Η αγωνία της κυβέρνησης να στείλει προς τους ψηφοφόρους της μήνυμα ενότητας της Ν.Δ.

Το ραντεβού τελικά έγινε. Μετά την απουσία του Β. Μειμαράκη από τα γενέθλια της Ν.Δ. - λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του στο Στρασβούργο - και ενός φημολογούμενου ραντεβού στο Μαξίμου που δεν έγινε. Έτσι ο πρωθυπουργός φρόντισε να συναντήσει τον Β. Μειμαράκη στις Βρυξέλλες. Προφανώς και για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ..

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες συζήτησαν τα μελλούμενα στην Ευρώπη. Μέσα και από το βλέμμα του έμπειρου πολιτικού, ευρωβουλευτή της Ν.Δ. και αντιπροέδρου του ΕΛΚ.

Ωστόσο, είναι πέραν ή βέβαιο ότι ο νυν και ο πρώην Πρόεδρος της Ν.Δ. συζήτησαν και τα αγκάθια των εκλογών για τη Ν.Δ. Με τον «γαλάζιο» εμφύλιο να μαίνεται.

Τι ακριβώς είπαν δεν γνωρίζουμε. Όμως η διαρροή του Μαξίμου για συνάντηση σε «θερμό κλίμα» δείχνει την αγωνία της κυβέρνησης να στείλει προς τους ψηφοφόρους της μήνυμα ενότητας της Ν.Δ. Κι ας έχει ραγίσει το γυαλί...

Λ.Ι.