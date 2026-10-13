O επικεφαλής της ΕΛΑΣ επιμένει σε όλους τους τόνους ότι μοναδικός του αντίπαλος παραμένει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πως δεν πρόκειται να αναλωθεί σε έναν «εμφύλιο» της Δημοκρατικής Παράταξης.

Ως στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ, που ως στόχο έχει τη μετατροπή ολόκληρου του προοδευτικού χώρου σε «πεδίο χαρακωμάτων» -γεγονός που αντικειμενικά θα βοηθήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη- αντιλαμβάνονται στην Αμαλίας τις συνεχείς επιθέσεις που εξαπολύει η Χαριλάου Τρικούπη εναντίον της.

O Αλέξης Τσίπρας επιμένει σε όλους τους τόνους ότι μοναδικός του αντίπαλος παραμένει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πως δεν πρόκειται να αναλωθεί σε έναν «εμφύλιο» της Δημοκρατικής Παράταξης. Πάντως, η συγκυρία προκαλεί προβληματισμό σε αρκετά στελέχη της ΕΛΑΣ, καθώς αντιλαμβάνονται πλήρως ότι δεν μπορούν διαρκώς να «γυρίζουν και το άλλο μάγουλο» στα «πυρά» που δέχονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ

Παρατηρώντας τη ρητορική των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη από την ημέρα που ιδρύθηκε η ΕΛΑΣ ως και σήμερα, μπορεί εύκολα κάποιος να αντιληφθεί ότι η σκληρότητα της ενδέχεται να ξεπερνάει την αντίστοιχη που χρησιμοποιείται εναντίον της κυβερνητικής πτέρυγας.

Αυτό, τουλάχιστον, ισχυρίζονται ορισμένοι από τους πλέον στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Τα ίδια πρόσωπα, μάλιστα, υποστηρίζουν πως η σκληρή κριτική δεν γίνεται σε επίπεδο πολιτικών θέσεων -κάτι που θα ήταν απολύτως θεμιτό- αλλά διαστρεβλώνοντας τις προτάσεις της Συμπαράταξης, την ώρα που οι προσωπικές επιθέσεις δίνουν και παίρνουν.

Όπως συνέβη και στην περίπτωση της καταγγελίας της Άννας Παπαδοπούλου -που τη Δευτέρα κατέθεσε και μήνυση- σε βάρος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Η στάση της ηγεσίας ης Χαριλάου Τρικούπη δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Κάλυψε απόλυτα το στέλεχός της, ενώ τα ορισμένοι εκ των κορυφαίων της χρησιμοποίησαν στον δημόσιο λόγο τους ακόμα και απαράδεκτα -επιεικώς- επιχειρήματα του τύπου «η κάμερα δεν έχει καταγράψει αυτό που λέτε».

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Ακόμα και μετά τα όσα δήλωσε ο Λευτέρης Κτιστάκης, ο «γαλάζιος» βουλευτής που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, στο ΠΑΣΟΚ εξακολουθούν να «σφυρίζουν» αδιάφορα, παριστάνοντας πως δεν είδαν, δεν άκουσαν και δεν κατάλαβαν τη έχει συμβεί.

«Ό,τι έχει πει η κ. Παπαδοπούλου. Εγώ δεν θέλω να πω περαιτέρω. Επαναλαμβάνω, η αρχή του επεισοδίου είναι το βίντεο. Οποίος δει αυτά τα 4,5 λεπτά είναι απολύτως ξεκάθαρο ποιος κάνει τι», σημείωσε ο κ.Κτιστάκης στο Star Κεντρικής Ελλάδας, συμπληρώνοντας, μάλιστα, πως οι δημόσιες δηλώσεις των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ του προκαλούν θλίψη.

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Αντίθετα, σημειώνουν από την Αμαλίας, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να κάνει «σημαία» του ένα ενυπόγραφο άρθρο γνώμης, αυτό που έγραψε στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο Θανάσης Καρτερός – ένας άνθρωπος που εκτός από κομματική ένταξη, έχει και 50 χρόνια δημοσιογραφικής διαδρομής.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από όλα τα παραπάνω για τους επιτελείς της ΕΛΑΣ, είναι πως η Χαριλάου Τρικούπη έχει επιλέξει στρατηγικά την όξυνση του κλίματος ανάμεσα στα δύο κόμματα. Θεωρούν ότι επιχειρεί να μετατρέψει ολόκληρο τον προοδευτικό χώρο σε «πεδίο χαρακωμάτων», με μοναδικό στόχο την πόλωση που θα της προσφέρει την -μικρή- ελπίδα να βρεθεί στη δεύτερη θέση, αδιαφορώντας πλήρως για τις συνέπειες αυτού του «πολέμου».

«Κατάπαυση του πυρός» από Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει τονίσει πολλές φορές ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί ανταγωνιστή της ΕΛΑΣ, όχι αντίπαλο. «Εχθρός» ήταν και παραμένει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τις πολιτικές της. Και φρόντισε να το ξεκαθαρίσει και χθες, μιλώντας στο «Κρήτη TV».

«Εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν, κύριε Σαχίνη, έχετε δει; Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη; Δεν έχω επιτεθεί. Δεν με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛ.Α.Σ.», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Επί της ουσίας, κήρυξε μονομερώς τη λήξη των «εχθροπραξιών» με τη Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνοντας πως «δεν απαντάω σε αυτές τις προκλήσεις γιατί καταλαβαίνω ότι για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μία προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις».

Αυτές, όπως σημείωσε, είναι «η πρώτη προϋπόθεση είναι με αυτόν τον εκλογικό νόμο, η ΕΛ.Α.Σ. να έρθει πρώτη. Είναι σήμερα δεύτερη. Η δεύτερη πολιτική δύναμη με βάση τις μετρήσεις. Πρέπει να γίνει πρώτη. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματικής συνεννόησης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα».