Στην πολύπαθη Θεσσαλία θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας.
Δεν αποκλείεται μάλιστα να επισκεφτεί και χωριά, ενώ άλλα στελέχη της ΕΛΑΣ θα περιοδεύσουν στην επαρχία.
Εν τω μεταξύ την Παρασκευή αποφασίστηκαν τα εξής:
-21 Νοεμβρίου: Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ.
-Νοέμβριος: Θεματική εκδήλωση για τη Δικαιοσύνη και την άνοδο της ακροδεξιάς.
-Δεκέμβριος: Εκδήλωση για την οικονομία και τον κρατικό προϋπολογισμό.
-Τέλη Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου 2027: Διεξαγωγή του Προγραμματικού Συνεδρίου της ΕΛΑΣ.
Καιρός ήταν...
Τ.Τε.