«Στεκόμαστε στο πλευρό της Ανθής Παζιάνου. Η ελευθερία του Τύπου και η προστασία των παιδιών είναι υπόθεση δημοκρατίας», αναφέρει ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδιού και Οικογένειας της ΕΛΑΣ.

«Ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδιού και Οικογένειας: Τμήμα Φύλου και Ισότητας της ΕΛΑΣ παρακολουθεί μέσα από τα ρεπορτάζ τη δίκη στη Χίο για τις καταγγελίες γενετήσιων πράξεων σε βάρος ανήλικης από τον πατέρα της», αναφέρει ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδιού και Οικογένειας της ΕΛΑΣ.

«Η κατάθεση της ψυχολόγου στη δεύτερη δικάσιμο, για όσα περιέγραψε το παιδί και τη ζωγραφιά του, ανέδειξε τη βαρύτητα της υπόθεσης και την ανάγκη η φωνή των παιδιών να ακούγεται με σεβασμό και προστασία.

Την ίδια ώρα, η δημοσιογράφος Ανθή Παζιάνου, και η ηλεκτρονική εφημερίδα «Στο Νησί» δέχτηκαν εξώδικο από τον κατηγορούμενο απαιτώντας την απόσυρση του ρεπορτάζ της και τη δημοσίευση συγγνώμης μέσα σε δύο ώρες. Πρόκειται για πρωτοφανή απαίτηση και ωμή απόπειρα εκφοβισμού δημοσιογράφου που πλήττει το δικαίωμα της κοινωνίας στην ενημέρωση», συνεχίζει η ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Η σιωπή δεν προστατεύει τα παιδιά!

Προστατεύει όσους θέλουν να μένουν τέτοιες υποθέσεις μακριά από τη δημόσια συζήτηση.

Στεκόμαστε στο πλευρό της Ανθής Παζιάνου. Η ελευθερία του Τύπου και η προστασία των παιδιών είναι υπόθεση δημοκρατίας».