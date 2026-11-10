Τι περιλαμβάνει η τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Κοινοβουλευτική παρέμβαση στο νομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιεί το ΠΑΣΟΚ, με τροπολογία που αφορά στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών από τις υψηλές χρεώσεις.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, όσοι καταναλωτές εντάχθηκαν στο «πράσινο» τιμολόγιο χωρίς να το επιλέξουν οι ίδιοι θα μεταφέρονται αυτόματα στο οικονομικότερο σταθερό («μπλε») τιμολόγιο του ίδιου παρόχου.

Η μετάβαση θα πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του καταναλωτή, τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα. Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα άρνησης της αλλαγής ακόμη και με ένα απλό τηλεφώνημα, ενώ για διάστημα 60 ημερών μετά τη μετάβαση θα διατηρείται το δικαίωμα αποχώρησης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η τροπολογία προβλέπει επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρεώσεις. Συγκεκριμένα, στους λογαριασμούς όσων παραμένουν σε κυμαινόμενα τιμολόγια, είτε «πράσινα», είτε «κίτρινα», θα αναγράφεται υποχρεωτικά και το ποσό που θα κατέβαλλαν εάν είχαν επιλέξει σταθερό τιμολόγιο.

Όπως επισημαίνεται από το ΠΑΣΟΚ, η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος, καθώς δεν προβλέπει κρατικές επιδοτήσεις ή άλλες δημόσιες δαπάνες. Η μεταφορά των καταναλωτών θα γίνεται με βάση τις τιμές που ήδη προσφέρουν οι πάροχοι στην αγορά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα σταδιακής εφαρμογής του μέτρου σε τρεις φάσεις, ώστε οι εταιρείες προμήθειας να έχουν τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής, με προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά και στους καταναλωτές με υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυρήνας του προβλήματος

Το 2023, η πολιτεία μετέφερε αυτόματα εκατομμύρια καταναλωτές στο «πράσινο» τιμολόγιο. Σήμερα, η αδράνεια αυτή εγκλωβίζει πάνω από το 50% των νοικοκυριών σε ένα κυμαινόμενο προϊόν, το οποίο τον Νοέμβριο του 2026 έφτασε τα 28 λεπτά/kWh (αύξηση 33% σε έναν μόλις μήνα). Την ίδια στιγμή, τα σταθερά («μπλε») τιμολόγια της αγοράς κυμαίνονται γύρω στα 14–15 λεπτά/kWh.

Αποτέλεσμα; Ένα νοικοκυριό με μέση μηνιαία κατανάλωση 400 kWh πληρώνει στο πράσινο τιμολόγιο σχεδόν διπλάσια χρήματα (118€ έναντι 64€) για την ίδια ακριβώς ενέργεια.

Η Λύση: Αυτόματη Προστασία χωρίς Εγκλωβισμό

Η τροπολογία αντιστρέφει τον μηχανισμό προεπιλογής προς όφελος του καταναλωτή:

Αυτόματη μετάπτωση στο φθηνότερο «μπλε»: Μεταφέρει αυτόματα στο οικονομικότερο σταθερό τιμολόγιο του ίδιου προμηθευτή όσους βρέθηκαν στο πράσινο χωρίς δική τους αίτηση.

Πλήρης ελευθερία επιλογής: Ο καταναλωτής ενημερώνεται εγγράφως 30 ημέρες πριν. Μπορεί να αρνηθεί τη μετάβαση με ένα απλό τηλεφώνημα, ενώ διατηρεί το δικαίωμα αποχώρησης χωρίς καμία ποινή για 60 ημέρες μετά.

Διαφάνεια για όλους: Για όσους επιλέξουν να παραμείνουν σε κυμαινόμενο (ή βρίσκονται σε «κίτρινο»), ο λογαριασμός θα αναγράφει υποχρεωτικά πόσο θα πλήρωναν αν είχαν σταθερό τιμολόγιο.

Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει κανένα δημοσιονομικό κόστος, καθώς δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, δεν απαιτούνται κρατικές επιδοτήσεις ή δημόσια δαπάνη. Η μετάβαση γίνεται στις τιμές που οι ίδιοι οι πάροχοι προσφέρουν ήδη στην ελεύθερη αγορά. Επίσης, η σταδιακή εφαρμογή διασφαλίζει την ομαλή αντιστάθμιση κινδύνου από τους παρόχους, αφού η μετάβαση μπορεί να γίνει σε 3 φάσεις, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις υψηλές καταναλώσεις.

Αναλυτικά η τροπολογία

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2026

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις»

Θέμα: Μετάπτωση οικιακών πελατών πράσινων τιμολογίων σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή και πληροφόρηση στο λογαριασμό για το κόστος σύμβασης ορισμένου χρόνου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή

Αιτιολογική έκθεση

Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους των οικιακών καταναλωτών μέσω της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των συνθηκών ανταγωνισμού που επικρατούν σήμερα στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, η τρέχουσα δομή των τιμολογίων έχει ως αποτέλεσμα τα σταθερά τιμολόγια προμήθειας («μπλε») να προσφέρουν αισθητά χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τα ειδικά τιμολόγια («πράσινα») για την ιδια κατανάλωση, γεγονός που δημιουργεί περιθώριο άμεσης οικονομικής ωφέλειας για τα νοικοκυριά.

Η τροπολογία μεταφέρει σε σταθερό τιμολόγιο τα νοικοκυριά που βρέθηκαν στο κυμαινόμενο «πράσινο» τιμολόγιο χωρίς να το επιλέξουν, με τον ίδιο μηχανισμό που χρησιμοποίησε ο νομοθέτης για να τα μεταφέρει εκεί: αυτόματη μετάβαση, με πλήρη ενημέρωση και δικαίωμα αντίρρησης. Για όσους παραμένουν σε κυμαινόμενο τιμολόγιο, προβλέπει ότι ο λογαριασμός θα δείχνει πόσο θα είχαν πληρώσει με σταθερό.

Δεν προβλέπει καμία δημοσιονομική δαπάνη. Δεν θεσπίζει επιδότηση, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, και δεν ορίζει τιμές: τα νοικοκυριά μεταβαίνουν σε υπάρχοντα σταθερά τιμολόγια του προμηθευτή τους, με τις τιμές που ο ίδιος διαθέτει στην αγορά.

Ειδικότερα, στο τέλος Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., από τις 5.961.306 οικιακές παροχές μόλις οι 1.885.702 (31,6%) εκπροσωπούνταν με σταθερό τιμολόγιο. Σε πράσινο τιμολόγιο βρίσκονταν 3.087.208 νοικοκυριά (51,8%) και σε κίτρινο 988.383 (16,6%).

Τον Νοέμβριο 2026 η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων έφτασε περίπου τα 28 λεπτά/kWh, με αύξηση περίπου 33% σε έναν μήνα. Στη ΔΕΗ η τιμή διαμορφώθηκε στα 16,9 λεπτά/kWh για τις πρώτες 200 kWh και στα 28,44 λεπτά/kWh όταν η κατανάλωση είναι πάνω από αυτές. Την ίδια στιγμή, το φθηνότερο σταθερό τιμολόγιο της ίδιας εταιρείας κοστίζει περιπου14 λεπτά/kWh και η μέση τιμή των σταθερών τιμολογίων της αγοράς είναι περίπου 15 λεπτά/kWh.

Ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 400 kWh τον μήνα πληρώνει τον Νοέμβριο στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ 117,98 ευρώ για την ενέργεια· με το φθηνότερο σταθερό τιμολόγιο της ίδιας εταιρείας θα πλήρωνε 64,19 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ που αναπαράγονται παρακάτω. Δηλαδή οι χρεώσεις με το πράσινο τιμολόγιο είναι περίπου διπλάσιες από αυτές με το μπλε τιμολόγιο.

Η χρονική εξέλιξη των μέσων χρεώσεων ανα κατηγορία τιμολογίου μέσα στο 2026 παρουσιάζεται από τη ΡΑΑΕΥ και μια ενδεικτική εικόνα για την κατανάλωση των 400kwh φαίνεται παρακάτω. Το κόστος ενέργειας του λογαριασμού αυξήθηκε από 80,75 τον Αύγουστο σε 134,56 τον Νοέμβριο (αυξηση 67%) ενώ για ειδικό (πράσινο) τιμολόγιο, ενώ για Μπλε τιμολόγιο από 74,77 για μπλέ τιμολόγια που ξεκινούσαν τον Αυγουστο, σε 75,72 για μπλε που ξεκινούσαν το Νοέμβριο. Εκείνοι που είχαν συνάψει σύμβαση σταθερής τιμής τον Αύγουστο δεν είχαν καμία αύξηση.

Τα περισσότερα από αυτά τα νοικοκυριά δεν επέλεξαν το κυμαινόμενο τιμολόγιο. Με το άρθρο 138Α του ν. 4951/2022, που προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 5066/2023, οι προμηθευτές υποχρεώθηκαν να τα μεταφέρουν στο Ειδικό Τιμολόγιο από 1ης Ιανουαρίου 2024. Όσοι δεν αντιτάχθηκαν εντός της προθεσμίας, που έληγε στο τέλος του 2023, μεταφέρθηκαν αυτομάτως. Η αδράνεια οδήγησε στο κυμαινόμενο· η ίδια αδράνεια τα κρατά εκεί.

Η τροπολογία χρησιμοποιεί τον ίδιο μηχανισμό προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν υποχρεώνει κανέναν: κάθε νοικοκυριό ενημερώνεται εγγράφως, βλέπει πόσο θα πληρώνει και μπορεί να αρνηθεί με ένα τηλεφώνημα. Αλλάζει μόνο η προεπιλογή, από το ακριβότερο στο φθηνότερο τιμολόγιο του ίδιου προμηθευτή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο παρ. 1, στη ρύθμιση μεταπίπτουν όνο τα νοικοκυριά που υπήχθησαν στο πράσινο τιμολόγιο χωρίς δική τους αίτηση, είτε με τη μεταφορά του 2023 είτε μετά τη λήξη προηγούμενης σύμβασης. Όσοι επέλεξαν ενεργά πράσινο τιμολόγιο εξαιρούνται, και όλοι διατηρούν δικαίωμα αντίρρησης.

Σε ποιο τιμολόγιο (παρ. 2). Στο σταθερό τιμολόγιο του ίδιου προμηθευτή που, με βάση την πραγματική κατανάλωση του κάθε νοικοκυριού, δίνει το μικρότερο ετήσιο κόστος, μαζί με το πάγιο. Έτσι λαμβάνεται υπόψη ότι κάποια τιμολόγια έχουν υψηλό πάγιο και χαμηλή τιμή και άλλα το αντίστροφο. Η μετάπτωση γίνεται μόνο σε τιμολόγια που ήδη διατίθενται στην αγορά, όχι σε νέο προϊόν που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, και με τις τιμές που ο προμηθευτής ήδη προσφέρει σε κάθε νέο πελάτη. Το Δημόσιο δεν ορίζει τιμές.

Πότε (παρ. 3 και 4). Η ενημέρωση αποστέλλεται εντός δέκα ημερών και η μετάπτωση γίνεται τουλάχιστον τριάντα ημέρες αργότερα, την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα. Αν ο νόμος δημοσιευθεί έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, η μετάπτωση γίνεται την 1η Ιανουαρίου 2027, ώστε τα νοικοκυριά να προστατευθούν τους πιο ακριβούς μήνες του χειμώνα.

Χωρίς εγκλωβισμό (παρ. 5 και 6). Έως πέντε ημέρες πριν από τη μετάπτωση, το νοικοκυριό μπορεί να αρνηθεί ή να επιλέξει άλλον προμηθευτή. Για εξήντα ημέρες μετά τη μετάπτωση μπορεί να φύγει χωρίς καμία επιβάρυνση, αν βρει φθηνότερο σταθερό τιμολόγιο σε άλλον προμηθευτή. Το περιθώριο αυτό είναι χρονικά περιορισμένο, ώστε να μην εκθέτει τον προμηθευτή που έχει αντισταθμίσει τον κίνδυνο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντιστάθμιση κινδύνου (παρ. 7). Η σύμβαση μετάπτωσης έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, όπως η σύμβαση σταθερής τιμής διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους που κατοχυρώνουν η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1711 και το άρθρο 7 του νομοσχεδίου. Οι μεγάλοι προμηθευτές μπορούν να πραγματοποιήσουν τη μετάπτωση σε έως τρεις μηνιαίες φάσεις, ώστε να αγοράσουν σταδιακά τις αναγκαίες ποσότητες ενέργειας. Πρώτα μεταπίπτουν οι ευάλωτοι πελάτες και τα νοικοκυριά με τη μεγαλύτερη κατανάλωση, για τα οποία το όφελος είναι μεγαλύτερο. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νομοσχεδίου (άρθρο 48ΣΤ του ν. 4001/2011), οι προμηθευτές υποχρεούνται ήδη να εφαρμόζουν στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου.

Προστασία των ευάλωτων (παρ. 8). Η μετάπτωση δεν επηρεάζει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ούτε τις ρυθμίσεις οφειλών, και δεν εξαρτάται από την εξόφληση οφειλών ή την παροχή εγγύησης.

