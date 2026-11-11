Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, σταθερό κύκλο εργασιών και υποχώρηση των καθαρών κερδών κατέγραψε η Autohellas στο εννεάμηνο του 2026, με τον τομέα ενοικίασης αυτοκινήτων να διατηρεί τη θετική του πορεία, αντισταθμίζοντας τις πιέσεις που δέχεται η εμπορία οχημάτων.
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 785,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 3,4%, φτάνοντας τα 237,6 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 5,3%, στα 68,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής μειώθηκαν κατά 4,1%, στα 65,9 εκατ. ευρώ.
Θετική ήταν η εικόνα του τρίτου τριμήνου, που αποτελεί παραδοσιακά την ισχυρότερη περίοδο για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Ο τζίρος έφτασε τα 284,4 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 0,8%, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 4,4%, στα 107,9 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 40,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση 0,4%.
Βασικός μοχλός ανάπτυξης παρέμειναν οι μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα, με έσοδα 256,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,2%. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τις μακροχρόνιες μισθώσεις, ενώ θετική πορεία παρουσίασαν και οι βραχυχρόνιες, παρά τον εντονότερο ανταγωνισμό.
Στο εξωτερικό, τα έσοδα από μισθώσεις αυξήθηκαν κατά 8,3%, φτάνοντας τα 148,6 εκατ. ευρώ. Η Πορτογαλία επέστρεψε σε οριακή κερδοφορία, ενώ Βαλκάνια και Κύπρος κατέγραψαν αύξηση εσόδων 4,5%.
Αντίθετα, η εμπορία αυτοκινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε μείωση πωλήσεων 6,8%, στα 380,2 εκατ. ευρώ. Η υποχώρηση συνδέεται με την ανανέωση των μοντέλων Hyundai και Kia, αλλά και τις αρχικές επενδύσεις για την ανάπτυξη των νέων μαρκών Changan, Xpeng και Leapmotor.
Η διοίκηση αναμένει ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας από το 2027, ενώ εκτιμά ότι οι νέες μάρκες θα συνεισφέρουν θετικά στην κερδοφορία από το 2028.
Ο όμιλος διαθέτει συνολικά στόλο σχεδόν 69.000 αυτοκινήτων, έχοντας επενδύσει σε περίπου 14.000 νέα οχήματα. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 578 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου.