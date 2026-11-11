Η συμφωνία επιτρέπει στην DOTSOFT να αξιοποιήσει την αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος easy, ενισχύοντας την παρουσία της σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στρατηγική συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τη στάθμευση και τη διαχείριση απορριμμάτων σε τέσσερις ευρωπαϊκές αγορές ανακοίνωσαν η easyGroup, του Στέλιου Χατζηιωάννου, και η ελληνική εταιρεία τεχνολογίας DOTSOFT Α.Ε. Η συμφωνία προβλέπει την ένταξη των πλατφορμών easyParking και easyBin στην οικογένεια εμπορικών σημάτων easy, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα των έξυπνων πόλεων.

Η συνεργασία αφορά την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, με την easyGroup να παραχωρεί στην DOTSOFT αποκλειστική άδεια χρήσης των δύο εμπορικών σημάτων για διάστημα 30 ετών στις συγκεκριμένες αγορές.

Παράλληλα, η ελληνική εταιρεία διατηρεί πλήρως την κυριότητα της τεχνολογίας, του λογισμικού και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει, καθώς και τις υφιστάμενες συμβάσεις και το πελατολόγιό της.

Η συμφωνία επιτρέπει στην DOTSOFT να αξιοποιήσει την αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος easy, ενισχύοντας την παρουσία της σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το easyParking αποτελεί ψηφιακή πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα σε δήμους, δημόσιους φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις να διαχειρίζονται οργανωμένα τη στάθμευση και τις σχετικές χρεώσεις.

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Η υπηρεσία λειτουργεί μέσω διαδικτύου και συνδυάζει αισθητήρες, κάμερες, ηλεκτρονικές πινακίδες και συστήματα πληρωμών, επιτρέποντας την κεντρική παρακολούθηση των χώρων στάθμευσης.

Αντίστοιχα, το easyBin προσφέρει λύσεις για τη διαχείριση της αποκομιδής απορριμμάτων, συγκεντρώνοντας σε μία πλατφόρμα πληροφορίες για απορριμματοφόρα, κάδους, συνεργεία και χρεώσεις.

Οι δύο εφαρμογές απευθύνονται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Στέλιος Χατζηιωάννου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι οι οικονομικές και απλές τεχνολογικές λύσεις συμβαδίζουν με τη φιλοσοφία της easyGroup για παροχή υπηρεσιών προσιτών στο ευρύ κοινό.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της DOTSOFT, Αναστάσιος Μάνος, τόνισε ότι η συμφωνία προσφέρει στις πλατφόρμες ισχυρή εμπορική ταυτότητα, ενώ η τεχνολογία παραμένει στην ελληνική εταιρεία.

Στα σχέδια και το easyCity.ai

Η συνεργασία δεν περιορίζεται στις δύο υφιστάμενες πλατφόρμες. Οι εταιρείες σχεδιάζουν να εξετάσουν τη δημιουργία κοινού εγχειρήματος με την ονομασία easyCity.ai, με αντικείμενο την ανάπτυξη νέων εφαρμογών για έξυπνες πόλεις.

Η πρωτοβουλία ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω συνεργασία στον ψηφιακό μετασχηματισμό των αστικών υπηρεσιών και ενδεχόμενη επέκταση σε νέες αγορές.

