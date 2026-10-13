Την ίδια ώρα που ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ δηλώνει με κατηγορηματικό τρόπο πως δεν επιτίθεται στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ!

Κατακόρυφα ανεβάζει την ένταση στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο ο Νίκος Ανδρουλάκης, που με αφορμή το άρθρο γνώμης του δημοσιογράφου και επί χρόνια συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να κατονομάσει ούτε τον αρθρογράφο, ούτε τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, άφησε ξεκάθαρες αιχμές εναντίον τους, δείχνοντας πως αποτελεί επιλογή του η κλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Τα προφανή δεν χρειάζονται καμία ερμηνεία, διότι απλά είναι προφανή. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως, παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα πιστόλια ή νεροπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στον στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας: η πολιτική αλλαγή. Και η πολιτική αλλαγή δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση, ούτε με τοξικότητα», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, δεν έμεινε μόνο εκεί. Ο κ.Ανδρουλάκης θυμήθηκε και τις συγκρούσεις του κ.Τσίπρα με τον Γιώργο Παπανδρέου, το 2010 – οι οποίες δεν αποτέλεσαν ποτέ εμπόδιο ώστε οι δύο άνδρες να διατηρούν, έκτοτε, ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, κάνοντας ακόμα και παρέα κατά την κοινή θητεία τους στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

«Και δεν λέω τώρα για χθες, μιλάω για δεκαετίες. Όταν, λοιπόν, επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική. Και αυτά δεν είναι πολύ πίσω, τα ζήσαμε και τα έχουμε ζήσει όλοι οι Πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ.

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Δεν μπορείς να λες στον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας που δίνει αγώνα να κρατήσει όρθια τη χώρα μετά την πτώχευση, μετά τον όλεθρο τον δημοσιονομικό Πινοσέτ, άρα είναι εγκληματία που έχει δολοφονήσει, έχει σκοτώσει, έχει κάνει πραξικόπημα. Ελάτε τώρα. Δεν έχουμε κοντή μνήμη. Ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή. Και η κάθε διαδρομή είναι μια προσωπικότητα, είναι ένας χαρακτήρας, είναι και μια ιδεολογία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, από την Κρήτη όπου και περιοδεύει, ο Αλέξης Τσίπρας κήρυξε μονομερώς τη λήξη των «εχθροπραξιών», ξεκαθαρίζοντας πως δεν θεωρεί το ΠΑΣΟΚ αντίπαλο του, αλλά μόνο την κυβέρνηση – στέλνοντας μήνυμα προς τα στελέχη της ΕΛΑΣ για να αποφεύγουν την ένταση.

«Eγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν, κύριε Σαχίνη, έχετε δει; Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη; Δεν έχω επιτεθεί. Δεν με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛ.Α.Σ.», είχε πει σε συνέντευξη του στο Κρήτη TV.