Τα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια στην Χίο έχουν ήδη προχωρήσει στην καταγγελία των συμβάσεών τους.

Την μαζική αποχώρηση τους, αρχής γενομένης από την 1η Νοεμβρίου, ανακοίνωσαν τα ακτινοδιαγνωστικά εργαστηρία στην Χίο αντιδρώντας στο οικονομικό καθεστώς που διέπει την αποζημίωση των διαγνωστικών εξετάσεων.

Όπως μεταδίδει ο «Πολίτης της Χίου», τα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια έχουν προχωρήσει στην καταγγελία των συμβάσεών τους, διατηρώντας ωστόσο τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και συνεχίζοντας να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ τουλάχιστον μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου. Η παραπάνω δράση αποτελεί αντίδραση των επαγγελματιών στις εξαιρετικά χαμηλές πραγματικές αμοιβές, εξαιτίας της εφαρμογής των μηχανισμών rebate και clawback.

Πρόκειται για ένα σύστημα υποχρεωτικών εκπτώσεων και αυτόματων επιστροφών χρημάτων, το οποίο περιορίζει σημαντικά τα ποσά που εισπράττουν τα ιδιωτικά εργαστήρια για τις υπηρεσίες που παρέχουν στους ασφαλισμένους, δυσχεραίνοντας την οικονομική βιωσιμότητα τους.

Έτσι εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή των δεδομένων, από την 1η Νοεμβρίου στην επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ δεν θα εμφανίζεται κανένα συμβεβλημένο ακτινοδιαγνωστικό ιατρείο στο νησί δημιουργώντας σημαντικά ερωτήματα για το πώς θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων της Χίου σε σημαντικές ιατρικές υπηρεσίες από τις αρχές Νοεμβρίου.