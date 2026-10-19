«Τα λεφτά που πήραμε τα βάλαμε στα δημόσια ταμεία. Δεν τα βάλαμε στις τσέπες των παντελονιών μας. Δεν τα κάναμε μίζες όπως η η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.»

«Έχουμε την πιο διεφθαρμένη και άδικη κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στο TRT, ασκώντας σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και αμφισβητώντας τον τρόπο με τον οποίο η σημερινή κυβέρνηση διαχειρίζεται τους δημόσιους πόρους. Παράλληλα υπεραμύνθηκε των πεπραγμένων της δικής του διακυβέρνησης την περίοδο 2015-2019, υποστηρίζοντας ότι «ήταν ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση, από τη μεταπολίτευση και μετά».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «Να θυμίσω ότι κ. Κυρανάκης, σημερινός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, είχε βγάλει, εκείνη την εποχή που ήμουν εγώ πρωθυπουργός, κάποιες ανακοινώσεις και κάποια post στο διαδίκτυο που είχε πάρει την απόδειξη από ένα βενζινάδικο. Τότε η βενζίνη έκανε 1,4 - 1,5 ευρώ το λίτρο, η αμόλυβδη. Και άθροιζε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, και έλεγε ότι αυτά τα παίρνει ο Τσίπρας από την τσέπη σου. Σήμερα που η βενζίνη έχει πάει στα 2,2, προφανώς ο ΦΠΑ έχει διπλασιαστεί, αλλά παραμένει στο ίδιο ποσοστό και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παραμένει υψηλότερος, τώρα ποιος θα παίρνει αυτά; Τα παίρνει ο Μητσοτάκης και τα βάζει στην τσέπη του;»

«Παρέλαβα την χώρα χρεοκοπημένη»

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «παρέλαβα την χώρα χρεοκοπημένη. Την είχαν χρεοκοπήσει οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και αστόχησαν οι συγκυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ να τη βγάλουν από την κρίση. Την παρέλαβα χρεοκοπημένη και με άδεια ταμεία. Ανέλαβα την ανόρθωση της χώρας, την ανάκτηση της αξιοπιστίας της, την έξοδό της από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους. Και τα πέτυχα. Κάθε ευρώ που έμπαινε στα δημόσια ταμεία είχε μια αξία, υπηρετούσε έναν εθνικό στόχο. Να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, να ανακτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία και να μπορέσουμε να ανασάνουμε οικονομικά. Σήμερα, κάθε ευρώ που μπαίνει στα δημόσια ταμεία έχει αυτόν το στόχο; Εμείς, είπαν πολλοί, πληγώσαμε τη μεσαία τάξη. Και είναι αλήθεια ότι πληγώσαμε τη μεσαία τάξη. Αλλά τα λεφτά που πήραμε τα βάλαμε στα δημόσια ταμεία. Δεν τα βάλαμε στις τσέπες των παντελονιών μας. Δεν τα κάναμε μίζες.»

«Δεν τα κάναμε απευθείας αναθέσεις, ούτε δίναμε δημόσιο χρήμα με κλειστούς διαγωνισμούς, όπως κάνει σήμερα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Ούτε εφηύραμε την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ για να δίνουμε δημόσιο ευρωπαϊκό χρήμα στα στελέχη και στα μέλη μας, για να παίρνουν Porche και να κυκλοφορούν και να μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Αυτή είναι η διαφορά της διακυβέρνησης '15 - '19 που έβγαλε τη χώρα από την κρίση και τα μνημόνια, που ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση, από τη μεταπολίτευση και μετά, και με τη σημερινή, που είναι η πιο διεφθαρμένη και η πιο άδικη κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος.» κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

{https://www.youtube.com/watch?v=cJ7uCUCSuOw}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Με την φορολογηση του μεγάλου πλούτου θα διασφαλίσουμε και τη 13η σύνταξη»

«Ξέρετε εσείς κανέναν που να μην θέλει να εξαγγείλει την πλατιά ενίσχυση των λαϊκών στρωμάτων και την αποκατάσταση των μνημονιακών αποφάσεων που πάρθηκαν το 2012 από τη συγκυβέρνηση υπό τον κ. Παπαδήμου και αργότερα υπό τον κ. Σαμαρά, ανάμεσα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι αποφάσεις πάρθηκαν τότε, εγώ ήμουν αυτός ο οποίος επανέφερα τη 13η σύνταξη, αλλά όχι στην ολότητά της. Γιατί για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους είναι 2,5 δις. Εγώ έδωσα 1 δις, έδωσα μέρος της 13ης σύνταξης. Τότε ήταν λιγότερο από 2,5, τώρα έχει ανέβει τόσο το κόστος. Όταν λοιπόν το έκανα αυτό έπεσαν να με φάνε τότε όλοι. Και όταν ο Μητσοτάκης το κατήργησε και έχουν μείνει συνταξιούχοι με 7 δισεκατομμύρια λιγότερα. Όμως κύριε Πολύζο, θέλω να σας πω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Τα εύκολα τα λόγια τα μεγάλα τα έχει αποτιμήσει η ελληνική κοινωνία και μάλιστα συνεχίζει να τα αποτιμά. Εγώ λοιπόν δεν θα με ακούσετε να πω εύκολα λόγια. Θα ακούσετε να πω ποιες είναι οι δυνατότητες που αυτή την στιγμή έχει ο προϋπολογισμός. Δεν θα με ακούσετε να σας πω. Λεφτά υπάρχουν. Όχι, Θα σας πω ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με το δημοσιονομικό περιθώριο. Εάν εφαρμόσουμε το σχέδιό μας για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, την πατριωτική εισφορά και διασφαλίσουμε επιπλέον δύο δισεκατομμύρια, ναι, θα είμαστε εμείς αυτοί που θα φέρουμε και τη 13η σύνταξη. Θα είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα δώσουμε πνοή, και στήριξη στους πιο αδύναμους, γιατί έχουμε αποδείξει, εγώ έχω αποδείξει ότι η έγνοια μου είναι οι πιο αδύναμοι. Αυτή είναι η έγνοια μου, το έχω αποδείξει αυτό.»

Πολιτικός αντίπαλος για μένα είναι ένας, ο Κ. Μητσοτάκης

«Σέβομαι όλες τις δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Παρά τις σημαντικές διαφορές, πολιτικές, προγραμματικές και τις διαφορές που έχουν να κάνουν με τις πρόσφατες αναμνήσεις μας. Γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία μας κουβαλάνε. Ωστόσο, θεωρώ ότι αν και βεβαίως σέβομαι, σημαίνει ότι δεν επιλέγω να έχω μια στρατηγική εξόντωσης των. Γιατί δεν θεωρώ ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι για μένα και για την ελληνική Αριστερά συμπαράταξη είναι οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Πολιτικός αντίπαλος για μένα είναι ένας, είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δημιουργήθηκε για να είναι ο εναλλακτικός και αντίπαλος πόλος στη Δεξιά και στη ΝΔ. Διότι αυτό ήταν το μεγάλο κενό που υπήρχε στο πολιτικό σύστημα, αυτά τα τρία χρόνια, εξαιτίας του κατακερματισμού και της διάλυσης ουσιαστικά της δυναμικής του ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο κενό. Φάνηκε ότι δεν μπόρεσε κανένας να το καλύψει. Τρία χρόνια εγώ ήμουν εκτός πολιτικής ζωής. Δεν ήμουν εγώ που εμπόδισε κανέναν να καλύψει αυτό το κενό. Καμία βελόνα δεν κουνήθηκε παρά μονάχα προς τα κάτω και ο κύριος Μητσοτάκης έμοιαζε ακλόνητος. Αυτός ήταν και ο λόγος που επέστρεψα. Κύριε Πολύζο, εγώ δεν έχω κάποιο απωθημένο. Κανένα απωθημένο δεν έχω. Εγώ έγινα πρωθυπουργός στα 40 μου. Θα μπορούσα να συνεχίζω να κάθομαι στην ασφάλεια της βουλευτικής έδρας που θα έμενε για πάντα σε μένα ως πρώην πρωθυπουργός. Θα είχα την δυνατότητα να εκλέγομαι διαρκώς στην ασφάλεια του σπιτιού μου, να γράφω βιβλία και να κάνω ομιλίες μία στο τόσο, παρεμβαίνοντας στα πολύ μεγάλα θέματα. Όμως βλέποντας αυτή την πραγματικότητα, μια χώρα να πηγαίνει σε θεσμική παρακμή και σε αν θέλετε οικονομική κατάσταση, πολύ μεγάλες δυσκολίες, τρομακτικές ανισότητες, διαφθορά και αδυναμία της προοδευτικής αντιπολίτευσης να ορθώσει αντίλογο, επέλεξε από τη θαλπωρή της οικίας μου να ξαναβγώ στην ενεργή δράση, στην ενεργό δράση, προκειμένου να είμαι χρήσιμος για την παράταξή μου και για τον τόπο μου.»

