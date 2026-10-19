«Η επιτυχία ενός έργου δεν μετριέται μόνο από την ολοκλήρωση της κατασκευής του, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται η κοινωνία όσο αυτό κατασκευάζεται», τονίζει ο Τομέας Υποδομών και Μεταφορών της ΕΛΑΣ.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Τομέας Υποδομών και Μεταφορών της ΕΛΑΣ με αφορμή την απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το κλείσιμο του αεροδρομίου της Χίου από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 15 Μαρτίου 2027, ζητώντας εξηγήσεις και λύσεις.

Αναλυτικά:

«Η απόφαση για τετράμηνη αναστολή των τακτικών αεροπορικών πτήσεων στη Χίο, από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027, προκαλεί εύλογη αναστάτωση και ανησυχία στους κατοίκους και τους φορείς του νησιού.

Ο αρχικός προγραμματισμός, που είχε παρουσιαστεί στην τοπική κοινωνία, προέβλεπε διακοπή περίπου 52 ημερών. Με την απόφαση που ανακοίνωσε στις 15 Οκτωβρίου η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η περίοδος αυτή μετατρέπεται σε τέσσερις μήνες, ύστερα από αποδοχή επικαιροποιημένης πρότασης της αναδόχου εταιρείας.

Τι άλλαξε στον σχεδιασμό του έργου; Ποια νέα τεχνικά δεδομένα επιβάλλουν τον υπερδιπλασιασμό του χρόνου διακοπής των πτήσεων; Ποιες εναλλακτικές λύσεις εξετάστηκαν και γιατί απορρίφθηκαν;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οφείλουν συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Η επέκταση και αναβάθμιση του αεροδρομίου «Όμηρος» είναι αναγκαίο έργο για τη Χίο, την ασφάλεια των πτήσεων και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νησιού. Δεν αμφισβητούμε την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών με τους αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας. Αμφισβητούμε όμως, τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε και αποφασίστηκε μια τόσο σοβαρή ανατροπή, χωρίς να έχει παρουσιαστεί ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των συνεπειών.

Για ένα νησί, η αεροπορική σύνδεση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασική υποδομή πρόσβασης στην υγεία, στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην οικονομική δραστηριότητα. Η διακοπή της για τέσσερις μήνες δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή τεχνική εκκρεμότητα.

Η νησιωτικότητα δεν μπορεί να αποτελεί σύνθημα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και να παραγνωρίζεται όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Ο Τομέας Υποδομών και Μεταφορών της ΕΛ.Α.Σ. στηρίζει τις θέσεις και τις διεκδικήσεις της τοπικής οργάνωσης της Χίου, την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την κινητοποίηση των θεσμικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων του νησιού.

Ζητούμε άμεσα:

1. Επανεξέταση της διάρκειας διακοπής των πτήσεων. Να παρουσιαστεί η πλήρης τεχνική αιτιολόγηση της αλλαγής του αρχικού χρονοδιαγράμματος των 52 ημερών και να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες αύξησης του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών, χωρίς καμία έκπτωση στην ασφάλεια.

2. Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και πλήρη διαφάνεια. Να δημοσιοποιηθούν οι κρίσιμες φάσεις των εργασιών, οι ημερομηνίες ολοκλήρωσής τους και οι προϋποθέσεις επαναλειτουργίας του αεροδρομίου. Να αποσαφηνιστεί εάν μετά τις 15 Μαρτίου 2027 προβλέπονται νέοι περιορισμοί ή αν το αεροδρόμιο θα είναι πλήρως λειτουργικό και ασφαλές.

3. Ολοκληρωμένο σχέδιο ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης. Να εξασφαλιστεί αξιόπιστη καθημερινή σύνδεση με τον Πειραιά, επαρκής χωρητικότητα, προσιτό κόστος μετακίνησης και ενισχυμένα δρομολόγια κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Να εξεταστούν συμπληρωματικές συνδέσεις και πρόσθετα πλοία, με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τις επιχειρησιακές δυνατότητες.

4. Εγγυημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Η δυνατότητα αεροδιακομιδών με ελικόπτερα, που προβλέπει η ΥΠΑ, δεν αρκεί από μόνη της. Απαιτείται συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο για περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών ή αδυναμίας μεταφοράς ασθενών με ελικόπτερο. Παράλληλα, χρειάζεται ειδική μέριμνα για τους κατοίκους που έχουν προγραμματισμένες θεραπείες, εξετάσεις και νοσηλείες στην Αθήνα.

5. Προστασία των κατοίκων και της τοπικής οικονομίας. Να καταβληθούν χωρίς άλλες καθυστερήσεις οι οφειλές του Μεταφορικού Ισοδύναμου και να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα αντιστάθμισης του αυξημένου κόστους μετακίνησης. Να ληφθούν μέτρα για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται άμεσα από τη διακοπή της αεροπορικής λειτουργίας.

6. Έλεγχο της ποιότητας των αεροδρομιακών εγκαταστάσεων. Τα πρόσφατα περιστατικά εισροής υδάτων στη νέα αίθουσα επιβατών δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα. Απαιτείται άμεσος τεχνικός έλεγχος, πλήρης αποκατάσταση των προβλημάτων και διερεύνηση τυχόν κατασκευαστικών ή άλλων ευθυνών.

7. Άμεση παρουσία της πολιτικής ηγεσίας στη Χίο. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η ΥΠΑ οφείλουν να παρουσιάσουν στους τοπικούς φορείς τα πραγματικά δεδομένα του έργου, τις εναλλακτικές δυνατότητες και συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας δεν μπορεί να γίνεται εκ των υστέρων, όταν οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί.

Καλούμε παράλληλα τους βουλευτές της Χίου, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, να αναλάβουν άμεσα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, με κατάθεση Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων προς τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Υγείας.

Να ζητήσουν την πλήρη τεχνική τεκμηρίωση της ανατροπής του αρχικού χρονοδιαγράμματος, τις αποφάσεις και τις εισηγήσεις στις οποίες στηρίχθηκε, το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, το σχέδιο εναλλακτικής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης και το επιχειρησιακό σχέδιο αεροδιακομιδών και υγειονομικών μεταφορών.

Η τοπική κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει τις απαντήσεις και τις ενέργειες που αναλαμβάνονται για την προστασία της.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να επικαλείται μόνο την αναγκαιότητα των τεχνικών εργασιών. Έχει εξίσου την ευθύνη για τον προγραμματισμό, την εποπτεία, τον συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των νησιωτών στις βασικές υπηρεσίες.

Η Χίος δεν ζητά προνόμια. Ζητά να μη μεταφερθούν στους κατοίκους της οι συνέπειες ενός ανεπαρκούς σχεδιασμού και να μην αντιμετωπιστούν οι ανάγκες τους ως δευτερεύουσες.

Οι υποδομές οφείλουν να υπηρετούν τους πολίτες. Και η επιτυχία ενός έργου δεν μετριέται μόνο από την ολοκλήρωση της κατασκευής του, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται η κοινωνία όσο αυτό κατασκευάζεται.

Η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις, λύσεις και δεσμεύσεις τώρα. Πριν από τις 15 Νοεμβρίου, όχι όταν θα έχει ήδη συμπληρωθεί ένα τετράμηνο αποκλεισμού».