Δεν αποκλείεται το ποσοστό των ψηφοδελτίων που θα ανακοινωθεί, να ξεπερνάει το 50%.

«Φουλάρουν» τις μηχανές στην Αμαλίας ενόψει του προγραμματικού Συνεδρίου που ετοιμάζει η ΕΛΑΣ, καθώς μέσα από την πλατφόρμα myhellas έχει ήδη ξεκινήσει ο προσυνεδριακός διάλογος. Παράλληλα, από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα στέκονται στην επιτυχία της περιοδείας στη Θεσσαλία και στις διαχωριστικές γραμμές του πρώην από τον νυν πρωθυπουργό, που θεωρούν ότι έγιναν εμφανέστατες.

Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για το Συνέδριο

Η διεξαγωγή ενός προγραμματικού Συνεδρίου, βρίσκονταν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα από τις πρώτες ημέρες ίδρυσης της Συμπαράταξης. Πρώτα, όμως, έπρεπε να μπουν τα «θεμέλια» του κόμματος και σε προγραμματικό, αλλά και σε οργανωτικό επίπεδο.

Από τη στιγμή που το «νερό μπήκε στο αυλάκι», ήρθε και η ανακοίνωση κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Και όπως όλα δείχνουν, έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

Όλα δείχνουν ότι το τέλος Ιανουαρίου θα είναι ο κατάλληλος χρόνος για να πραγματοποιηθεί και οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα θέτουν ως στόχο το πρόγραμμα που θα αποφασιστεί να αποτελέσει ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση για πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον έγκειται στο ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο προσυνεδριακός διάλογος, μέσα από την πλατφόρμα myellas. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα μέλη. Τόσο στη διαβούλευση, όσο και στη διαδικασία για τη διαμόρφωση των θέσεων, των προτάσεων και των αποφάσεών της ΕΛΑΣ.

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Ο προσυνεδριακός διάλογος και η όλη συζήτηση για το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, δεν αφορά μόνο τα μέλη του κόμματος. Όπως λένε από την Αμαλίας, πρόκειται για μια διαδικασία ανοικτή σε όλους στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες και κοινωνία.

Επίσης, στο πλαίσιο του διαλόγου θα υπάρχουν συναντήσεις με φορείς αλλά και ομάδες πολιτών προκειμένου να παρουσιάσουν τους προβληματισμούς τους και τις προτάσεις τους σε απευθείας συζητήσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που τους αφορούν.

Τα ίδια πρόσωπα αναφέρουν πως οι θέσεις και το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ δεν σχεδιάζεται ως κίνηση από «πάνω προς τα κάτω» αλλά το αντίστροφο. Το προγραμματικό Συνέδριο θα αποτελέσει μια καίρια και κομβική διαδικασία καθώς όπως ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει, πως στόχος θα είναι ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης η οποία θα εφαρμόσει ένα σχέδιο που θα αλλάξει την πολιτική, για να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων.

Ψηφοδέλτια τον Νοέμβριο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ισχυρίζεται ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Βέβαια, και τον Μάρτιο άνοιξη είναι, όπως και στις 30 Μαΐου. Όπως και να έχει η ΕΛΑΣ οφείλει να είναι πανέτοιμη για την εκλογική μάχη, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες.

Στόχος του Αλέξη Τσίπρα, είναι η προετοιμασία να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα – και το Συνέδριο αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό. Όταν, όμως, λέμε σύντομα, εννοούμε ότι πριν βγει το φθινόπωρο. Μέχρι τότε, η ΕΛΑΣ θα ανακοινώσει το πρώτο μεγάλο «κύμα» υποψήφιων βουλευτών στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου που αναμένεται να πραγματοποιηθεί 21-22 Νοεμβρίου -εκτός απροόπτου- ο πρώην πρωθυπουργός θα προτείνει τα πρώτα ονόματα σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα οποία και θα επικυρωθούν από το όργανο. Μάλιστα, δεν αποκλείεται το ποσοστό των ψηφοδελτίων που θα ανακοινωθεί, να ξεπερνάει το 50%.

Αυτή η συνεδρίαση θα αποτελέσει την κορύφωση μιας διαδικασίας η οποία έχει ξεκινήσει από τη διπλή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνεχίστηκε με την ανεπίσημα έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας της ΕΛΑΣ, την οποία εκκίνησε ο πρώην πρωθυπουργός μιλώντας στα συντονιστικά της Συμπαράταξης στην Αθήνα και συνεχίστηκε με τις περιοδείες στην Κρήτη και τη Θεσσαλία.

Μέχρι να έρθει η ώρα της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου, ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει ακόμα κάποιες περιοδείες, με την Πελοπόννησο να φαντάζει ως ο επόμενος πιο πιθανός προορισμός του πρώην πρωθυπουργού.