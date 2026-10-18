Η σωστή αντίδραση Ζαχαριάδη- Γιατί ο Γιαννούλης διαφωνεί με το βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ για τους 13 βουλευτές θεωρώντας ότι έχει στόχο τον Τσίπρα!

Τι θα πράξει ο Παύλος Πολάκης μετά την απόρριψη από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ της πρότασής του για εκλογή προέδρου του κόμματος;

Θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα ακόμα και αν οι δημοσκοπήσεις φέρουν τον ΣΥΡΙΖΑ και τους επόμενους μήνες στο ίδιο -απογοητευτικό- αποτέλεμα με σήμερα;

Θα επαναφέρει την πρότασή του για εκλογή προέδρου προσβλέποντας σε ευνοϊκότερους συσχετισμούς δυνάμεων λόγω της ανάγκης κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης;

Θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ ή θα συγκροτήσει νέο κόμμα; Πολύ περισσότερο που όλες οι εκτιμήσεις είναι ότι με πρόεδρο τον Πολάκη ο ΣΥΡΙΖΑ θα έμπαινε στη Βουλή. Και ότι δημιουργώντας εξαρχής νέο «δικό του» κόμμα οι πιθανότητες για να πιάσει το 3% θα ήταν πολύ μεγάλες, σχεδόν απόλυτες.

Δεν θα δώσουν αφορμή Δούρου και Παππάς

Τα άλλα δυο μέλη της «συλλογικής» ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ πώς θα αντιδράσουν στον Παύλο Πολάκη;

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένα Δούρου και ο γραμματέας του κόμματος Νίκος Παππάς;

Δεν πρόκειται να του δώσουν την παραμικρή αφορμή να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τυχόν διάσπαση θα θελήσουν να του την "χρεώσουν" εξ ολοκλήρου...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Γιατί ο Ανδρουλάκης «χρωστάει» στον Δούκα;

Ακόμα και σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι «ύποπτο» για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές!

Ο υπογράφων δεν πιστεύει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνεργαστεί με τη ΝΔ- και πολύ περισσότερο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ωστόσο το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί και είναι «ύποπτο» για μια τέτοια συνεργασία. Σκεφτείτε και να μην υπήρχε το ψήφισμα του Συνεδρίου που απέκλειε κάθε συνεργασία με τη ΝΔ;

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χρωστά ένα ευχαριστώ στον Χάρη Δούκα για το ψήφισμα και ένα συγγνώμη για το κλίμα που είχε δημιουργήσει εναντίον του.

Και τα υπόλοιπα «πρωτοκλασάτα» στελέχη που του επιτέθηκαν αξίζει δημοσίως να κάνουν την αυτοκριτική τους. Ακόμα και αυτοί υπογείως, αν δηλαδή και δεν το ομολογούν, θέλουν τη συνεργασία με τη ΝΔ!

Γιατί τόσο ανάγκη ενός τετ α τετ με τον Μεϊμαράκη;

Συνήθως την ανάγκη για ένα τετ α τετ με τον πρωθυπουργό την έχει ένα στέλεχος και όχι ο πρωθυπουργός με ένα στέλεχος.

Η συνάντηση Μητσοτάκη με Μεϊμαράκη είναι η εξαίρεση στον κανόνα.

Δυο τηλεφωνήματα είχαν γίνει από το Μαξίμου στον «γαλάζιο» ευρωβουλευτή για ένα ραντεβού στην Αθήνα, αλλά ο Μεϊμαράκης «δεν μπορούσε»!

Έτσι, ποιώντας την ανάγκη φιλοτιμία ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Μεϊμαράκη στις Βρυξέλλες. Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, καθώς καίγεται ο κόσμος!

Φανταστείτε πόσο έχει ανάγκη το ραντεβού! Ο ...πρωθυπουργός, όχι ο Μεϊμαράκης!

Ζαχαριάδης VS Κυρανάκη!

Σφοδρή κριτική -και μάλιστα με δυο δημόσιες παρεμβάσεις του- έκανε ο Κώστας Ζαχαριάδης στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για την επίθεσή του στο ΚΚΕ και την υιοθέτηση της «θεωρίας των δυο άκρων».

Ο πρώην βουλευτής και άρτι ενταχθείς κάνει λόγο για «ντροπή» και «επικίνδυνες πολιτικές αναλύσεις», κατηγορώντας τον γραμματέα της ΝΔ ότι με τη ρητορική του υπονομεύει τη Δημοκρατία και συμβάλλει στην κανονικοποίηση της Ακροδεξιάς.

Αποκτάει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το πολιτικό παιχνίδι!

Η σωστή παρατήρηση του Γιαννούλη

Ο Χρήστος Γιαννούλης εμφανίστηκε αντίθετος με το βίντεο που ανέβασε ο ΣΥΡΙΖΑ για τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν.

Το βίντεο, όπως σωστά επισημαίνει, αναφέρεται σε 13 βουλευτές, ενώ οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν από αυτόν είναι υπερδιπλάσιοι.

Συνολικά από τους 48 βουλευτές που εξέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ανεξαρτητοποιηθεί οι 38!

Το βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στους 13 που αποχώρησαν τελευταία φλερτάροντας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Και μόνο!

Δίκιο δεν έχει ο Γιαννούλης;