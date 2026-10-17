Μέσα στην εβδομάδα προετοιμάζεται παρουσίαση πρότασης και αποδόμηση της κυβερνητικής απόφασης.

Στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν πειστεί ότι η κυβερνητική απόφαση για απαγόρευση πρόσβασης στα social media των -15 χρόνων είναι προεκλογικού χαρακτήρα και αποκλειστικά επικοινωνιακής σκοπιμότητας. Θεωρούν ότι είναι ανεφάρμοστη και διαπιστώνουν ότι δεν προηγήθηκε η αναγκαία διαβούλευση ειδικά με εκπροσώπους της μαθητικής κοινότητας.

Αντίθετα, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, παρακολουθούν με ενδιαφέρον και θετική διάθεση την προετοιμασία που γίνεται στις Βρυξέλλες για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που, όμως, χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Επειδή αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον για τον εθισμό ανηλίκων στο διαδίκτυο και την ανεξέλεγκτη λειτουργία των πλατφορμών, διαμορφώνουν μια δική τους πρόταση, ρεαλιστική και ριζοσπαστική ταυτόχρονα, όπως την περιγράφει ένας από τους συντάκτες της.

Α.