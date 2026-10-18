Τι απαντά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Οι μαζικοί φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση της Χίου καλούν αύριο, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Βουνακίου τους πολίτες του νησιού σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για 4μηνη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου.

Ας σημειωθεί ότι η ΥΠΑ, αποδέχτηκε πρόταση της κατασκευάστριας του έργου επέκτασης του αεροδιαδρόμου, εταιρείας και ενημέρωσε τις αεροπορικές εταιρείες ότι το αεροδρόμιο της Χίου θα παραμείνει κλειστό από 15 Νοεμβρίου 2026 έως 15 Μαρτίου 2026.

Την επόμενη της κινητοποίησης, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στην Αθήνα από τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων του νησιού, ενώ θα γίνει και νομική διερεύνηση προσβολής οποιασδήποτε απόφασης έχει ληφθεί μονομερώς για το κλείσιμο του αεροδρομίου Χίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου με ομόφωνο ψήφισμα του «καταγγέλλει την επιλογή της τετράμηνης διακοπής της τακτικής αεροπορικής σύνδεσης του νησιού και απαιτεί την άμεση επανεξέτασή της», ενώ εισηγείται προς όλους τους φορείς το «καθολικό κλείσιμο της Χίου και την διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης στην πλατεία Βουνακίου».

Στο ίδιο ψήφισμα σημειώνεται επίσης ότι «η Χίος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια περιοχή της οποίας οι ανάγκες μετατίθενται στο περιθώριο, ούτε οι κάτοικοί της να καλούνται να πληρώσουν το κόστος καθυστερήσεων, αλλαγών σχεδιασμού και αποφάσεων για τις οποίες δεν φέρουν ευθύνη. Η αναβάθμιση του αεροδρομίου είναι αναγκαία και αποτελεί διαχρονικό αίτημα της Χιακής κοινωνίας. Η αναγκαιότητα του έργου, όμως, δεν αποτελεί λευκή επιταγή για οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα και οποιοδήποτε κοινωνικό κόστος».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου «ζητεί, από την Πολιτεία να εγγυηθεί την επαρκή, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή μετακίνηση των κατοίκων, με ιδιαίτερη μέριμνα για ασθενείς, φοιτητές, εργαζομένους και πολίτες με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης. Απαιτεί την παρουσίαση συγκεκριμένου σχεδίου διασύνδεσης με την ηπειρωτική χώρα, με σαφείς συχνότητες δρομολογίων, ανταποκρίσεις, προβλέψεις για έκτακτες ανάγκες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Διεκδικεί την δρομολόγηση καθημερινής ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας αποκλειστικά για τη Χίο».

Αλληλέγγυα στα αιτήματα των Χιωτών δηλώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που επισημαίνει ότι «μία νήσος των διαστάσεων και του πληθυσμού της Χίου… είναι πρακτικώς αδύνατον να στερηθεί της αεροπορικής διασυνδέσεώς της με τον εξωτερικό της νήσου γεωγραφικό χώρο για καταρχήν 4 μήνες, όπως ανακοινώθηκε απρόοπτα».

Τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση εκφράζουν με ανακοινώσεις για στάσεις εργασίας όλοι σχεδόν οι φορείς της Χίου. Ανάμεσα τους η πανεπιστημιακή κοινότητα της Χίου, που σημειώνει ότι «μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στην ομαλή λειτουργία της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Χίου, δημιουργώντας σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις από και προς τη Χίο, των φοιτητών και φοιτητριών, των οικογενειών και λοιπών συγγενών, καθώς και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας».

Από την πλευρά του ο βουλευτής Χίου της ΝΔ Νότης Μηταράκης, για μια ακόμα φορά αναφέρει σε ανάρτησή του ότι «η αναβάθμιση και επέκταση του Αεροδρομίου της Χίου αποτελεί την κυρία προτεραιότητα» του.

Σε ό,τι αφορά την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος αφού επισημαίνει ότι «οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να ενώσουν δυο φάσεις και να φέρουν νωρίτερα το κλείσιμο, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία το Πάσχα και το καλοκαίρι».

Αναφέρει όμως πως «σαφώς πρέπει να εξηγηθούν οι λόγοι επιτάχυνσης και ασφάλειας που οδήγησαν τις αρμόδιες αρχές στην απόφασή τους. Όπως και πρέπει να εξασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ο περιορισμός αρνητικών επιπτώσεων».

{https://x.com/nmitarakis/status/2110611286694166714}

Η ΝΟΤΑΜ της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας

Σε δελτίο Τύπου η ΥΠΑ γνωστοποιεί τους λόγους που «αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία (του Κρατικού Αερολιμένα Χίου «Όμηρος»), το χρονικό διάστημα από το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026 έως 15 Μαρτίου 2027».

Όπως σημειώνεται η απόφαση λήφθηκε με γνώμονα:

«α) τη διασφάλιση της ομαλής αεροπορικής σύνδεσης κατά την τουριστική περίοδο του 2027,

β) τον μετριασμό των συνεπειών λόγω καιρικών συνθηκών χειμερινής περιόδου,

γ) τη βελτιστοποίηση της εργοταξιακής οργάνωσης και εποπτείας εκτέλεσης του έργου, και

δ) την ομαλότερη τεχνική μετάβαση».

Αναφέρεται επίσης ότι λήφθηκε υπόψη «και η δέσμευση της αναδόχου για προσπάθεια επιτάχυνσης ολοκλήρωσης των έργων ως την 28η Φεβρουαρίου 2027».

Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας του διαδρόμου τονίζεται ότι οι πτήσεις επείγοντος χαρακτήρα (όπως αεροδιακομιδές) θα γίνονται από ελικόπτερα.