Διαφάνεια και εποπτεία (παρ. 9). Οι προμηθευτές αναφέρουν στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. πόσοι ενημερώθηκαν, πόσοι αρνήθηκαν και σε ποια τιμολόγια και τιμές έγιναν οι μεταπτώσεις, και η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. δημοσιεύει τα στοιχεία. Οι κυρώσεις ακολουθούν το πρότυπο του άρθρου 138Α.

Η παρ. 4 του άρθρου 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 απαιτεί ο οικιακός πελάτης να ενημερώνεται τουλάχιστον έναν μήνα πριν από κάθε μεταβολή των συμβατικών όρων ή της τιμής και να μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση αν δεν αποδέχεται τη μεταβολή. Η ρύθμιση τηρεί και τις δύο προϋποθέσεις: η ενημέρωση προηγείται τουλάχιστον τριάντα ημέρες και ο πελάτης μπορεί να αρνηθεί πριν από τη μετάπτωση ή να αποχωρήσει χωρίς επιβάρυνση μετά από αυτήν. Η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1711, την οποία ενσωματώνει το νομοσχέδιο με καθυστέρηση σχεδόν δύο ετών (η προθεσμία έληξε στις 17 Ιανουαρίου 2025), κατοχυρώνει ακριβώς το δικαίωμα σε σταθερό τιμολόγιο διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ως βασική προστασία των νοικοκυριών από την αστάθεια των τιμών.

Πληροφόρηση για όσους παραμένουν σε κυμαινόμενο τιμολόγιο (Άρθρο 2)

Το άρθρο 7 του νομοσχεδίου (παρ. 1Α του άρθρου 48Α του ν. 4001/2011) προβλέπει περίληψη των βασικών όρων μόνο πριν από τη σύναψη ή την παράταση σύμβασης. Δεν φτάνει στο νοικοκυριό που βρίσκεται ήδη σε κυμαινόμενο τιμολόγιο. Το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας καλύπτει το κενό: σε κάθε λογαριασμό κυμαινόμενου τιμολογίου, και ιδίως στα σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά με κίτρινο τιμολόγιο και σε όσα αρνηθούν τη μετάπτωση, αναγράφεται πόσο θα είχε κοστίσει η ίδια κατανάλωση με το φθηνότερο σταθερό τιμολόγιο του ίδιου προμηθευτή. Η σύγκριση αφορά την περίοδο του λογαριασμού, γίνεται με τα δεδομένα που ο προμηθευτής ήδη διαθέτει και δεν απαιτεί από τον καταναλωτή καμία αναζήτηση ή υπολογισμό.

Η επιλογή παραμένει στον καταναλωτή.

Η κυβέρνηση έχει απορρίψει στο παρελθόν αντίστοιχη πρόταση με το επιχείρημα ότι «ο καταναλωτής είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κρίνει καλύτερα τι ακριβώς ρίσκο θέλει να πάρει» .Η παρούσα τροπολογία δέχεται πλήρως αυτή την αρχή. Ο καταναλωτής κρίνει, αλλά με πλήρη πληροφόρηση και χωρίς να τον κρατά εγκλωβισμένο η προεπιλογή που όρισε ο νόμος το 2023.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις»

Θέμα: Μετάπτωση οικιακών πελατών πράσινων τιμολογίων σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή και πληροφόρηση στο λογαριασμό για το κόστος σύμβασης ορισμένου χρόνου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο 1: Μετάπτωση οικιακών πελατών πράσινων τιμολογίων σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή - Προσθήκη άρθρου 138Β στον ν. 4951/2022

Στον ν. 4951/2022 (Α΄ 129), μετά το άρθρο 138Α, προστίθεται άρθρο 138Β ως εξής:

«Άρθρο 138Β

Μετάπτωση οικιακών πελατών σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή

1. Οι οικιακοί πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκπροσωπούνται με τιμολόγιο της κατηγορίας του Ειδικού Τιμολογίου του άρθρου 138Α ή της κατηγορίας που το διαδέχθηκε στην ταξινόμηση των τιμολογίων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) («πράσινο τιμολόγιο») και υπήχθησαν σε αυτό χωρίς να έχουν υποβάλει οι ίδιοι αίτηση σύναψης σύμβασης για το συγκεκριμένο τιμολόγιο, ιδίως λόγω της μεταφοράς τους δυνάμει του άρθρου 138Α ή λόγω λήξης προηγούμενης σύμβασής τους («πελάτες μετάπτωσης»), μεταπίπτουν σε σύμβαση ορισμένου χρόνου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή του ίδιου προμηθευτή, σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 9.

