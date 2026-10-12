«Είμαστε ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Να ξεκαθαρίσει πως ούτε ο ίδιος, ούτε και η ΕΛΑΣ σκοπεύουν να εμπλακούν σε έναν «εμφύλιο» πόλεμο στα πλαίσια της προοδευτικής παράταξης, επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Μιλώντας στο «ΚΡΗΤΗ TV», στο περιθώριο της περιοδείας του στη Μεγαλόνησο, ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει πως «εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν». Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ανέφερε ότι το κόμμα του δεν «επιτίθεται» στον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας αιχμές για τις καθημερινές ανακοινώσεις της Χαριλάου Τρικούπη εναντίον της ΕΛΑΣ.

«Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛΑΣ», ανέφερε.

Όλα αυτά, την ώρα που έχει ξεσπάσει σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στα δύο κόμματα, με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού και στον απόηχο των καταγγελιών -που πλέον έγιναν μήνυση- της Άννας Παπαδοπούλου, εναντίον του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου.

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα

Αλέξης Τσίπρας: Εμείς λοιπόν λέμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια και για αυτό και εγώ με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθεμαι στους άλλους, τις προοδευτικές δυνάμεις, τις πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο. Δεν απαντάω σε αυτές τις προκλήσεις γιατί καταλαβαίνω ότι για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μία προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι με αυτόν τον εκλογικό νόμο, η ΕΛΑΣ να έρθει πρώτη. Είναι σήμερα δεύτερη. Η δεύτερη πολιτική δύναμη με βάση τις μετρήσεις. Πρέπει να γίνει πρώτη. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματικής συνεννόησης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα. Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα. Γιατί να το πω έτσι; Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μία λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι. Πάντως αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης,

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Γιώργος Σαχίνης: Η αίσθηση του κόσμου είναι ότι τσακώνεται η ΕΛΑΣ με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ Άρα κατά προέκταση ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, ο Τσιπρας με τον Ανδρουλάκη. Ποιος θα είναι ο δεύτερος; Και αυτός που τρίβει τα χέρια του…

Αλέξης Τσίπρας: Είναι ο Μητσοτάκης...

Γιώργος Σαχίνης: Ναι, βεβαίως είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος λέει παιδιά τσακωθείτε για τη δεύτερη θέση, αποδέχεστε ότι είμαι πρώτος.

Αλέξης Τσίπρας: Προσέξτε όμως τώρα, εσείς λέτε τσακώνεται… εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν, κύριε Σαχίνη, έχετε δει; Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη; Δεν έχω επιτεθεί. Δεν με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛΑΣ

Γιώργος Σαχίνης: Άρα τον θέλετε τον Ανδρουλάκη σε μια προοπτική διακυβέρνησης της χώρας;

Αλέξης Τσίπρας: Εγώ σέβομαι. Ακούστε με εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν. Είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πως θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες, πως θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη ΝΔ. Όχι πως θα ασχολούμαστε καθημερινά, πως θα βγάζει ο ένας τα μάτια του άλλου.

{https://www.youtube.com/watch?v=QLDSfMS1PEQ}

Η ακρίβεια είναι ένα αόρατο μνημόνιο

«Τα ενοίκια είναι σήμερα 70% επάνω. Η ζωή λοιπόν έχει ακριβύνει κατά 70 - 80 - 100%, ενώ οι μισθοί έχουν αυξηθεί μεν, αλλά η αύξηση αυτή υπολείπεται των αυξήσεων του κόστους ζωής. Έχει αυξηθεί κατά 30% ο μέσος μισθός, ενώ το μέσο κόστος ζωής σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί κατά 70, 80, 90, 100%. Αυτή η αντίστιξη είναι αισθητή στην τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα. Και αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα αόρατο μνημόνιο. Η ακρίβεια που επιβαρύνει τη ζωή μας, που επιβαρύνει την οικονομική δυνατότητα και την αγοραστική δύναμη κάθε νοικοκυριού, είναι ένα αόρατο μνημόνιο».

{https://www.youtube.com/watch?v=3l0GqdvC0bo}

Ασυλία δεν θα υπάρχει για κανένα

Γ. Σαχίνης: Άρα ασυλία τέλος, γιατί εσείς καλά το λέτε, αλλά υπάρχει και η ασυλία, το άρθρο 86 στο οποίο μπορούν όλοι να καλύπτονται...

Αλ. Τσίπρας: Μα όταν λέμε να λογοδοτήσουν. Η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη για να κάνει το καθήκον της και θα λογοδοτήσουν όλοι χωρίς περιορισμό, ανάλογα με τα αξιώματα του. Αν η δικαιοσύνη το κρίνει...

Γ. Σαχίνης: Προφανώς.

Αλ. Τσίπρας: Κανείς δεν είναι εκ προοιμίου ένοχος. Δεν θα υπάρχει ασυλία για κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει ασυλία και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμά του.

{https://www.youtube.com/watch?v=eUUQbe7nj7Y}