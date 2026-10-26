Οι τρεις υποθέσεις στις οποίες εστίασε ο κ.Τσίπρας, το σκάνδαλο του μπάσκετ, η υπόθεση με τη φοροδιαφυγή στη γνωστή αλυσίδα εστίασης και η επιδότηση του βουλευτή της ΝΔ, Σπύρου Κουλκουδίνα, δεν θεωρούνται τυχαίες από την Αμαλίας. Αντίθετα, φαίνεται πως εμμέσως πλην σαφώς, θεωρούν πως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ακουμπάνε το Μέγαρο Μαξίμου.

Τη σύγκρουση με το Μέγαρο Μαξίμου, έχοντας στο επίκεντρο τη διαφθορά και την ακρίβεια, επιλέγει ο Αλέξης Τσίπρας, δείχνοντας ξεκάθαρα πως για την ΕΛΑΣ υπάρχει ένας αντίπαλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, παρά τις επιμέρους «προκλήσεις» που υπήρξαν από τη Χαριλάου Τρικούπη την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλησε να συνεχίσει τη σύγκρουση με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Σημαία» διαφθορά και ακρίβεια

Μια βόλτα στους δρόμους της Αθήνας (και της περιφέρειας) αρκεί για να καταλάβει κάποιος ότι τα κυβερνητικά μέτρα για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα, δεν πήγε και πολύ καλά. Κυρίως για τους καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν τη βενζίνη να κινείται πολύ κοντά στα 2.2 ευρώ. Όσο για το ρεύμα, τα «κλειστά» ετήσια τιμολόγια βρίσκονται κοντά στα 0.15 ευρώ η κιλοβατώρα, αυξημένο σχεδόν κατά 50% σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά «πακέτα».

Το ίδιο λίγο, πολύ ισχύει στα σούπερ μάρκετ και στην εστίαση. Με απλά λόγια, η ακρίβεια παραμένει παρούσα για πέμπτο συνεχόμενο χρόνο και «ροκανίζει» το εισόδημα μισθωτών, συνταξιούχων και μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Με βάση την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, η ΕΛΑΣ ετοιμάζεται να ανακοινώσει εστιάσει την κριτική της προς την κυβέρνηση έχοντας ως βασική της αιχμή την ακρίβεια και την κυβερνητική αδυναμία (ή απροθυμία) να προχωρήσει στη λήψη μέτρων ανακούφισης των νοικοκυριών.

Και αν η ακρίβεια αποτελεί το ένα «άκρο» από το «δόρυ» που ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας, το άλλο είναι η διαφθορά. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι στην κοινή γνώμη επικρατεί μια γενικευμένη εικόνα σήψης της δημόσιας ζωής, σε όλα τα επίπεδα. Επομένως, δεν προκαλεί καμία εντύπωση το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ «πρότεινε» στους πολίτες να δουν το αριστούργημα του Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο «Νονός», με μια προφανή περιπαικτική διάθεση για όσα συμβαίνουν.

Οι τρεις υποθέσεις στις οποίες εστίασε ο κ.Τσίπρας, το σκάνδαλο του μπάσκετ, η υπόθεση με τη φοροδιαφυγή στη γνωστή αλυσίδα εστίασης και η επιδότηση του βουλευτή της ΝΔ, Σπύρου Κουλκουδίνα, δεν θεωρούνται τυχαίες από την Αμαλίας. Αντίθετα, φαίνεται πως εμμέσως πλην σαφώς, θεωρούν πως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ακουμπάνε το Μέγαρο Μαξίμου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και αν ο κ.Τσίπρας επέλεξε απλά και μόνο να ρίξει τα «καρφιά» του προς την κυβέρνηση, η Θεώνη Κουφονικολάκου, ήταν αρκετά σαφέστερη. Απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και σχολιάζοντας το «basketgate», υπενθύμισε στον Παύλο Μαρινάκη πως η κυβέρνηση αυτή, με δικό της νόμο, άνοιξε τον δρόμο για τη διοίκηση της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης προς τον κ.Λιόλιο.

«Ποιος αλήθεια έχει ξεχάσει το πραξικόπημα για να ανοίξει ο δρόμος στον εκλεκτό του Μαξίμου στην ΕΟΚ! Ποιος έχει ξεχάσει ότι, κατ' εντολή Μητσοτάκη, ο γνωστός και από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Αυγενάκης επέβαλε φωτογραφική διάταξη ώστε να μην έχει δικαίωμα υποψηφιότητας ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ κ. Βασιλακόπουλος λόγω ηλικίας (!) ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τον κ. Λιόλιο;», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «αντί λοιπόν να εξοργίζεστε, καλό είναι να συμβουλέψετε τον κ. Μητσοτάκη, που εδώ και καιρό έχει ξεπεράσει τη φήμη της οικογένειας Κορλεόνε, να διαγράψει τον κ. Κουλκουδίνα και να αποπέμψει τον υπεύθυνο για το σκάνδαλο υπουργό».

«Μέτωπο» με ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ στην άκρη

Είναι προφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα αφήσει τις υποθέσεις αυτές στη μέση. Αντίθετα, προτίθεται να συγκρουστεί μετωπικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άλλωστε, έχει επανειλημμένα δηλώσει ο πρωθυπουργός αποτελεί τον μοναδικό του αντίπαλο.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν είναι διατεθειμένος να απαντήσει στις επιθέσεις που θα δεχθεί από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη το επόμενο διάστημα. Όσες «προκλήσεις» και αν δεχθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρώην πρωθυπουργός θα εστιάσει στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού σε κάθε του παρέμβαση υπογραμμίζει πως ο κ.Μητσοτάκης πρέπει να ηττηθεί.