«Η πολιτική του στερεί το όνειρο από τους νέους» τόνισε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στον Βόλο κάνοντας λόγο για πολιτικές που στερούν από τους νέους ανθρώπους την ελπίδα, το όνειρο και την προοπτική. Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο το οικονομικό βάρος που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, με αποτέλεσμα, όπως ανέφερε, νέοι που έχουν πετύχει την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακές σχολές να αδυνατούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους.

«Θα επικοινωνήσω με πάρα πολύ κόσμο, απλούς ανθρώπους, καθημερινούς ανθρώπους, κυρίως ανθρώπους της παραγωγής, αλλά και νέους ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά πράγματα να μας πούνε, όχι να τους μιλήσουμε εμείς, να τους ακούσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά από την Θεσσαλία όπου βρίσκεται.

«Νέα παιδιά δεν πηγαίνουν να σπουδάσουν λόγω οικονομικών δυσκολιών»

Όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας «Είμαι συγκλονισμένος από τις ειδήσεις που βγαίνουν από όλα τα περιφερειακά πανεπιστήμια, ότι νέα παιδιά, που δώσανε τον κόπο τους, τις ώρες τους, τον χρόνο τους να περάσουν σε μια σχολή, δεν πάνε να σπουδάσουν γιατί οι οικογένειές τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τους στείλουν να σπουδάσουν. Και βέβαια βλέπω σήμερα και έντρομους τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και τον ίδιο τον πρωθυπουργό να μιλάει για σταθερότητα, αναφερόμενος στις αντιδράσεις, στην εξέγερση νέων ανθρώπων, αλλά και στις βίαιες εκδηλώσεις που αυτές τις συνοδεύουν, όπως πάντοτε γίνεται, από μια μειοψηφία όμως που θέλουν να αποπροσανατολίσουν από το βασικό θέμα που είναι ότι οι νέοι άνθρωποι ψάχνουν ελπίδα, προοπτική, δικαίωμα στο όνειρο. Και θέλω να πω με αφορμή αυτό, ότι αν κάποιος σήμερα σε αυτή τη χώρα είναι ο υπ' αριθμόν ένα παράγοντας αποσταθεροποίησης, αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης με τις πολιτικές που εφαρμόζει.»

«Να επενδύσουμε στη νέα γενιά και στους ανθρώπους της παραγωγής»

«Γιατί είναι αυτές οι πολιτικές που οδηγούν τους νέους ανθρώπους σήμερα να αισθάνονται ότι δεν έχουν όνειρο και προοπτική σε αυτόν τον τόπο. Είναι αυτές οι πολιτικές που οδηγούν τους παραγωγούς να εξεγείρονται, επαγγελματικές ομάδες να αισθάνονται ανασφάλεια και τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας να αισθάνεται ανασφάλεια.»

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως προτεραιότητα την ενίσχυση των νέων και των ανθρώπων που παράγουν, ασκώντας παράλληλα κριτική σε όσους, όπως είπε, καρπώνονται οφέλη που θα έπρεπε να κατευθύνονται στους παραγωγικούς κλάδους. «Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την προοπτική αυτού του τόπου, πρέπει να επενδύσουμε στη νέα γενιά. Πρέπει να επενδύσουμε στους ανθρώπους που παράγουν, όχι στα λαμόγια που καρπώνονται τα οφέλη που θα έπρεπε να πάρουν οι άνθρωποι της παραγωγής. Και αν θέλουμε προοπτική, ελπίδα, σταθερότητα, πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

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