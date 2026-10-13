Τη συμμετοχή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η προοδευτική αλλαγή και η συσπείρωση του χώρου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς.

Τη συμμετοχή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, γνωστοποιώντας την απόφασή του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής, σημειώνοντας ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποτελεί τον χώρο στον οποίο μπορεί να συνεχίσει την πολιτική του διαδρομή και να υπηρετήσει τις αξίες του.

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη

Ο Κώστας Ζαχαριάδης επισημαίνει ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μπορεί να συμβάλει στην ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών.

«Για αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή», αναφέρει χαρακτηριστικά, καλώντας σε ευρύτερη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου.

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«Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπείρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά», καταλήγει στην ανάρτησή του.

{https://www.instagram.com/p/DebADvPMC9i/?hl=el}