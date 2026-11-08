Η έκπληξη στο Παρίσι και το γαλλικό ενδιαφέρον για την επιστροφή του

Μια απρόσμενη σκηνή από διαδήλωση στο Παρίσι περιγράφει η γαλλική εφημερίδα Dernières Nouvelles d’Alsace, σε ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Fabien Perrier στις 5 Νοεμβρίου.

«Μα, αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας!», αναφώνησαν διαδηλωτές όταν αναγνώρισαν τον πρώην πρωθυπουργό ανάμεσα στο πλήθος. Ένας νεαρός, μάλιστα, έσπευσε να του ζητήσει μια φωτογραφία.

Ο Γάλλος δημοσιογράφος θυμίζει τη θυελλώδη περίοδο της ελληνικής κρίσης, τις συγκρούσεις με τους Ευρωπαίους δανειστές και τους συμβιβασμούς του 2015, παρουσιάζοντας παράλληλα τη νέα πολιτική του προσπάθεια του Αλ. Τσίπρα στην Ελλάδα.

Η γαλλική εφημερίδα αναφέρεται στο εγχείρημα συγκρότησης ενός ευρύτερου πολιτικού χώρου, με αναφορές στη ριζοσπαστική Αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία, καθώς και στην πρόταση για φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας κατά το πρότυπο του φόρου Ζουκμάν.

Α.