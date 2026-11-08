Γιατί οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται κρίσιμες.

Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται με τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές εφαρμογές, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό μέσο οικονομικής ασφάλειας.

Η συζήτηση για την ανάγκη διατήρησης ενός μικρού χρηματικού αποθέματος στο σπίτι έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς φυσικές καταστροφές, διακοπές ηλεκτροδότησης, κυβερνοεπιθέσεις και γεωπολιτικές κρίσεις έχουν αναδείξει τις αδυναμίες των ψηφιακών συστημάτων πληρωμών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επισημάνει ότι τα μετρητά μπορούν να λειτουργήσουν ως εναλλακτικός τρόπος πληρωμής όταν οι ηλεκτρονικές υποδομές παρουσιάζουν δυσλειτουργίες.

Πόσα χρήματα πρέπει να υπάρχουν στο σπίτι

Σύμφωνα με τις ενδεικτικές συστάσεις που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες, ένα ποσό μεταξύ 70 και 100 ευρώ ανά άτομο μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες για τρεις ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι το χρηματικό απόθεμα διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε νοικοκυριού.

Ενδεικτικά:

Ένα άτομο: 70 έως 100 ευρώ.

Δύο άτομα: 140 έως 200 ευρώ.

Τριμελής οικογένεια: 210 έως 300 ευρώ.

Τετραμελής οικογένεια: 280 έως 400 ευρώ.

Πενταμελής οικογένεια: 350 έως 500 ευρώ.

Γιατί οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται κρίσιμες

Το χρονικό διάστημα των 72 ωρών χρησιμοποιείται ευρέως στον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Σε περίπτωση μεγάλης διακοπής ρεύματος ή σοβαρής βλάβης στις τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών ενδέχεται να σταματήσουν προσωρινά να λειτουργούν. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάρτες στα POS, να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές μεταφορές ή ακόμη και να κάνουν αναλήψεις από ΑΤΜ. Σε τέτοιες συνθήκες, η ύπαρξη μετρητών επιτρέπει την αγορά βασικών αγαθών, εφόσον τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά και μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες.

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Το παράδειγμα του μεγάλου μπλακ άουτ στην Ιβηρική

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην Ισπανία και την Πορτογαλία τον Απρίλιο του 2025. Η διακοπή προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, τραπεζικές υπηρεσίες και συστήματα πληρωμών. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι πολίτες που διέθεταν μετρητά μπορούσαν να πραγματοποιήσουν αγορές, ενώ όσοι βασίζονταν αποκλειστικά σε ηλεκτρονικά μέσα αντιμετώπισαν δυσκολίες. Ανάλογη αύξηση της ζήτησης για μετρητά είχε καταγραφεί κατά την περίοδο της πανδημίας, αλλά και στην ελληνική οικονομική κρίση του 2015, όταν επιβλήθηκαν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων.

Γιατί χρειάζονται μικρά χαρτονομίσματα

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μορφή στην οποία διατηρούνται τα μετρητά. Οι πολίτες καλό είναι να διαθέτουν χαρτονομίσματα μικρής αξίας, όπως των 5, 10 και 20 ευρώ, καθώς και ορισμένα κέρματα. Σε μια έκτακτη κατάσταση, τα καταστήματα ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ρέστα από μεγάλα χαρτονομίσματα. Έτσι, η διατήρηση ολόκληρου του αποθέματος σε χαρτονομίσματα των 50 ή 100 ευρώ μπορεί να δημιουργήσει πρακτικές δυσκολίες.

Πού πρέπει να φυλάσσονται τα χρήματα

Η ασφαλής φύλαξη αποτελεί ακόμη μία σημαντική παράμετρο. Τα χρήματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε στεγνό, προστατευμένο και διακριτικό σημείο του σπιτιού, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος απώλειας ή κλοπής. Δεν χρειάζεται να διατηρούνται μεγάλα ποσά, καθώς ο στόχος δεν είναι η αντικατάσταση των τραπεζικών καταθέσεων, αλλά η ύπαρξη ενός μικρού αποθέματος για τις πρώτες ημέρες μιας έκτακτης κατάστασης. Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το διαθέσιμο ποσό και να το αναπληρώνουν εφόσον χρησιμοποιηθεί.

Τι επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι, παρά τη συνεχή ανάπτυξη των ψηφιακών πληρωμών, το φυσικό χρήμα εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα του συστήματος πληρωμών. Τα μετρητά μπορούν να λειτουργήσουν ως εφεδρική λύση σε περιόδους σοβαρών διαταραχών, προσφέροντας στους πολίτες έναν τρόπο να καλύψουν άμεσες ανάγκες. Η Ολλανδία, η Αυστρία και η Φινλανδία συγκαταλέγονται στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αναδείξει την ανάγκη διατήρησης χρηματικού αποθέματος για έκτακτες περιστάσεις. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η προετοιμασία δεν απαιτεί μεγάλα χρηματικά ποσά, αλλά έναν στοιχειώδη προγραμματισμό. Ένα μικρό απόθεμα μετρητών, σε συνδυασμό με επαρκή ποσότητα νερού, τροφίμων και απαραίτητων φαρμάκων, μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία σε ένα νοικοκυριό κατά τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης.