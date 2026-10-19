Σήμερα Δευτέρα, θα επισκεφθεί, αρχικά, τον Βόλο. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αγιά Λάρισας. Την Τρίτη, δεύτερη ημέρα της περιοδείας, θα βρεθεί σε Φαρκαδώνα και Παλαμά Τρικάλων και στους Σοφάδες Καρδίτσας.

Να ενισχύσει την -όχι και τόσο έντονη ως και «αναιμική» σε κάποιες περιπτώσεις- παρουσία της ΕΛΑΣ στην περιφέρεια και ειδικά σε περιοχές όπου η λεγόμενη προοδευτική παράταξη έχει ισχυρές δυνάμεις, επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός, συνεχίζει τις περιοδείες του και μετά την Κρήτη, σειρά παίρνει τη Δευτέρα και την Τρίτη, η Θεσσαλία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα και με δεδομένη την ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας της ΕΛΑΣ στην περιφέρεια, η εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα θα φέρει εξελίξεις, καθώς θα ξεκινήσει το «κύμα» των παραιτήσεων των ανεξάρτητων βουλευτών, προκειμένου να ενταχθούν στη Συμπαράταξη.

«Εξόρμηση» στη Θεσσαλία

Η αποτίμηση της περιοδείας του Αλέξη Τσίπρα, στην Κρήτη, ήταν κάτι παραπάνω από θετική, σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται στο επιτελείο του. Θεωρούν ότι έδωσε την ευκαιρία στον επικεφαλής της ΕΛΑΣ να «ξεδιπλώσει» όλο του το ταλέντο στην επικοινωνία με τους πολίτες, ενώ μπόρεσε να μεταφέρει και τους στόχους και το σχέδιο του κόμματος του για μια σειρά από μεγάλα ζητήματα.

Υπό αυτό το πρίσμα, είναι δεδομένο ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα συνεχίσει να κινείται στο ίδιο μοτίβο. Επόμενος σταθμός του, είναι σήμερα η Θεσσαλία – μια περιοχή που αντιμετωπίζει, σε κάποιο βαθμό, προβλήματα που μοιάζουν με αυτά της Κρήτης. Έχει χτυπηθεί από μεγάλη φυσική καταστροφή, ενώ έχει πληγεί τόσο η αγροτική, όσο και η κτηνοτροφική παραγωγή.

Η διήμερη περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα θα περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς «σταθμούς». Κατά την πρώτη ημέρα, τη Δευτέρα, θα επισκεφθεί, αρχικά, τον Βόλο. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αγιά Λάρισας. Την Τρίτη, δεύτερη ημέρα της περιοδείας, θα βρεθεί σε Φαρκαδώνα και Παλαμά Τρικάλων και στους Σοφάδες Καρδίτσας.

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Στην Ελασσόνα θα μεταβεί ο γραμματέας της Συμπαράταξης, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ενώ την Κυριακή, στα Τρίκαλα, βρέθηκαν ο Πέτρος Κόκκαλης και η Ιωάννα Λαλιώτου. Προφανώς αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ, στη Θεσσαλία, στον δρόμο προς τις κάλπες και από την Αμαλίας γίνεται ξεκάθαρο ότι θα ακολουθήσουν και άλλες.

Ξεκινούν οι παραιτήσεις βουλευτών

Εβδομάδα ταχύτατων εξελίξεων αναμένεται να είναι αυτή που ξεκινάει από σήμερα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Dnews.gr, σήμερα θα λάβει χώρα η πρώτη παραίτηση ανεξάρτητου βουλευτή που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος θα ενταχθεί στην ΕΛΑΣ. Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, δεν θα είναι και η μοναδική που θα πραγματοποιηθεί αυτές τις ημέρες, καθώς θεωρείται βέβαια ότι θα ακολουθήσει και άλλη.