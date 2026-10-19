«Η προστασία των δημόσιων υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν αποτελεί συντεχνιακό αίτημα. Είναι αναντικατάστατη προϋπόθεση για τη διαφάνεια, την ισονομία και τη δημοκρατική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης», τονίζει η ΕΛΑΣ.

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις απειλές κατά της Διευθύντριας της Πολεοδομίας Καλαμάτας, Σταυρούλας Αγρίου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ.

«Η αποστολή απειλητικής επιστολής με ευθείες απειλές κατά της ζωής της αποτελεί σοβαρή επίθεση όχι μόνο εναντίον μιας δημόσιας λειτουργού, αλλά και εναντίον της νομιμότητας, της ανεξάρτητης λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και του κράτους δικαίου.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην ίδια και απαιτούμε την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της. Κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν πρέπει να απειλείται επειδή ασκεί τα υπηρεσιακά του καθήκοντα και υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. Κανένα ιδιωτικό συμφέρον δεν μπορεί να επιβάλλει, με εκβιασμούς και εκφοβισμό, τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας. Η προστασία του δημόσιου συμφέροντος, της νομιμότητας και της ισονομίας αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της δημόσιας διοίκησης και δεν μπορεί να υποχωρεί μπροστά σε απειλές και πιέσεις», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: «Δυστυχώς, δεν πρόκειται για μεμονωμένο φαινόμενο. Ανάλογα φαινόμενα είχαμε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες υπηρεσίες. Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των δημόσιων υπαλλήλων από πιέσεις, εκφοβισμό και απόπειρες παρέμβασης στο έργο τους. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να περιορίζεται σε δηλώσεις καταδίκης εκ των υστέρων, αφήνοντας τους εργαζόμενους μόνους απέναντι σε όσους επιχειρούν να επιβάλουν τα συμφέροντά τους.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη απαιτεί:

Άμεση και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, τον εντοπισμό των υπευθύνων και την απόδοσή τους στη δικαιοσύνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ουσιαστική προστασία της Διευθύντριας και των εργαζομένων της υπηρεσίας, με αξιολόγηση των κινδύνων και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας.

Θεσμοθέτηση ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων που δέχονται απειλές ή εκβιασμούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με νομική υποστήριξη, ασφαλείς διαδικασίες καταγγελίας και προστασία από αντίποινα.

Ενίσχυση και στελέχωση των πολεοδομικών υπηρεσιών και των ελεγκτικών μηχανισμών, με διαφανείς διαδικασίες, σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και ουσιαστική λογοδοσία.

Η προστασία των δημόσιων υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν αποτελεί συντεχνιακό αίτημα. Είναι αναντικατάστατη προϋπόθεση για τη διαφάνεια, την ισονομία και τη δημοκρατική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης».