι Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. Δεν είμαι της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Το κρατώ. Συνεπώς, να ρωτήσω σχετικά με τα λεγόμενα του κ. Συρίγου. Ο ίδιος ο βουλευτής σας είπε σήμερα πως τέτοιες υποθέσεις ενισχύουν τη γενικευμένη εικόνα διαφθοράς και τροφοδοτούν την αντισυστημική ψήφο. Συμφωνείτε εσείς με αυτό;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, γενικά, τώρα αυτή είναι μια θεωρητική συζήτηση. Δεν την υποτιμώ, είναι πολύ σοβαρή συζήτηση, αλλά δεν είναι συζήτηση για την ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Να σας πω ότι πρέπει να είμαστε και να φαινόμαστε εντάξει. Δεν πιστεύω ότι η μεγάλη απόσταση που έχει η κοινωνία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μετά και την κρίση και τα μνημόνια από το πολιτικό σύστημα, εξαντλείται σε μία υπόθεση. Ειδικά όταν αφορά συγγενείς πολιτικών και δεν υπάρχει κάποια, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, νομική διάσταση. Δεν είμαι και ο αρμόδιος να κρίνει την κάθε σύμβαση, όπως αντιλαμβάνεστε. Πράγματι, πρέπει να υπάρχει αυξημένη προσοχή και ως προς τον τρόπο που μιλάμε, το ύφος μας, τη συμπεριφορά μας, αλλά είναι μια συζήτηση βαθιά πολιτική, ουσιαστική. Συμμερίζομαι τους προβληματισμούς του κ. Συρίγου. Δεν είναι όμως αυτό το βήμα για να κάνουμε περαιτέρω ανάλυση.

ΕΥΘ. ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ: Ο κ. Λιάκος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι», δήλωσε ότι είχε ενημερώσει το Μαξίμου για ό,τι του ζητήθηκε. Τόσο εσείς όμως, όσο και ο κ. Κυρανάκης, έχετε δηλώσει ότι ο κ. Λιάκος δεν σας είχε ενημερώσει ούτε για το σύνολο των αναθέσεων των δύο αδελφών του, ούτε για το γεγονός ότι η μία αδελφή του ήταν επιστημονική του συνεργάτιδα στη Βουλή, ούτε για το γεγονός ότι είχε λάβει απευθείας αναθέσεις από τον δήμο Μεγαρέων που ανήκει στην εκλογική του περιφέρεια. Τελικά, τι ισχύει μεταξύ αυτών των αντικρουόμενων τοποθετήσεων; Είχε ενημερώσει ο κ. Λιάκος το Μαξίμου ή όχι;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Μισό λεπτό, γιατί… επιστρατεύω το κινητό μου, γιατί αυτό το οποίο μου λέτε δεν έχει ειπωθεί έτσι ακριβώς όπως μου το λέτε, γιατί έχω τα σημεία της συνέντευξης και δεν είναι έτσι όπως το λέτε, νομίζω. Θέλω να το δω. Δεν ξέρω αν έχετε mot a mot αυτά τα οποία είπε ο κ. Λιάκος. Αλλά για να είμαστε ακριβείς: Ερώτηση: «Το Μαξίμου το ενημερώσατε ότι είχατε θέμα με το Υπουργείο Εσωτερικών; Γιατί υπάρχει θέμα». Απάντηση: «Εγώ στο Μαξίμου είπα ότι δεν εμπλέκομαι πουθενά σε όλο αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, ήταν δημόσιες οι απαντήσεις μου στα ερωτήματα. Από την πρώτη στιγμή είπα, προφανώς λόγω της φύσης του Υπουργείου, ότι οι αδελφές μου δεν θα συνεχίσουν να παίρνουν δημόσιες συμβάσεις και αυτό είναι ξεκάθαρο. Από μόνος μου, πριν γίνει το οτιδήποτε, ζήτησα την παραίτηση της αδελφής μου και εστάλη η παραίτηση στα υπηρεσιακά όργανα». Αυτή είναι η απάντηση που έχει δώσει ο κ. Λιάκος. Μετά από το κάθε δημοσίευμα, υπήρξε σχετική ενημέρωση δημόσια από τον ίδιο, την αντίστοιχη που λαμβάναμε και εμείς.

ΧΡ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Συζητιέται στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για τις πλατφόρμες που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους εργαζόμενους. Ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στην e-food μας δήλωσε: «Πάμε στη δουλειά, χτυπάμε, τραυματιζόμαστε, κάποιοι συνάδελφοι πεθαίνουν και αντί για εργατικό ατύχημα το βαφτίζουμε τροχαίο». Το νομοσχέδιό σας, προβλέπει ότι οι πλατφόρμες θα αξιολογούν αν ο τρόπος που μοιράζουν τις παραγγελίες αυξάνει τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. Αλλά, ας πούμε ότι η εταιρεία έκανε την αξιολόγησή της, αλλά ένας διανομέας χτυπάει την ώρα που πήγαινε την παραγγελία και τώρα δεν μπορεί να δουλέψει. Τότε τι ακριβώς θα γίνει; Δηλαδή αν χτυπήσει στη δουλειά, δικαιούται τις ίδιες χρηματικές παροχές με τον μισθωτό; Γιατί δεν βάλατε και εσείς μια αντίστοιχη υποχρέωση για τις πλατφόρμες στο νομοσχέδιό σας, όπως υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και σας το ζητούσαν τα σωματεία;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, για συζήτηση και με τα υπόλοιπα κόμματα και με τους φορείς, τους ενδιαφερόμενους, πρωτίστως τους εργαζόμενους, είναι εν εξελίξει, για να κατατεθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση, όλα αυτά θα συζητηθούν στις αρμόδιες Επιτροπές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι ένα νομοσχέδιο που, σε συνέχεια πολλών προηγούμενων παρεμβάσεων, αποσκοπεί στην προστασία των εργαζόμενων. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να απαντήσω για κάτι το οποίο ερευνούν Ανεξάρτητες Αρχές κάθε φορά ξεχωριστά, με βάση τα διεθνή, τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Το τι χαρακτηρίζεται και το τι όχι, εργατικό ατύχημα ή δυστύχημα, γίνεται με βάση μια διαδικασία που ακολουθείται σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αυτή τη συζήτηση και το ξαναλέω: Εδώ δεν είναι το Υπουργείο Εργασίας, για να μπορέσω να αναφερθώ και ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να μιλάμε περιπτωσιολογικά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε κάνει όσα παραπάνω μπορούμε για να αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο υπέρ των εργαζόμενων.

ΧΡ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Η Κυβέρνησή σας κατεβάζει ένα νομοσχέδιο, δεν είναι μόνο του Υπουργείου, και εσείς είστε Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. Άρα θεσμικά, σε ένα ζήτημα που έχουν διατυπωθεί έντονες ενστάσεις και από τους φορείς, τους κοινωνικούς, όπως εδώ τα σωματεία, αλλά και από την Αντιπολίτευση, είστε ο καθ' ύλην αρμόδιος, για να μας απαντήσετε.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Όχι, η καθ' ύλην αρμόδια είναι η Υπουργός και ο κάθε Υπουργός κάθε Υπουργείου. Δεν είναι δουλειά της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών να δίνει εξειδικευμένες πληροφορίες, οι οποίες δίνονται κάθε φορά από τους Υπουργούς, κάποιες φορές διαβιβάζονται και τις μεταφέρω, πρωτίστως όταν μιλάμε για ένα νομοσχέδιο, το οποίο τώρα συζητείται στις αρμόδιες Επιτροπές. Υπάρχει ειδική κοινοβουλευτική διαδικασία όπου πάνε οι φορείς -φαντάζομαι και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, αυτονόητο είναι αυτό- και θέτουν ερωτήματα και στην αρμόδια Υπουργό κάθε Υπουργείου κάθε φορά, στους Υφυπουργούς και στα υπόλοιπα κόμματα. Εδώ είναι ενημέρωση πολιτικών συντακτών.

ANT. KOTZAI: Κύριε εκπρόσωπε το «DOCUMENTO» έχει αναδείξει σοβαρά ερωτήματα για την αστυνομική φύλαξη του κ. Μπεκίρη. Πλέον, μετά και από επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απάντησε ότι «δεν προκύπτει διαταγή διάθεσης αστυνομικής συνοδείας.». Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ξεκάθαρα. Ποιος αποφάσισε να διατίθενται αστυνομικοί για τη φύλαξή του και με ποια θεσμική διαδικασία; Είναι δυνατόν να απασχολείται αστυνομική δύναμη χωρίς να υπάρχει επίσημη διαταγή; Ποιος έδωσε την εντολή, ποιος γνώριζε και ποιος ελέγχει τη συγκεκριμένη διαδικασία; Και τελικά, αναλαμβάνει η κυβέρνηση την πολιτική ευθύνη για τη διάθεση αστυνομικών χωρίς να προκύπτει η απαιτούμενη διοικητική πράξη;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ο κ. Μπεκίρης έκανε τη δήλωση που έκανε και αποχώρησε από τα καθήκοντα αυτά τα οποία προσέφερε, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, ως εθελοντής. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ειδικά για θέματα φύλαξης είναι καθαρά ζητήματα της αστυνομίας και είναι επιχειρησιακά ζητήματα. Είναι λεπτομέρειες τις οποίες δεν γνωρίζω. Αν είχε, πότε είχε, με ποιον τρόπο. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα ασφαλείας που εφαρμόζονται. Άρα δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό το θέμα, ούτε είναι δική μου αρμοδιότητα να πω κάτι παραπάνω.

ΜΗΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κύριε εκπρόσωπε, το Ινστιτούτο Καταναλωτή, εκτιμά ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι κοστίζει φέτος 220-221 ευρώ. 18,1 όπως λέει η αύξηση σε σχέση με το περσινό. Το υπουργείο, από την άλλη, ακούσαμε την πλευρά του κ. Σπανάκη, αν δεν κάνω λάθος, να παρουσιάζει τιμοληψία, 163,96 ευρώ. Μιλάμε για συγκρίσιμα καλάθια, ίδιες ποσότητες προϊόντων; Γιατί αυξήσεις βλέπουμε και από την ΕΛΣΤΑΤ και από το ΙΕΛΚΑ πιο μικρές. Αλλά πού βρίσκεται η αλήθεια; Είναι μεγάλη η απόκλιση.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η αλήθεια βρίσκεται, καταρχάς, στο ότι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και γενικότερα υπάρχει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας, επίμονο, που κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Έχουμε δημιουργήσει μια ανεξάρτητη αρχή και έχουμε στελεχώσει την υπηρεσία της ΔΙ.Μ.Ε.Α από το 2020, η οποία έχει κάνει πάρα πολλούς ελέγχους και έχει επιβάλει σχετικά πρόστιμα. Συγκεκριμένα να σας πω, οι έλεγχοι από τότε που δημιουργήθηκε η υπηρεσία μέχρι σήμερα είναι 220.000 και τα πρόστιμα αγγίζουν τα 60 εκατομμύρια, ίσως και τα έχουν ξεπεράσει, γιατί η ενημέρωση ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι 59.200.000 ευρώ τα πρόστιμα, 58.750.000 ευρώ έχουν εισπραχθεί. Οι έλεγχοι μόνο του '26, γιατί αυτοί είναι μέχρι τον Αύγουστο του '26, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο μόνο του '26, δηλαδή από τους 220.000, το '26 είναι 17.500 έλεγχοι και 10.745.300 ευρώ τα πρόστιμα, 10.540.000 αυτά που έχουν εισπραχθεί. Δεν είναι μόνο όμως οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Είναι και κάποιες πρωτοβουλίες για μειώσεις τιμών. Η χώρα μας, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, στον σημαντικό υπό τομέα πληθωρισμού, δηλαδή τον πληθωρισμό τροφίμων, τους περισσότερους μήνες έχει χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από ό,τι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ακρίβεια. Σημαίνει ότι οι πολιτικές μας αποδίδουν ως πολιτικές ανακούφισης και μείωσης συνεπειών περισσότερο από άλλες χώρες. Τώρα, το τι ισχύει και το τι όχι, υπάρχει η σχετική πλατφόρμα του e-καταναλωτή, που μπορούν οι καταναλωτές να βλέπουν πόσο κοστίζει ένα προϊόν ανά μάρκα, ανά σούπερ μάρκετ, πόσο κοστίζει ένα καλάθι συνολικά, έτσι; Και γι' αυτό και θεωρώ ότι μπορεί πλέον ο καταναλωτής να είναι περισσότερο ενημερωμένος. Το υπουργείο απαντάει με βάση τα επίσημα στοιχεία που προκύπτουν από τις πλατφόρμες αυτές και από τα σούπερ μάρκετ. Δεν τα βγάζει από το μυαλό του ο κ. Σπανάκης. Απαντάει με βάση τα επίσημα στοιχεία.

ΜΗΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Σχετικά με την ενημέρωση του καταναλωτή. Πέρυσι τέτοιο καιρό γινόταν η ίδια συζήτηση. Οκτώβριο του '25, ο υπουργός Ανάπτυξης είπε πως θα φέρει έναν νόμο για την αναγραφή της πρώτης τιμολόγησης των νωπών προϊόντων ιδιαίτερα. Ήρθε ο νόμος και απαιτεί μια υπουργική απόφαση για να αναγράφεται η τιμή του παραγωγού και η τιμή στο ράφι. Αυτό έναν χρόνο μετά δεν έχει γίνει. Για ποιον λόγο;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗ: Μπορείτε να απευθύνετε ερώτημα στο αρμόδιο υπουργείο. Θα το κάνω και εγώ και σε περίπτωση που είναι νωρίτερα από την επόμενη ενημέρωση, θα το επισυνάψω.

ΑΝΤ. ΚΟΤΖΑΙ: Κύριε Εκπρόσωπε, αν έχετε κάποια απάντηση από τον κ. Πιτσιλή για αυτό που σας είχα ρωτήσει τη Δευτέρα.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Αναμένουμε, όχι. Έχουμε απευθύνει ερώτημα.

ΜΗΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Να ρωτήσω και κάτι σχετικά με τη σημερινή παρουσία του Πρωθυπουργού, επειδή ακούσαμε και τη δήλωσή του. Πώς θα διασφαλίσει η χώρα μας ότι δεν θα χάσει πόρους από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Ταμείο Συνοχής; Θέλω να πω, διαφωνούμε, δεν θα το κάνουμε αποδεκτό. Με ποια μέτρα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα που ακολουθούνται σε αυτές τις διαδικασίες. Και όπως έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα, όχι απλά δεν έχουμε χάσει πόρους, αλλά έχουμε εξασφαλίσει, αναλογικά με το ΑΕΠ μας, σε όλες τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες, τους περισσότερους δυνατούς. Έχουμε δώσει και σχετική ενημέρωση, έχει δώσει και σχετική ενημέρωση το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι μια εν εξελίξει διαδικασία. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα έθεσε και πριν από το Συμβούλιο τους προβληματισμούς και ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές για την Ελλάδα και για τα υπόλοιπα κράτη.

ΧΡ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Μιας και ακούσαμε ότι θα πάρετε ενημέρωση από το Υπουργείο στον προηγούμενο συνάδελφο, να σας ρωτήσουμε και εμείς πιθανότατα για να πάρετε ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο για το νομοσχέδιο που συζητιέται. Στις διανομές υπάρχουν οι λεγόμενοι «στόλοι» στις πλατφόρμες. Αυτό σημαίνει ότι η πλατφόρμα αναθέτει τις διανομές σε έναν εργολάβο, τον λεγόμενο στολάρχη. Και ο στολάρχης κάνει μπίζνες με την εργολαβία. Στον δρόμο, για να πάνε τις παραγγελίες, βγαίνουν άλλοι. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις όπου ένας άνθρωπος εμφανίζεται ως συνεργάτης της πλατφόρμας και ασφαλίζεται στο όνομά του, ενώ δύο-τρεις άλλοι κάνουν τις διανομές στον ίδιο λογαριασμό, σύμφωνα με όσα περιέγραψαν οι εργαζόμενοι στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Το 2019 η Κυβέρνησή σας κατήργησε τη γενική διάταξη που έκανε συνυπεύθυνο τον εργολάβο και την εταιρεία που του ανέθετε τη δουλειά. Σήμερα, στο άρθρο 5, γράφεται ότι ο εργολάβος και η πλατφόρμα ευθύνονται μαζί, για παράδειγμα για την ασφάλεια του διανομέα και στη δουλειά. Όταν όμως ο εργολάβος τον αφήσει απλήρωτο, πουθενά στο άρθρο δεν λέτε αν ο διανομέας μπορεί να ζητήσει τα δεδουλευμένα απευθείας από την πλατφόρμα, ενώ στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες, αυτό προβλέπεται ρητά. Γιατί δεν γράφετε και εσείς ότι κάθε μεγάλη πλατφόρμα ευθύνεται μαζί με τον εργολάβο για τους μισθούς, τις εισφορές και τις αποζημιώσεις των ανθρώπων που μοιράζουν τις παραγγελίες της; Θα μπορέσετε μήπως να λάβετε ενημέρωση από το Υπουργείο και να μας την φέρετε σε περίπτωση που δεν μας απαντήσουν εμάς;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Να απευθύνετε ερώτημα στο Υπουργείο είναι ένα πολύ εξειδικευμένο θέμα. Είναι εντελώς διαφορετικό από το πότε θα εκδοθεί ή αν έχει εκδοθεί μια Κοινή Υπουργική Απόφαση, που η απάντηση είναι ναι, όχι ή θα εκδοθεί τότε.

ΧΡ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Αν δεν μας απαντήσει το Υπουργείο, θα μπορέσετε εσείς να μας ενημερώσετε;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ό,τι ερωτήματα τίθενται στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών -λέω αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις- όλα αυτά τα ερωτήματα διαβιβάζονται στα Υπουργεία. Όταν λέτε ότι θα θέσετε ένα ερώτημα, δεν είναι κάτι να προωθήσουμε τα ερωτήματά σας. Αλλά τα πολύ εξειδικευμένα ερωτήματα είναι καλύτερο να απαντώνται από τα αρμόδια Υπουργεία που έχουν γνώση των νομοσχεδίων. Εδώ μάλιστα επιμένετε για ένα θέμα που αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι υπό επεξεργασία, ένα νομοσχέδιο που είναι υπό επεξεργασία στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής.

Ευχαριστώ πολύ.