Λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στο δρομολόγιο IC51 (Θεσσαλονίκη - Αθήνα) όσο και στο δρομολόγιο IC50 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Ακινητοποιημένη από τις 08:50 στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δομοκού, παραμένει η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο IC51 (Θεσσαλονίκη - Αθήνα), λόγω τεχνικής βλάβης.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, έχουν αποσταλεί εφεδρικές μηχανές από το Λειανοκλάδι, προκειμένου η αμαξοστοιχία να μεταφερθεί στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λειανοκλαδίου, από όπου, μετά την αντικατάσταση των μηχανών, θα συνεχίσει το δρομολόγιό της προς την Αθήνα.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στο δρομολόγιο IC51 (Θεσσαλονίκη - Αθήνα) όσο και στο δρομολόγιο IC50 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Το προσωπικό της αμαξοστοιχίας βρίσκεται στη διάθεση των επιβατών, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση και συνδρομή.