2. Ο πελάτης μετάπτωσης μεταπίπτει στη σύμβαση ορισμένου χρόνου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή την οποία ο προμηθευτής διαθέτει σε νέους οικιακούς πελάτες κατά την ημερομηνία αποστολής της ενημέρωσης της παρ. 4 και η οποία, με βάση την κατανάλωση του πελάτη κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες ή, αν η εκπροσώπησή του είναι μικρότερης διάρκειας, κατά το διάστημα αυτό, συνεπάγεται τη μικρότερη ετήσια δαπάνη για ανταγωνιστικές χρεώσεις, περιλαμβανομένων της πάγιας χρέωσης και των εκπτώσεων που χορηγούνται υπό την προϋπόθεση εμπρόθεσμης εξόφλησης («σύμβαση μετάπτωσης»). Δεν λαμβάνονται υπόψη συμβάσεις που προϋποθέτουν τη σύναψη άλλης σύμβασης, την εγκατάσταση ειδικού μετρητή ή την πλήρωση άλλης προϋπόθεσης την οποία ο πελάτης δεν πληροί, καθώς και συμβάσεις που διατέθηκαν για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η σύμβαση μετάπτωσης έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και συνάπτεται με τις τιμές και τους όρους που ισχύουν για νέους πελάτες κατά την ημερομηνία αποστολής της ενημέρωσης. Αν ο προμηθευτής δεν διαθέτει σύμβαση που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας, δεν πραγματοποιείται μετάπτωση και ο πελάτης ενημερώνεται για το δικαίωμά του κατά την παρ. 1 του άρθρου 48Α του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

3. Η μετάπτωση πραγματοποιείται την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την παρέλευση σαράντα (40) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος («ημερομηνία μετάπτωσης») και εφαρμόζεται στην κατανάλωση από την ημερομηνία αυτή.

4. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο προμηθευτής ενημερώνει κάθε πελάτη μετάπτωσης με χωριστή έντυπη ή ηλεκτρονική επιστολή και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο, εφόσον ο πελάτης το έχει δηλώσει. Η ενημέρωση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) την ημερομηνία μετάπτωσης,

β) τη σύμβαση μετάπτωσης, την τιμή, την πάγια χρέωση, τις εκπτώσεις και τη διάρκειά της,

γ) την εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη για ανταγωνιστικές χρεώσεις με τη σύμβαση μετάπτωσης και με το τιμολόγιο που ισχύει για τον πελάτη, με βάση την κατανάλωσή του και τις τιμές του τελευταίου μήνα,

δ) το δικαίωμα αντίρρησης της παρ. 5, την προθεσμία και τους τρόπους άσκησής του,

ε) το δικαίωμα αποχώρησης της παρ. 6 και

στ) τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης με οποιονδήποτε άλλο προμηθευτή.

Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. εκδίδει, εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπόδειγμα ενημέρωσης. Η μη έκδοση του υποδείγματος δεν αναστέλλει την υποχρέωση ενημέρωσης.

5. Ο πελάτης μετάπτωσης μπορεί, έως πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία μετάπτωσης, να δηλώσει στον προμηθευτή ότι δεν επιθυμεί τη μετάπτωση, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά μέσα email η sms ή σε κατάστημα του προμηθευτή, χωρίς επιβάρυνση. Ως αντίρρηση λογίζεται και η υποβολή αίτησης σύναψης άλλης σύμβασης στον ίδιο ή σε άλλον προμηθευτή. Ο προμηθευτής επιβεβαιώνει εγγράφως τη λήψη της αντίρρησης. Ο πελάτης που δεν προβάλλει αντίρρηση θεωρείται ότι συναινεί στη μετάπτωση.

6. Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία μετάπτωσης, ο πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση μετάπτωσης και να συνάψει σύμβαση με τον ίδιο ή άλλον προμηθευτή, χωρίς τέλος τερματισμού, ποινική ρήτρα ή άλλη οικονομική επιβάρυνση, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης ή συμβατικού όρου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις.

7. Προμηθευτής με περισσότερους από διακόσιους χιλιάδες (200.000) πελάτες μετάπτωσης μπορεί, με γνωστοποίηση στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να πραγματοποιήσει τη μετάπτωση σε έως τρεις (3) διαδοχικές μηνιαίες φάσεις, με την πρώτη φάση να πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία μετάπτωσης. Στην πρώτη φάση περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα οι πελάτες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών και, στη συνέχεια, οι πελάτες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Οι πελάτες των επόμενων φάσεων ενημερώνονται κατά την παρ. 4 για τη φάση στην οποία εντάσσονται και λαμβάνουν δεύτερη ενημέρωση για τη σύμβαση μετάπτωσης και την τιμή της τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία. Για τις φάσεις αυτές, οι παρ. 2, 5 και 6 εφαρμόζονται αναλόγως, με αναφορά στη δεύτερη ενημέρωση και στην ημερομηνία της αντίστοιχης φάσης.

8. Η μετάπτωση δεν θίγει την υπαγωγή του πελάτη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ή σε άλλα μέτρα στήριξης, ούτε τις ρυθμίσεις οφειλών που έχουν συμφωνηθεί. Δεν εξαρτάται από την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών ή την παροχή εγγύησης και δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση για τον πελάτη.

9. Οι προμηθευτές γνωστοποιούν στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., εντός δέκα (10) ημερών από κάθε ημερομηνία μετάπτωσης, τον αριθμό των πελατών μετάπτωσης, των ενημερώσεων, των αντιρρήσεων και των μεταπτώσεων, καθώς και τις συμβάσεις μετάπτωσης και τις τιμές τους. Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. δημοσιεύει συγκεντρωτικά τα στοιχεία αυτά. Για κάθε παράβαση του παρόντος, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. επιβάλλει στον προμηθευτή πρόστιμο έως ένα τοις χιλίοις (1‰) του ετήσιου κύκλου εργασιών του. Με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής του παρόντος, χωρίς η έκδοσή της να αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής του.»

Άρθρο 2: Πληροφόρηση στον λογαριασμό για το κόστος σύμβασης ορισμένου χρόνου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή - Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 48Α του ν. 4001/2011

Στο άρθρο 48Α του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος, μετά την παρ. 2 προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:

«2Α. Σε κάθε λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακού πελάτη που εκπροσωπείται με σύμβαση προμήθειας άλλη από σύμβαση ορισμένου χρόνου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή κατά την έννοια της περ. (να) της παρ. 3 του άρθρου 2, ο προμηθευτής αναγράφει υποχρεωτικά, στην πρώτη σελίδα και με εμφανή τρόπο:

α) το ποσό των ανταγωνιστικών χρεώσεων της περιόδου κατανάλωσης και

β) το ποσό που θα είχε προκύψει για την ίδια κατανάλωση με τη σύμβαση ορισμένου χρόνου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, την οποία ο προμηθευτής διέθετε σε νέους οικιακούς πελάτες κατά την ίδια περίοδο και η οποία θα οδηγούσε στο μικρότερο ποσό, περιλαμβανομένων της πάγιας χρέωσης και των εκπτώσεων που χορηγούνται υπό την προϋπόθεση εμπρόθεσμης εξόφλησης.

Για τον υπολογισμό της περ. β) δεν λαμβάνονται υπόψη συμβάσεις που προϋποθέτουν τη σύναψη άλλης σύμβασης, την εγκατάσταση ειδικού μετρητή ή την πλήρωση άλλης προϋπόθεσης την οποία ο πελάτης δεν πληροί. Με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η μορφή και η μεθοδολογία υπολογισμού. Η υποχρέωση της παρούσας ισχύει για τους λογαριασμούς που εκδίδονται μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης.»

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Ανδρουλάκης Νικόλαος

Παρασύρης Φραγκίσκος

Μπιάγκης Δημήτριος

Τσίμαρης Ιωάννης

Γερουλάνος Παύλος

Μάντζος Δημήτριος

Χρηστίδης Παύλος

Αποστολάκη Μιλένα

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Αχμέτ Ιλχάν

Βατσινά Ελένη

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

Γιαννακούρας Ευάγγελος

Γρηγοράκου Παναγιώτα (Νάγια)

Δουδωνής Παναγιώτης

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Καζάνη Αικατερίνη

Κατρίνης Μιχάλης

Κοροβέση Μυρτώ

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

Λιακούλη Ευαγγελία

Μιχαηλίδης Σταύρος

Μουλκιώτης Γεώργιος

Νικητιάδης Γεώργιος

Νικολαΐδης Αναστάσιος

Πάνας Απόστολος

Παπανδρέου Γεώργιος

Παππάς Πέτρος

Παραστατίδης Στέφανος

Πουλάς Ανδρέας

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Σταρακά Χριστίνα

Χνάρης Εμμανουήλ

Χουρδάκης Μιχαήλ

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