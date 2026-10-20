Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ στηρίζει τις επερχόμενες κινητοποιήσεις της νεολαίας, αναζητά τον δημοσιονομικό χώρο για να εντάξει στο πρόγραμμα του τη 13η σύνταξη, ενώ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαφθορά.

Με τον πολιτικό χρόνο να «πυκνώνει» και τις κάλπες να έρχονται ολοένα και πιο κοντά, ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει πως «στρίβει» σταθερά πιο αριστερά στις δημόσιες τοποθετήσεις του – πάντα, όμως, εντός των ορίων που θέτουν οι αποδεκτοί κανόνες του «παιχνιδιού» και τα δημοσιονομικά της χώρας.

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ δείχνει να στηρίζει τις επερχόμενες κινητοποιήσεις της νεολαίας, να αναζητά τον δημοσιονομικό χώρο για να εντάξει στο πρόγραμμα του τη 13η σύνταξη, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαφθορά.

«Αριστερό φλας» από Τσίπρα

Από την πρώτη στιγμή που έγινε σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πολιτική ζωή της χώρας, δεν αρκετοί θεωρούσαν ότι «έστριψε το τιμόνι δεξιά». Η αλήθεια είναι πως υπήρξαν ορισμένες τοποθετήσεις του που μπορούσαν να δικαιολογήσουν αυτή την κριτική που του ασκούσαν -κυρίως- πρώην σύντροφοι του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Βέβαια, ολόκληρος ο χώρος της λεγόμενης ανανεωτικής Αριστεράς, δύσκολα ξεχώριζε από τη Σοσιαλδημοκρατία. Και στη ρητορική, αλλά και στην πρακτική δράση. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για πραγματική μετατόπιση όταν τα όρια είναι τόσο δυσδιάκριτα.

Στο προγραμματικό σκέλος, η ΕΛΑΣ δεν έχει σταματήσει την επεξεργασία των προτάσεων που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Και το «εμπλουτίζει» διαρκώς, ώστε να καταθέσει στον δρόμο για τις κάλπες το σύνολο του κυβερνητικού προγράμματος. Όλα δείχνουν ότι το οικονομικό επιτελείο της ΕΛΑΣ αναζητά δημοσιονομικό χώρο για τη 13η σύνταξη.

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«Εάν εφαρμόσουμε το σχέδιό μας για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, την πατριωτική εισφορά και διασφαλίσουμε επιπλέον δύο δισεκατομμύρια, ναι, θα είμαστε εμείς αυτοί που θα φέρουμε και τη 13η σύνταξη», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο TRT.

Μάλιστα, δεν άφησε κανένα περιθώριο να κατηγορηθεί για «παροχολογία», υπογραμμίζοντας πως «εγώ λοιπόν δεν θα με ακούσετε να πω εύκολα λόγια. Θα ακούσετε να πω ποιες είναι οι δυνατότητες που αυτή την στιγμή έχει ο προϋπολογισμός. Δεν θα με ακούσετε να σας πω. Λεφτά υπάρχουν».

Παράλληλα, όμως, ο πρώην πρωθυπουργός προχώρησε σε μία ακόμα κίνηση που δείχνει την κατεύθυνση που έχει αποφασίσει να πορευτεί. Από τον Βόλο, δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά υπέρ του γαλλικού -και όχι μόνο- λαού που διαδηλώνει αυτές τις ημέρες. Μάλιστα, έστειλε και σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που προετοιμάζει ήδη το έδαφος για την καταστολή τυχόν μαζικών κινητοποιήσεων στη χώρα μας.

«Βλέπω σήμερα και έντρομους τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και τον ίδιο τον πρωθυπουργό να μιλάει για σταθερότητα, αναφερόμενος στις αντιδράσεις, στην εξέγερση νέων ανθρώπων, αλλά και στις βίαιες εκδηλώσεις που αυτές τις συνοδεύουν, όπως πάντοτε γίνεται, από μια μειοψηφία όμως που θέλουν να αποπροσανατολίσουν από το βασικό θέμα που είναι ότι οι νέοι άνθρωποι ψάχνουν ελπίδα, προοπτική, δικαίωμα στο όνειρο. Και θέλω να πω με αφορμή αυτό, ότι αν κάποιος σήμερα σε αυτή τη χώρα είναι ο υπ' αριθμόν ένα παράγοντας αποσταθεροποίησης, αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης με τις πολιτικές που εφαρμόζει», ήταν τα λόγια του κ.Τσίπρα.

Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση για τη διαφθορά και τη διαφορά ως προς το πως διαχειρίστηκε ο ίδιος το δημόσιο χρήμα ως πρωθυπουργός.

«Είναι αλήθεια ότι πληγώσαμε τη μεσαία τάξη. Αλλά τα λεφτά που πήραμε τα βάλαμε στα δημόσια ταμεία. Δεν τα βάλαμε στις τσέπες των παντελονιών μας. Δεν τα κάναμε μίζες. Δεν τα κάναμε απευθείας αναθέσεις, ούτε δίναμε δημόσιο χρήμα με κλειστούς διαγωνισμούς, όπως κάνει σήμερα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Ούτε εφηύραμε την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.