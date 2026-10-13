Τι εκτιμούν στο Μαξίμου.

Χαρά μεγάλη επικράτησε στον πρωινό καφέ της Δευτέρας στο Μαξίμου από την «φαγωμάρα» Νίκου Ανδρουλάκη με Αλέξη Τσίπρα.

Στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι όσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλληλοσπαράσονται τόσο θα κερδίζει η κυβέρνηση στα μάτια της κοινής γνώμης.

Ειδικά στο ακροατήριο του κέντρου το οποίο θα είναι και πάλι ρυθμιστής των εκλογών.

Και επειδή η κυβέρνηση ξέρει ότι λόγω ενεργειακής κρίσης θα αιμορραγεί εκλογικά προσπαθεί να παρηγορηθεί από την ιδέα ότι οι κεντρώοι ψηφοφόροι δύσκολα θα βρουν άλλο πολιτικό αποκούμπι.

Ε.Σ.