Μετά την Κρήτη - Στην επαρχία άλλα στελέχη της ΕΛΑΣ.

Στην πολύπαθη Θεσσαλία θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας.



Δεν αποκλείεται μάλιστα να επισκεφτεί και χωριά, ενώ άλλα στελέχη της ΕΛΑΣ θα περιοδεύσουν στην επαρχία.

Εν τω μεταξύ την Παρασκευή αποφασίστηκαν τα εξής:

-21 Νοεμβρίου: Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ.

-Νοέμβριος: Θεματική εκδήλωση για τη Δικαιοσύνη και την άνοδο της ακροδεξιάς.

-Δεκέμβριος: Εκδήλωση για την οικονομία και τον κρατικό προϋπολογισμό.

-Τέλη Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου 2027: Διεξαγωγή του Προγραμματικού Συνεδρίου της ΕΛΑΣ.

Καιρός ήταν...

Τ.Τε.