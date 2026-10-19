Ο καφές πρπει να πάει στο 13% (ΦΠΑ) τονίζει στο βίντεο από την περιοδεία του ο Αλέξης Τσίπρας.

Συναντήσεις με παράγοντες της εστίασης στον Βόλο είχε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της περιοδείας στη Θεσσαλία.

«Πρώτος σταθμός της περιοδείας στη Θεσσαλία ο Βόλος. Συναντήσεις με καθημερινούς ανθρώπους στον δρόμο και στις καφετέριες, όχι σε προστατευμένα περιβάλλοντα με «ελεγχόμενες» συζητήσεις» έγραψε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου παραθέτει και σχετικό βίντεο.

«Στρώσαμε το τραπέζι, βάλαμε τα σερβίτσια και κάθεται ο Μητσοτάκης και τρώει τώρα, το συμπέρασμα στον καφέ με επαγγελματίες στην εστίαση. Μια κριτική που την άκουσα και στην Κρήτη, «δεν κάτεες ότι είναι κλέφτες τι τους άφηκες 37 δισ. ευρώ;».

»Στο τραπέζι όμως δεν μπορούν να καθίσουν οι επαγγελματίες της εστίασης που βλέπουν τον τζίρο τους να εξανεμίζεται μεταξύ ΦΠΑ και λογαριασμών ρεύματος» πρόσθεσε.

Σε συζήτηση που είχε με επαγγελματίες της εστίασης του είπαν: «Έκανες ένα καλό, και μπράβο σου, τις 120 δόσεις. Γιατί αυτό που χρειάζεται στην εστίαση, είναι να μας αφήσουν να λειτουργούμε. Κάτι που δεν το κάνουν. Να έχουμε μια μόνιμη εύκολη λύση αποπληρωμής των προβλημάτων που δεν δημιουργούμε εμείς, αλλά οι συνθήκες της κοινωνίας και της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί».

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»Γιατί αν ο πολίτης καλείται να δαπανήσει το 40% του εισοδήματός του μόνο για το ενοίκιο, η ψυχαγωγία και ο καφές περνούν σε δεύτερη μοίρα και ο τζίρος της εστίασης μειώνεται δραματικά. Είναι προφανές πως όταν αυτή η κυβέρνηση μιλάει για ανάπτυξη, δεν υπολογίζει ούτε τους Έλληνες καταναλωτές, ούτε την υγιή ελληνική επιχειρηματικότητα] σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Προσθέτει ακόμα πως «αν θέλουμε να διατηρήσουμε την προοπτική αυτού του τόπου, πρέπει να επενδύσουμε στην υγιή επιχειρηματικότητα. Και αν θέλουμε προοπτική, ελπίδα, και σταθερότητα, πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Χαιρετώντας του παραβρισκόμενους στο καφέ ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε «και το πουρμπουάρ αφορολόγητο όχι φορολογημένο».

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