{https://www.youtube.com/watch?v=XebNYrJXw_0}

«Αυτοί που τσαλαπάτησαν το κράτος δικαίου και τη Δικαιοσύνη θα λογοδοτήσουν»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κ. Τσίπρας για το ζήτημα Δικαιοσύνης και τη διαχείριση κρίσιμων υποθέσεων. «Εδώ υπάρχουν κάποιοι κανόνες στην δημοκρατία. Είμαστε σε ένα απολυταρχικό καθεστώς και δεν έχουμε κανόνες ή είμαστε σε μια ευνομούμενη δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία και έχουμε κανόνες και θέλω να είμαι πολύ καθαρός σε σχέση με αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει και όσοι συνέπραξαν σε αυτό αν υπάρξει πολιτική αλλαγή. Διότι η 7ετία Μητσοτάκη μας δείχνει ότι έχει βρει τον τρόπο μέσα από πιέσεις, μέσα από παρεμβάσεις. Δεν ξέρω εγώ ποιος είναι αυτός ο τρόπος, αλλά έχει βρει τον τρόπο να ποδηγετεί την ηγεσία της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Στο θέμα των υποκλοπών έχουμε αποφάσεις της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, οι οποίες είναι μνημείο μνημείο, φαλκίδευση της έννοιας της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Και ευτυχώς που υπάρχουν και έντιμοι δικαστές, οι οποίοι πολλές φορές χαλάνε την σούπα και χαλάνε τον σχεδιασμό. Εδώ υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό ένας ιδιώτης ο οποίος εκβιάζει ανοικτά τον πρωθυπουργό της χώρας και δεν τρέχει τίποτα.

Έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως εις το Εφετείο τον Δεκέμβρη, όπως καλά γνωρίζουμε, αλλά εγώ θα επαναλάβω ότι αυτή η εξέλιξη και το αίσθημα δικαίου στη χώρα εν τέλει και για την υπόθεση των υποκλοπών αλλά και για μια σειρά άλλες υποθέσεις, θα κριθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα στην κάλπη της άνοιξης. Δεν ξέρω πότε θα κριθεί αν ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία πάρει άλλη μία τετραετία, τότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτά τα θέματα να ανοίξουν και να υπάρξει λογοδοσία. Εάν υπάρξει πολιτική αλλαγή δεσμεύομαι άλλα και εκτιμώ. Δεσμεύομαι ότι με αφορά, αλλά και εκτιμώ ότι δεν θα μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση να σταθεί αν δεν κάνει ότι πρέπει να κάνει για να λογοδοτήσουν αυτοί που τσαλαπατήσαν, που κουρελιάσαν στη χώρα μας το κράτος δικαίου και την δικαιοσύνη.»

{https://www.youtube.com/watch?v=Nvu7_t1JuSU}