Η Ευρώπη δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη στον Χουάνγκ καθώς δεν διαθέτει δική της εναλλακτική.

Αν και ο επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ενδέχεται να έχει εμπλακεί σε κινεζική επιχείρηση κατασκοπείας, η Ευρώπη δεν διαθέτει εναλλακτική λύση απέναντι στην Nvidia.

Τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έτυχε θερμής υποδοχής στην Ευρώπη, με επίσημες τιμές και συναντήσεις με προσωπικότητες όπως ο βασιλιάς Κάρολος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Τώρα, επικρατεί απόλυτη σιωπή.

Καθώς ο επικεφαλής της κορυφαίας εταιρείας μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για ενδεχόμενη κινεζική επιχείρηση κατασκοπείας, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για τους Ευρωπαίους ηγέτες, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, που συναντήθηκαν μαζί του και συνήψαν συμφωνίες με την εταιρεία του.

Πίσω από τη σιωπή των Ευρωπαίων κρύβεται μια αμείλικτη οικονομική και στρατηγική πραγματικότητα: η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται απόλυτα από την Nvidia, καθώς δεν διαθέτει δική της εναλλακτική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης απαντώντας χθες Δευτέρα σε καταιγισμό ερωτήσεων σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από την Nvidia, δήλωσε ότι «δεν σχολιάζει τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης» και πως «τηρούμε πάντοτε τα υψηλότερα πρότυπα, ακόμη και κατά τη σύναψη συμφωνιών».

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι δεν έχει κάποιο σχόλιο για το ζήτημα.

Στη Silicon Valley και στην Ουάσιγκτον, οι έρευνες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Η Nvidia έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει εάν ο διευθύνων σύμβουλός της αποτέλεσε στόχο κινεζικής επιχείρησης κατασκοπείας. Η έρευνα ξεκίνησε μετά τις πληροφορίες για τη στενή προσωπική σχέση που φέρεται να διατηρούσε ο Χουάνγκ με Κινέζα επιχειρηματία, η οποία είναι ύποπτη ότι επιχείρησε να διοχετεύσει στο Πεκίνο πληροφορίες σχετικά με αμερικανική τεχνολογία μικροεπεξεργαστών.

Ο Χουάνγκ παραδέχτηκε δημόσια ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Το αμερικανικό Κογκρέσο, και ιδιαίτερα οι πτέρυγες που τηρούν επιφυλακτική στάση απέναντι στην Κίνα, αναμένεται επίσης να αναλάβει δράση.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναστείλουν αμέσως τις αποστολές προηγμένων μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα, μέχρι να διαλευκάνουμε πλήρως αυτό το περιστατικό και να διασφαλίσουμε ότι δεν υπονομεύεται η εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε στην πλατφόρμα X ο βουλευτής των Ρεπουμπλικανών από το Τέξας, Μάικλ ΜακΚόλ, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στις Βρυξέλλες, οι εξελίξεις γύρω από τον τεχνολογικό κολοσσό της Silicon Valley θα μπορούσαν, εκ πρώτης όψεως, να εκληφθούν ως θετική εξέλιξη από όσους εκφράζουν ανησυχίες για την κυριαρχία των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, όπως κατέδειξαν και τα πρόσφατα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Nvidia δεν αλλάζουν τα δεδομένα για την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

«Δεν έχουμε καμία εναλλακτική. Ο σχεδιασμός των μικροεπεξεργαστών βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στα χέρια των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ολλανδός ευρωβουλευτής Μπαρτ Γκρόουτχαους, ένας από τους διαπραγματευτές του τελευταίου ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάπτυξη της βιομηχανίας μικροεπεξεργαστών.

Ο Γκρόουτχαους κατήγγειλε την «παράδοξη μονοπωλιακή θέση» της Nvidia.

Η εξάρτηση της Ευρώπης από την Nvidia έγινε ιδιαίτερα εμφανής κατά την ευρωπαϊκή περιοδεία του Χουάνγκ τον περασμένο Οκτώβριο. Στο πλαίσιό της, ο επικεφαλής της εταιρείας τιμήθηκε με μετάλλιο από τον βασιλιά Κάρολο, ενώ συμμετείχε σε κοινή εκδήλωση με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Παράλληλα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιδίωκαν συστηματικά την ενίσχυση των επαφών τους με την εταιρεία. Την άνοιξη, η επίτροπος της ΕΕ για την Καινοτομία, Εκατερίνα Ζαχαρίεβα, συναντήθηκε με τον Χουάνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Σεπτέμβριο, στελέχη του γραφείου της Χένα Βίρκουνεν, αρμόδιας για την ψηφιακή πολιτική της ΕΕ, εξέτασαν το ενδεχόμενο συνάντησής της με τον Χουάνγκ, σύμφωνα με σχετική καταχώριση στο Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο των επαφών θα βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, οι προοπτικές επενδύσεων της Nvidia στην Ευρώπη.

Αναντικατάστατη

Το γεγονός ότι η Nvidia προσελκύει τόσο έντονα το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για επενδύσεις είναι κάτι που ελάχιστα αμερικανικά τεχνολογικά στελέχη εξακολουθούν να απολαμβάνουν στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, η Nvidia έχει καταστεί αναντικατάστατη για τις ευρωπαϊκές προσπάθειες να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα ισχυρά μικροτσίπ της είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση των σύνθετων και προηγμένων μοντέλων που φιλοδοξεί να αναπτύξει η Ευρώπη.

Οι Βρυξέλλες συνειδητοποίησαν με έντονο τρόπο αυτή την πραγματικότητα όταν η απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν περιόρισε, στις αρχές του 2025, τις εξαγωγές μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης προς ορισμένες χώρες της ΕΕ, προκαλώντας διπλωματικό αγώνα δρόμου σε ολόκληρη την Ένωση.

Έκτοτε, η ΕΕ έχει καταστήσει σαφές ότι είναι πρόθυμη να προμηθεύεται αμερικανικούς μικροεπεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης. Η πρόθεσή της αυτή αποτυπώθηκε στη δέσμευση για αγορές μικροτσίπ συνολικής αξίας 40 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε, στα τέλη Ιουλίου, μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία επτά τεράστιων κέντρων υπολογιστικής ισχύος τεχνητής νοημοσύνης, συνολικού ύψους επενδύσεων 30 δισ. ευρώ, η Nvidia ήταν μία από τις τρεις αμερικανικές εταιρείες που επιλέχθηκαν «για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισμό».

Μόνο πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό της εξάρτησής της από τα προηγμένα αμερικανικά μικροτσίπ, παρουσιάζοντας τον Ιούνιο σχέδιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ημιαγωγών.

Το σχέδιο προειδοποιούσε ότι η Ένωση εξαρτάται σχεδόν «εξ ολοκλήρου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία για την προμήθεια των πιο προηγμένων μικροτσίπ αιχμής, συμπεριλαμβανομένων των μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης».

Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής προηγμένων μικροεπεξεργαστών εντός της ΕΕ, το οποίο χαρακτηρίζεται στρατηγικό έργο «ύψιστης προτεραιότητας».

Ωστόσο, δεν είναι καν απαραίτητο να επενδυθούν δισεκατομμύρια σε ένα εργοστάσιο για να αλλάξει η κατάσταση.

Η ίδια η Nvidia δεν κατασκευάζει μικροτσίπ. Τα σχεδιάζει και στη συνέχεια αναθέτει την παραγωγή τους σε εταιρείες όπως η ταϊβανέζικη TSMC.

Όλα αυτά αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο την ανάγκη η Ευρώπη να εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα στον τομέα του σχεδιασμού μικροεπεξεργαστών, μια τεχνογνωσία στην οποία η Nvidia έχει αποκτήσει τεράστια υπεροχή με την πάροδο των ετών, γεγονός που την έχει καταστήσει την πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο.

«Η είσοδος σε αυτή την αγορά είναι σχετικά εύκολη, ενώ η τεχνογνωσία που απαιτείται για να αναπτύξει κανείς κάτι καλύτερο υπάρχει ήδη και στην Ευρώπη», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Γκρόουτχαους.

Με πληροφορίες από Politico