Διευκολύνει με αυτό τον τρόπο την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για τη συνδεσιμότητα των νησιών.

Η Attica Group, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται στο Βόρειο Αιγαίο, σε μια απαιτητική συγκυρία για τη συνδεσιμότητα των νησιών, αποφάσισε να παρατείνει κατά ένα μήνα το πρόγραμμα δρομολογίων του Οκτωβρίου προς Χίο και Λέσβο.

Σημειώνεται ότι ο χειμερινός προγραμματισμός με προσαρμοσμένη συχνότητα δρομολογίων είχε υποβληθεί από τον περασμένο Ιανουάριο, στα πλαίσια εξορθολογισμού του δικτύου δρομολογίων και πολύ πριν γίνει γνωστό το κλείσιμο του αεροδρομίου της Χίου.

Η σημερινή απόφαση λαμβάνεται με δεδομένη πια, την αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου, προκειμένου να δοθεί στις αρμόδιες αρχές το αναγκαίο χρονικό περιθώριο να εξετάσουν και να δρομολογήσουν λύσεις, που θα καλύπτουν τις ανάγκες του νησιού και των κατοίκων του, λαμβάνοντας υπόψιν το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον και τον υπερδιπλασιασμό της τιμής του ναυτιλιακού καυσίμου.

Η Attica Group παραμένει προσηλωμένη στην αξιόπιστη εξυπηρέτηση των νησιωτικών κοινωνιών και τη συνδεσιμότητά τους, 12 μήνες τον χρόνο. Σε αυτό το πλαίσιο, συμβάλλει με κάθε πρόσφορο τρόπο στη στήριξη των νησιωτών, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας με τις αρμόδιες αρχές για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών συνδεσιμότητας της Χίου.