Αναφερόμενη στην επικείμενη επίσκεψη Ρούμπιο η Θ. Κουφονικολάκου υπογράμμισε πως πρόκειται για μία διαδικασία που ξεκίνησε επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα με τον στρατηγικό χαρακτήρα που απέκτησαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις την περίοδο 2015-2019.

Αυστηρή κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και αναλυτική παρουσίαση των προτάσεων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και της ακρίβειας, πραγματοποίησε η Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «MEGA News Επικαιρότητα» του Meganews.

Αναφερόμενη στην επικείμενη επίσκεψη του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, η Θ. Κουφονικολάκου υπογράμμισε πως πρόκειται για μία διαδικασία που ξεκίνησε επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα με τον στρατηγικό χαρακτήρα που απέκτησαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις την περίοδο 2015-2019.

Σημείωσε πως η επίσκεψη αποτελεί επί της αρχής θετικό βήμα, το οποίο όμως θα αξιολογηθεί ολοκληρωμένα μόνο από τα αποτελέσματά της για τη χώρα. Εξηγώντας, έφερε ως παράδειγμα την επίσκεψη του προέδρου Μακρόν, επισημαίνοντας πως παρά τις ενθουσιώδεις δηλώσεις, λίγες εβδομάδες αργότερα υπογράφηκε οδικός χάρτης αμυντικής συνεργασίας Γαλλίας-Τουρκίας μέσω της οποίας η Γαλλία θα πουλήσει κι άλλα όπλα στην Τουρκία. Υπό το πρίσμα αυτό, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. διερωτήθηκε αν η αμερικανική πλευρά θα στηρίξει την Ελλάδα στα ζητήματα του ηλεκτρικού καλωδίου, των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, της τουρκικής προκλητικότητας και της επίλυσης του Κυπριακού, τονίζοντας ότι «σε κάθε άλλη περίπτωση, μπορούμε να μιλάμε πάλι για ενθουσιώδεις δηλώσεις, οι οποίες όμως στην πραγματικότητα δεν κομίζουν κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο για την εξωτερική πολιτική της χώρας».

Συνεχίζοντας την κριτική της για την εξωτερική πολιτική, έκανε λόγο για αδιαμφισβήτητες αποτυχίες και υπαναχωρήσεις της κυβέρνησης της Ν.Δ. Αναφέρθηκε στη διακοπή των συνομιλιών Γεραπετρίτη – Φιντάν το 2024 «χωρίς να γνωρίζουμε τους λόγους» και υπογράμμισε τη σαφή θέση της ΕΛ.Α.Σ. «Εμείς επιμένουμε ότι οι συνομιλίες πρέπει να εξασφαλίζονται ιδίως για ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα, με κόκκινες γραμμές βέβαια σε ότι αφορά την εδαφική ακεραιότητα των νησιών, την αποστρατιωτικοποίηση και …το μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια…».

Επιτέθηκε στην κυβέρνηση επικρίνοντάς την για έλλειψη ουσιαστικών συμμαχιών. «Έχουμε την Αμερική» όμως παράλληλα δεν είχαμε στήριξη στην «υπαναχώρηση από τον αγωγό EastMed, στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου, στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, δεν έχουμε υποστήριξη στο Oruc Reis» ούτε στα γεγονότα στην Κάσο.

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Στηλίτευσε τη στρατηγική του «δεδομένου συμμάχου» σημειώνοντας ότι «αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε η εκπρόσωπος Τύπου της Συμπαράταξης αλλά και ως προς τη Σαουδική Αραβία στην οποία η Ελλάδα έστειλε patriot αλλά η Σαουδική Αραβία υπέγραψε αμυντική συνεργασία με την Τουρκία και μάλιστα με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής.

Η Ελλάδα έχει παραχωρήσει τη χρήση έξι στρατιωτικών εγκαταστάσεων και του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι έχει εξασφαλίσει ως αντάλλαγμα; Αυτό είναι το θεμελιώδες ερώτημα».

Αντίθετα, υπενθύμισε πως οι πρώτες κυρώσεις στην Τουρκία για την κυπριακή ΑΟΖ επιβλήθηκαν το 2019 επί Αλέξη Τσίπρα και αναφερόμενη στις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. υποστήριξε: «θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι ευρωτουρκικές σχέσεις, που σημαίνει και το καρότο και το μαστίγιο». Εξήγησε πρώτον ότι «η οποιαδήποτε αναθεώρηση της τελωνειακής ένωσης της Ε.Ε. και της Τουρκίας θα πρέπει να συνδεθεί με την υποβολή συνυποσχετικού στην Χάγη και με τη δέσμευση της Τουρκίας ότι θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και ότι θα δεσμευτεί σε επίλυση του Κυπριακού με γνώμονα τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ». Δεύτερον, «θα πρέπει συγχρόνως να αξιοποιηθούν τα σχήματα συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπως το Med 9, προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει ένα στρατηγικό ρόλο στην περιοχή και να ενισχυθεί και η αμυντική πολιτική εξωτερική πολιτική της E.E. Και από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να εγκαταλειφθεί και η πρακτική, όπως σας είπα πριν, του δεδομένου συμμάχου. Έχω συμμαχία. Πάει να πει ότι κάτι κερδίζω. Αυτό που κερδίζω πρέπει να το εμφανίζω την επόμενη μέρα. Ποιο είναι;».

Όσον αφορά τη δημοσκοπική εικόνα, η κ. Κουφονικολάκου χαρακτήρισε την ΕΛ.Α.Σ. ως ένα «μικρό θαύμα», καθώς μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, χωρίς κρατική χρηματοδότηση και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, εδραιώθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του αντίπαλου δέους της Ν.Δ. Τόνισε πως τα ποσοστά αυτά δεν προκαλούν εφησυχασμό, αλλά σηματοδοτούν την ανάγκη για σκληρή δουλειά, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στην ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση και τις διογκούμενες ανισότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στεγαστική κρίση, σημειώνοντας πως η Ελλάδα κατέχει την πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους πολίτες να δαπανούν άνω του 35% του εισοδήματός τους για τα έξοδα στέγης. Η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει ένα ολιστικό σχέδιο που περιλαμβάνει την οριοθέτηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb), την αποσύνδεση της Golden Visa από τα ακίνητα, τη χαρτογράφηση ζωνών υψηλής πίεσης με επιπλέον μέτρα, καθώς και την ίδρυση Οργανισμού Κοινωνικά Προσιτής Κατοικίας για τη δημιουργία 50.000 νέων προσιτών στεγαστικών επιλογών, μέσω, μεταξύ άλλων, χρηματοδότησης ανακαινίσεων κατοικιών με όρο τη μακροχρόνια μίσθωσή τους και μέσω της δημιουργίας κοινωνικών κατοικιών. Παράλληλα, αντιπαρέβαλε τους 5.300 πλειστηριασμούς ολόκληρης της περιόδου 2015-2019 υπό την προστασία της πρώτης κατοικίας του νόμου Κατσέλη-Σταθάκη με τους 28.000 πλειστηριασμούς κατοικιών που σημειώθηκαν μόνο το 2025.

Τέλος, σε σχέση με την πολιτική στάση του Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε ότι επέλεξε τον δύσκολο δρόμο εγκαταλείποντας τη βουλευτική έδρα και τα εξασφαλισμένα προνόμια και ο λόγος είναι ότι θέλει «να προτάξει τις αξίες της ανιδιοτελούς προσφοράς στο νέο πολιτικό φορέα». Συμπλήρωσε όμως ότι «όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι».