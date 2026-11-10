Η προσωπική υπόθεση που φέρεται να εμπλέκει τον επικεφαλής της Nvidia με Κινέζα επιχειρηματία προκαλεί αναταράξεις στον τεχνολογικό κολοσσό, ενώ φέρνει στο προσκήνιο ένα μεγαλύτερο ζήτημα: ποιος θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας.

Σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της Nvidia προκαλούν οι αποκαλύψεις σχετικά με την προσωπική σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, με Κινέζα επιχειρηματία που φέρεται να συνδέεται με τις υπηρεσίες πληροφοριών του Πεκίνου. Η υπόθεση αναδεικνύει παράλληλα ένα κρίσιμο πρόβλημα για τον τεχνολογικό κολοσσό: την απουσία ξεκάθαρου διαδόχου στην ηγεσία του.

Σύμφωνα με το CNBC, ο 63χρονος συνιδρυτής της Nvidia παραδέχθηκε τη σχέση σε μήνυμα προς τους εργαζομένους, ενώ το διοικητικό συμβούλιο ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αποτέλεσε στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Η διοίκηση εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στον Χουάνγκ, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις παραβίασης εταιρικών μυστικών ή διακινδύνευσης της εθνικής ασφάλειας.

Ωστόσο, οι εξελίξεις προκάλεσαν αναταραχή στη Wall Street, με τη μετοχή της Nvidia να υποχωρεί περισσότερο από 4% τη Δευτέρα, παρά τη γενικότερη άνοδο της αγοράς.

Η προσωπική υπόθεση και η κρίσιμη θέση του Χουάνγκ

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας της καθοριστικής επιρροής του Χουάνγκ στην εταιρεία που συνίδρυσε το 1993 και ανέδειξε σε παγκόσμιο πρωταγωνιστή της τεχνητής νοημοσύνης.

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Αναλυτές της Melius Research επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει προφανής διάδοχος, καθώς η αγορά θεωρούσε δεδομένη την παραμονή του στην ηγεσία για τουλάχιστον ακόμη μία δεκαετία.

Χαρακτηριστική είναι η εκτίμηση του αναλυτή της Bernstein, Στέισι Ράσγκον, ότι ο Χουάνγκ και η Nvidia αποτελούν ουσιαστικά δύο αλληλένδετες έννοιες.

Παρά την τεράστια επιρροή του, ο Χουάνγκ κατέχει λίγο περισσότερο από το 3% των μετοχών, ενώ συμμετέχει σε ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο χωρίς επίσημο πρόεδρο.

Η απουσία διαδόχου και οι επιπτώσεις στην εταιρεία

Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή ομάδα στελεχών, μεταξύ των οποίων η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες και ο επικεφαλής επιστήμονας Μπιλ Ντάλι. Ωστόσο, κανένα πρόσωπο δεν έχει αναδειχθεί ως φυσικός διάδοχος.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ενδεχόμενη αποχώρηση του Χουάνγκ θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική αβεβαιότητα, επηρεάζοντας όχι μόνο τη Nvidia αλλά και την ευρύτερη αγορά τεχνητής νοημοσύνης.

Η έρευνα ενδέχεται να οδηγήσει σε αλλαγές εταιρικής διακυβέρνησης και στην κατάρτιση σχεδίου διαδοχής.

Προς το παρόν, η παραίτηση δεν θεωρείται δεδομένη. Το διοικητικό συμβούλιο καλείται να προστατεύσει τους μετόχους, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα μιας εταιρείας της οποίας η επιτυχία παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ιδρυτή της.