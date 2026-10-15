Το αεροδρόμιο της Χίου θα κλείσει από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου.

Αντιδράσεις προκαλεί στη Χίο η απόφαση να κλείσει το αεροδρόμιο του νησιού για τέσσερις μήνες, από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου, για έργα επέκτασης και αναβάθμισης.

Ήδη, στη Χίο ετοιμάζουν κινητοποιήσεις, μετά την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για κλείσιμο του αεροδρομίου, το οποίο πριν από λίγα 24ωρα πλημμύρισε λόγω των βροχών στο νησί.

Η ΥΠΑ ανακοίνωσε ότι «στο πλαίσιο των εν εξελίξει έργων επέκτασης, βελτίωσης και αναβάθμισης υποδομών του πεδίου ελιγμών και του διαδρόμου», αναστέλλεται η λειτουργία του αεροδρομίου Χίου «από το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026 έως 15 Μαρτίου 2027».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι υιοθετήθηκαν «τα αυστηρότατα κριτήρια ασφαλούς εκτέλεσης έργων σε αεροδρόμιο περιορισμένου μήκους διαδρόμου, και με γνώμονα α) τη διασφάλιση της ομαλής αεροπορικής σύνδεσης κατά την τουριστική περίοδο του 2027, β) τον μετριασμό των συνεπειών λόγω καιρικών συνθηκών χειμερινής περιόδου, γ) τη βελτιστοποίηση της εργοταξιακής οργάνωσης και εποπτείας εκτέλεσης του έργου, και δ) την ομαλότερη τεχνική μετάβαση» και έγινε δεκτή από την ΥΠΑ και την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η επικαιροποιημένη πρόταση της αναδόχου εταιρείας.

Η αναστολή λειτουργίας του διαδρόμου κρίθηκε «απολύτως απαραίτητη», λόγω «του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των ποιοτικών και επιχειρησιακών δεδομένων των έργων». Παράλληλα η ΥΠΑ σημείωσε ότι επιδίωξή της είναι η αναστολή λειτουργίας «να περιοριστεί στο μικρότερο δυνατό διάστημα».

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Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα, τα έργα της Β΄ και Γ΄ φάσης θα εκτελεστούν σε 4 μηνών, από 5 μήνες που προέβλεπε ο αρχικός εγκεκριμένος προγραμματισμός, «λαμβάνοντας υπόψιν και τη δέσμευση της αναδόχου για προσπάθεια επιτάχυνσης ολοκλήρωσης των έργων ως την 28η Φεβρουαρίου 2027».

Κινητοποιήσεις στη Χίο για το κλείσιμο του αεροδρομίου

Η Χίος μπαίνει σε τροχιά κινητοποιήσεων, με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για το κλείσιμο του αεροδρομίου. Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στους συλλόγους και τα σωματεία του νησιού καθολικό κλείσιμο της Χίου την ερχόμενη Δευτέρα (19/10), ενώ θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Βουνακίου.

Εξάλλου, το δημοτικό συμβούλιο πρότεινε στους αρμόδιους φορείς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην ΕΛΜΕ Χίου και στον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών, το κλείσιμο των σχολικών μονάδων στις 19 Οκτωβρίου και τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Για τους εργαζομένους του δήμου Χίου αποφασίστηκε στάση εργασίας την ίδια ημέρα, από τις 10:00 έως τη λήξη της βάρδιας, προκειμένου να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

Επιπλέον, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την πραγματοποίηση παράσταση διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των θεσμικών φορέων της Χίου. Παράλληλα, αποφασίστηκε να εξεταστεί η δυνατότητα άσκησης κάθε ένδικου μέσου, κατά της απόφασης να κλείσει το αεροδρόμιο.

Με πληροφορίες από politischios